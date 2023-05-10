Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Выражение "ориентированная на ценности внешняя политика" можно найти в соглашении правящей в Германии так называемой "светофорной" коалиции из социал-демократов (СДПГ), "зеленых" из партии "Союз-90/"зеленые" и свободных либералов из СвДП. В этом документе речь не только об интересах, но и о ценностях, на которые должна быть ориентирована политика. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Berbock) из партии "зеленых", прежде всего, подчеркивает такие ценности, как демократия, правовое государство, права человека.

"Партнеры, разделяющие наши ценности"

Бербок в своих рабочих турне по миру хвалит страны, которые разделяют ценности Запада и Германии, называя их "партнерами". Один из таких примеров - Южная Корея. С другой стороны, глава МИД ФРГ готова открыто, часто с жесткими последствиями, обличать те страны, которые эти ценности не разделяют, в том числе, например, Китай. Китайский коллега Бербок, глава МИД КНР Цинь Ган на совместной пресс-конференции с Бербок сказал: "Менее всего Китай нуждается в менторе с Запада".

Порой нынешняя концепция внешней политики Германии подвергается критике. Некоторые предупреждают, что, в частности, Китай слишком важен для Германии, чтобы так вести себя с этой страной. Известный немецкий философ Давид Прехт в подкасте для телеканала ZDF говорит о том, что политика Бербок, "ориентированная на ценности, в реальности ориентирована на конфронтацию".

VW в Китае: экономические интересы против прав человека? Фото: Xing Yun/Costfoto/picture alliance

Другие же, наоборот, полагают, что Бербок недостаточно сильно отстаивает ценности Германии и Запада. Как, например, в случае с Ираном: после вынесения смертного приговора иранцу, живущему в Германии Джамшиду Шармахду, его дочь спрашивает в газете Neue Osnabrücker Zeitung: "Где серьезные последствия, о которых говорила Бербок, когда был похищен немецкий гражданин и в ходе показательного процесса в Иране приговорен к смертной казни?"

Ценности или национальные интересы?

Что важнее во внешней политике - ценности или национальные интересы? "Их нельзя жестко разделить", - говорит в интервью DW Каролин Айкхоф (Karoline Eickhoff), эксперт по Африке из берлинского Фонда "Наука и политика". "Релевантным это становится тогда, когда при принятии внешнеполитических решений нужно выбирать между ценностями и собственными интересами", - поясняет Айкхоф.

Йоханнес Варвик (Johannes Varwick), профессор по международным отношениям в Университете Галле критически относится к концепции ориентированной на ценности внешней политики, потому что "это лишает стороны поля для маневров, необходимого для поиска компромиссов, и мало на что влияет", говорит он. "Международная политика - это сложный процесс балансировки интересов. Это не означает, что нужно вовсе не обращать внимание на нарушения прав человека и ставить во главу угла лишь экономические интересы. Но требуется компетенция и эмпатия, чтобы понимать и оценивать другие страны по меркам их собственной истории и общественного развития", - говорит профессор.

Железная дорога в Кении, построенная Китаем Фото: Wang Teng/Xinhua/picture alliance

Идея политики ценностей - не нова и не связана лишь с Германией. ЕС, по сути, преследует те же цели, говоря о good governance как о критерии для развития сотрудничества: помощь зависит от того, как страна борется с коррупцией, защищает права женщин и меньшинств, инвестирует в защиту климата.

Влияние в странах Африки

Совсем другим путем идут автократические государства, как Китай и Россия. Россия поставляет оружие, например, странам Африки, а Китай строит там железные дороги, порты, коммуникации, взамен обеспечивает себя ресурсами из африканских стран. Вопросы о демократии и правах человека никто не задает. Китай благодаря своим проектам укрепил свое влияние в Африке и даже частично потеснил ЕС на африканском континенте.

В аналитическом докладе, сделанном по заказу близкого к партии СвДП Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung), под названием The clash of systems - African perceptions of the European Union and China engagement" говорится: "Вера ЕС в то, что его ценности имеют преимущество, особенно либеральная, демократическая модель, находится под давлением китайской модели". Африканский автор исследования отмечает, что в Африке ценят "невмешательство Китая во внутренние дела". Африканцы воспринимают китайцев как равнозначных партнеров, а европейцев с их экспортом ценностей они воспринимают "патерналистски".

На саммите ЕС-Африка в Брюсселе Фото: John Thys, Pool Photo via AP/AFP/picture alliance

Каролине Айкхоф указывает на двойную мораль ЕС в отношении Китая: "Европейское желание продвигать права человека в сотрудничестве с африканскими странами регулярно вызывает сомнения, если речь идет о решениях в миграционной политике".

Так какая концепция здесь более долгосрочна и успешна? Пока четкого ответа на этот вопрос нет. Из актуального опроса Afrobarometer следует, что в некоторых африканских странах влияние Китая сегодня оценивают более критично, чем четыре года назад.

Запад понял свои ошибки. Реагируя на ослабевающее влияние на глобальный Юг страны "большой семерки" хотят теснее сотрудничать с этим регионом. Они хотят "делать предложения о сотрудничестве на равных, вместо того, чтобы отбирать у них ресурсы и заключать сомнительные сделки", сказала Бербок.

Как защитить общие ценности

Идея создания сообщества, разделяющего общие ценности, сейчас находится под давлением на фоне войны РФ против Украины. Вторжение России в соседнюю страну является наглядным примером того, как не соблюдаются ценности, попирается суверенитет государств и нарушаются его границы.

Несмотря на это, во время голосования в ООН многие страны не осудили Россию за ее вторжение в Украину, например, Бразилия или Индия. Визит канцлера ФРГ Шольца (Olaf Scholz) в Бразилию тоже ничего не смог изменить. Президент Бразилии Лула да Сильва считает, что США должны "перестать поддерживать войну и начать говорить о мире" и ЕС "должен начать переговоры о мире". Речи о том, чтобы поддержать Украину оружием, и вовсе не было. Во время визита в Индию Шольцу также не удалось обрести партнера, разделяющего общие ценности в вопросе отношений с Россией, начавшей войну против Украины.

Олаф Шольц и Лула да Сильва Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Йоханнеса Варвика не удивляет такое отношение Бразилии, Индии и других стран, "потому что эти государства ориентируются лишь на собственные интересы и жалуются на двойные стандарты". Лишь немногие хотят вмешиваться в глобальный конфликт, подогреваемый США, между демократией и автократией. "Но с симпатиями к действиям России это не имеет ничего общего", - говорит он.

Похоже, и самый близкий союзник ФРГ - Франция - также не до конца поддерживает концепцию общих ценностей. Президент Эмманюэль Макрон после визита в Китай, касаясь вопроса Тайваня, посоветовал европейцам избегать кризисов, "которые не являются нашими". Европа должна защитить себя от того, чтобы стать вассалом. В Берлине это расценили как попытку втереться в доверие к Китаю.

Ценности и интересы. И то, и другое играет в немецкой внешней политике большую роль. Нет политки, ориентированной только на ценности или исключительно на интересы. В выборе между тем и этим Йоханес Варвик советует осознавать "четко определенные национальные интересы" и сопоставлять силы и возможности, говоря о ценностях и морализаторской риторике.

Каролине Айкхоф полагает, что, например, в вопросе Африки нужно подчеркивать свои ценности, если конкретные ситуации на местах того требуют. Но ключом является доверие. "Ориентированная на ценности внешняя политика отличатся тем, что несет высокие стандарты, а не требует от партнеров изменений", - подчеркивает Айкхоф.

Смотрите также: