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Грузовые контейнеры в порту ГамбургаФото: Daniel Reinhardt/dpa/picture-alliance
Экономика и бизнесГермания

Оптимизм немецких экспортеров вернулся на довоенный уровень

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Индекс экспортных ожиданий ifo в январе возрос с 2,0 до 4,3 пункта, вернувшись к показателям начала 2022 года. Особенно оптимистичны автомобилестроение и химическая промышленность.

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В немецкой промышленности вновь усиливается оптимизм в отношении экспортных перспектив. Согласно опубликованным в четверг, 26 января, результатам опроса Института экономических исследований ifo, в январе индекс экспортных ожиданий немецких фирм возрос с 2,0 пункта в декабре до 4,3 пункта. Тем самым барометр экспортных ожиданий ifo возрос уже четвертый месяц подряд и вернулся на максимальный уровень с февраля 2022 года, то есть на уровень до начала полномасштабной войны РФ против Украины

Роста экспорта ожидают в автомобилестроении и химической промышленности

Среди прочих, увеличения объемов экспорта ожидают автомобилестроители и химическая промышленность Германии, а также индустрия продуктов питания и напитков. Тем временем в машиностроительной отрасли отмечается "мало динамики" в этом отношении. Сокращения экспорта ожидают представители металлургической и мебельной промышленности.

"Немецкие экспортеры надеются на новые импульсы в начале года", - заявил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). В декабре индекс ifo повысился на 0,7 процентных пункта до 1,6 пункта и достиг максимума, начиная с июня. В рамках ежемесячного исследования ifo опрашивает более 2300 промышленных компаний. При этом фирмы сообщают о своих экспортных ожиданиях на ближайшие три месяца.

Между тем, правительство ФРГ ожидает роста объемов экспорта в 2023 году лишь на 2,2 процента из-за сложной ситуации в мировой экономике. В прошлом году этот показатель возрос на 3,2 процента, в 2021-м - на 9,7 процента.

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