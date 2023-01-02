В Бразилии прошла инаугурация президента Лулы да Силвы

Луис Инасиу Лула да Силва, в третий раз ставший президентом страны, принял присягу после победы на выборах. Его предшественник Жаир Болсонару покинул Бразилию.

В столице Бразилии в воскресенье, 1 января, прошла инаугурация избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Политик, избиравшийся от левой Партии трудящихся и в третий раз вступивший в должность президента, принял присягу перед Национальным конгрессом.

В первой же речи в должности президента политик раскритиковал своего предшественника Жаира Болсонару. По словам да Силвы, прежние власти ответственны за сокращение ресурсов, выделяемых на образование, здравоохранение и охрану лесов Бразилии. Да Силва пообещал заняться вопросами экологической повестки, а также улучшить положение малого и среднего бизнеса.

Это третий президентский срок для да Силвы и шестой раз, когда политик участвовал в выборах главы государства - он занял должность в 2003 году и был переизбран в 2006-м. Лула не стал баллотироваться на третий срок - согласно бразильскому законодательству, один человек не может быть главой государства более двух сроков подряд. В 2017 году экс-президента приговорили к 9,5 лет тюрьмы по обвинениям в коррупции, но позднее он вышел на свободу, а в 2021 году Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в адрес политика.

Президент Германии пообещал да Силве поддержку в защите дождевых лесов

Инаугурацию да Силвы посетил в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) - он заверил своего коллегу, что Берлин готов поддерживать нового главу государства в его "амбициозных планах по защите дождевых лесов". Президент ФРГ намерен 2 января побывать в богатом тропическими лесами бразильском штате Амазонас, где во времена правления Болсонару значительно увеличились вырубка деревьев и пожары.

В поездке президента Германии сопровождала министр защиты окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke). По ее словам, с началом нового срока президентства да Силвы мир получит шанс "спасти Амазонию и тем самым сохранить одно из важнейших мест, предотвращающих климатическую катастрофу". Ранее Германия пообещала развивающимся странам поддержку в борьбе с последствиями глобального изменения климата.

На церемонии вступления да Силвы в должность также присутствовала российская делегация, которую возглавляла спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она заявила, что передала бразильскому президенту послание от его российского коллеги Владимира Путина, и да Силва "подтвердил готовность и заинтересованность" перезапустить российско-бразильские отношения в экономической, научной, технической, природоохранной и иных сферах.

Болсонару не признал поражение на выборах и покинул страну

Да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших в октябре, набрав 50,9 процента голосов, - за его соперника Жаира Болсонару проголосовали 49,1 процента избирателей. Известный праворадикальными взглядами и скептическим отношением к пандемии COVID-19 Болсонару не признал напрямую поражение на выборах, заявив, что прошедшие после выборов демонстрации его сторонников являются "результатом возмущения и чувства несправедливости тем, как был организован избирательный процесс".

Согласно регламенту инаугурации, избранному президенту должен вручать специальную перевязь его предшественник, однако Болсонару на церемонии не присутствовал - он улетел из Бразилии во Флориду несколькими днями ранее. Перед отлетом Болсонару разместил в соцсетях обращение к своим сторонникам, заявив, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем", а также призвал их не устраивать беспорядки и уважать конституцию страны.

В день приведения да Силвы к присяге бразильская полиция задержала мужчину с ножом и взрывным устройством - он пытался проникнуть на эспланаду. Инаугурация проходила в обстановке повышенных мер безопасности из-за угроз, которые поступали в адрес Лулы от сторонников его предшественника.

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