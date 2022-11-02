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Жаир Болсонару
Жаир БолсонаруФото: Evaristo Sa/AFP
ПолитикаБразилия

Болсонару не признал напрямую проигрыш на выборах в Бразилии

Анна Неверова
1 ч. назад

Жаир Болсонару заявил, что намерен "уважать конституцию". Выборы президента Бразилии завершились победой Луиса Инасио Лулы да Силвы.

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Проигравший на президентских выборах в Бразилии Жаир Болсонару спустя два дня после голосования прокомментировал его итоги. Выступая перед журналистами во вторник, 1 ноября, он заявил, что намерен "уважать конституцию". В то же время Болсонару не признал напрямую своего поражения.

"Я бы хотел сказать спасибо тем 58 миллионам бразильцев, которые проголосовали за меня 30 октября", - заявил политик. Комментируя прошедшие после выборов протесты его сторонников, Болсонару высказал мнение, что эти демонстрации являются "результатом возмущения и чувства несправедливости тем, как был организован избирательный процесс". "Мирные демонстрации всегда приветствуются", - добавил он.

Это первое публичное выступление Жаира Болсонару после президентских выборов. После комментария политика Бразилии руководитель его штаба Сиру Ногейра сообщил, что президент "санкционировал" процесс передачи должности Луису Инасио Луле да Силве.

Болсонару допускал, что не признает итоги выборов

Правый популист Жаир Болсонару получил во втором туре выборов поддержку 49,1 процента избирателей. По итогам голосования он уступил экс-президенту Бразилии, представляющему левую Партию трудящихся. Луис Инасиу Лула да Силва набрал 50,9 процента голосов

Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Впоследствии он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции. После того, как Верховный суд отменил приговор, политик смог вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Перед голосованием Болсонару неоднократно выражал сомнения в независимости избирательной системы и допускал, что не признает итоги выборов. После объявления итогов его сторонники, среди которых - большое количество дальнобойщиков, в знак протеста заблокировали дороги в Бразилии.

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