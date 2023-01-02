  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Лула да Силва и его сторонники на инаугурации
Лула да Силва и его сторонники на инаугурацииФото: Ueslei Marcelino/REUTERS
ПолитикаБразилия

В Бразилии прошла инаугурация президента Лулы да Силвы

Анатолий Арни
12 мин. назад

Луис Инасиу Лула да Силва, в третий раз ставший президентом страны, принял присягу после победы на выборах. Его предшественник Жаир Болсонару покинул Бразилию.

https://p.dw.com/p/4LckC

В столице Бразилии в воскресенье, 1 января, прошла инаугурация избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Политик, избиравшийся от левой Партии трудящихся и в третий раз вступивший в должность президента, принял присягу перед Национальным конгрессом.

В первой же речи в должности президента политик раскритиковал своего предшественника Жаира Болсонару. По словам да Силвы, прежние власти ответственны за сокращение ресурсов, выделяемых на образование, здравоохранение и охрану лесов Бразилии. Да Силва пообещал заняться вопросами экологической повестки, а также улучшить положение малого и среднего бизнеса.

Это третий президентский срок для да Силвы и шестой раз, когда политик участвовал в выборах главы государства - он занял должность в 2003 году и был переизбран в 2006-м. Лула не стал баллотироваться на третий срок - согласно бразильскому законодательству, один человек не может быть главой государства более двух сроков подряд. В 2017 году экс-президента приговорили к 9,5 лет тюрьмы по обвинениям в коррупции, но позднее он вышел на свободу, а в 2021 году Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в адрес политика.

Президент Германии пообещал да Силве поддержку в защите дождевых лесов 

Инаугурацию да Силвы посетил в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) - он заверил своего коллегу, что Берлин готов поддерживать нового главу государства в его "амбициозных планах по защите дождевых лесов". Президент ФРГ намерен 2 января побывать в богатом тропическими лесами бразильском штате Амазонас, где во времена правления Болсонару значительно увеличились вырубка деревьев и пожары.

В поездке президента Германии сопровождала министр защиты окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke). По ее словам, с началом нового срока президентства да Силвы мир получит шанс "спасти Амазонию и тем самым сохранить одно из важнейших мест, предотвращающих климатическую катастрофу". Ранее Германия пообещала развивающимся странам поддержку в борьбе с последствиями глобального изменения климата.

На церемонии вступления да Силвы в должность также присутствовала российская делегация, которую возглавляла спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она заявила, что передала бразильскому президенту послание от его российского коллеги Владимира Путина, и да Силва "подтвердил готовность и заинтересованность" перезапустить российско-бразильские отношения в экономической, научной, технической, природоохранной и иных сферах.

Болсонару не признал поражение на выборах и покинул страну

Да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших в октябре, набрав 50,9 процента голосов, - за его соперника Жаира Болсонару проголосовали 49,1 процента избирателей. Известный праворадикальными взглядами и скептическим отношением к пандемии COVID-19 Болсонару не признал напрямую поражение на выборах, заявив, что прошедшие после выборов демонстрации его сторонников являются "результатом возмущения и чувства несправедливости тем, как был организован избирательный процесс".

Согласно регламенту инаугурации, избранному президенту должен вручать специальную перевязь его предшественник, однако Болсонару на церемонии не присутствовал - он улетел из Бразилии во Флориду несколькими днями ранее. Перед отлетом Болсонару разместил в соцсетях обращение к своим сторонникам, заявив, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем", а также призвал их не устраивать беспорядки и уважать конституцию страны.

В день приведения да Силвы к присяге бразильская полиция задержала мужчину с ножом и взрывным устройством - он пытался проникнуть на эспланаду. Инаугурация проходила в обстановке повышенных мер безопасности из-за угроз, которые поступали в адрес Лулы от сторонников его предшественника.

Смотрите также:

Интервью DW с вице-президентом Бразилии Амилтоном Моурау

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

История Толеду: как переживает пандемию город с максимальной долей вакцинированных (17.12.2021)

История Толеду: как переживает пандемию город с максимальной долей вакцинированных (17.12.2021)

Репортаж DW из города Толеду, который провел самую успешную кампанию по вакцинации во всей Бразилии.
Здоровье17 декабря 2021 г.02:40 мин.
external

Как и почему венесуэльцы бегут в Колумбию

Как и почему венесуэльцы бегут в Колумбию

Население Венесуэлы стремительно нищает. Уровень инфляции в прошлом году - три тысячи процентов. Венесуэльцы бегут в соседнюю Колумбию, несмотря на то, что Колумбия - самая пострадавшая от пандемии страна Латинской Америки после Бразилии.
Политика17 февраля 2021 г.02:47 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Киев в новогоднюю ночь

В Киеве и области сработали системы ПВО

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Новогодняя иллюминация в Москве

Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Политика22 ч. назад
Новые монеты евро - теперь и с хорватской символикой

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Политика22 ч. назад
Последствия ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря 2022 года

Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

Конфликты31 декабря 2022 г.
Театр имени Горького в Берлине

"Последнее слово" - горький спектакль о России

"Последнее слово" - горький спектакль о России

Культура31 декабря 2022 г.
Папа римский Бенедикт XVI в Праге

Йозеф Ратцингер - папа Бенедикт XVI: жизненный путь

Йозеф Ратцингер - папа Бенедикт XVI: жизненный путь

Религия31 декабря 2022 г.14 фото
Йозеф Ратцингер, фото 2011 года

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Религия31 декабря 2022 г.
На главную страницу