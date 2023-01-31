Бразилия предложила формат для достижения мира в Украине

По мнению да Силва, для урегулирования конфликта в Украине нужен новый многосторонний формат. Он заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для немецких ЗСУ Gepard.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник, 30 января заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, переданных Германией. О таких поставках просил бразильское руководство канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который посетил Бразилию с официальным визитом.

На совместной пресс-конференции с Шольцем да Силва также уклонился от прямого осуждения агрессии РФ против Украины. Бразильский лидер только выразил мнение, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны и тем самым поступила "неправильно". Он отметил, что истинные причины конфликта кажутся ему не такими очевидными.

При этом да Силва подчеркнул, что слышал "очень мало" предложений о мирном урегулировании от обеих сторон. Он предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной о мире, отметив, что для урегулирования нужен новый многосторонний формат. Президент Бразилии добавил, что будет продолжать работу с другими странами с целью добиться мира в Украине. Эту тему он, в частности, намерен обсудить во время визита в Пекин, запланированного на март.

Чили и Аргентина тоже не будут поставлять оружие Украине

Перед Бразилией, канцлер Германии посетил также Аргентину и Чили. Президенты обеих этих стран также отказались пообещать Шольцу, что усилят поддержку Украины - в том числе, поставками оружия. Однако, в отличие от да Силвы, они более явно осудили российскую агрессию.

Между тем, в ходе визита в Аргентину 29 января, Шольц высказался за расширение экономического сотрудничества между ЕС и объединением Mercosur, в которое входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла (членство последней было приостановлено с 2017 года на неопределенный срок). Укрепляя отношения с демократическими правительствами стран Южной Америки, в Берлине рассчитывают сократить зависимость ФРГ от поставок сырья из Китая, отмечают аналитики.

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