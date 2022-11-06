  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Логотип 27-й Конференции ООН по изменению климата в Египте
Логотип 27-й Конференции ООН по изменению климата в Египте Фото: Sedat Suna/EPA-EFE
Природа и окружающая средаГермания

Конференция по климату: ФРГ обещает поддержку бедным странам

Александра Иванова
55 мин. назад

Германия готова помочь развивающимся странам в борьбе с последствиями глобального изменения климата, заявила глава МИД ФРГ в Египте.

https://p.dw.com/p/4J7d4

На 27-й Конференции ООН по изменению климата (COP27) в египетском Шарм-эль-Шейхе Германия совместно с другими странами намерена разработать конкретные шаги по борьбе с потеплением на планете. С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в день открытия конференции - воскресенье, 6 ноября.

По словам главы германской дипломатии, ситуацию осложняет сейчас война России против Украины. "Атака на правила мирового сообщества привела к повсеместной неопределенности, расколу, потере доверия, что не способствует объединению всего мира на пути к общей цели", - пояснила Бербок, добавив, что 2022 год, однако, "не должен стать потерянным годом для защиты климата".

Ущерб от изменения климата 

По словам министра, развивающиеся и островные государства, которым грозят особенно тяжелые последствия в связи с изменением климата, "по праву ожидают от богатых стран большего проявления солидарности и Германия готова ее проявить - как в плане финансирования борьбы с изменением климата, так и при ликвидации ущерба, который оно наносит".

Со своей стороны, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал глобальное потепление "структурным кризисом нашего времени". "Нас будут впоследствии оценивать с точки зрения того, насколько мы смогли справиться с этим кризисом", - подчеркнул он, добавив: "Несмотря на войну в Украине - больше борьбы за защиту климата".

Хабек указал, что Германия ускоряет перевод экономики на возобновляемые источники энергии и намерена к 2030 году получать  за счет них 80% своей электроэнергии.

Три мировых кризиса

Между тем министр развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) объявила, что на конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе Германия намерена "возвести мосты между промышленными и развивающимися странами". По ее мнению, до сегодняшнего дня промышленные страны так и не дали "подобающего ответа на существенный урон, который наносит беднейшим странам изменение климата".

В свою очередь, министр защиты окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke) указала, что мир столкнулся сегодня с тремя кризисами, который усугубляют друг друга: климатическим, кризисом, связанным с идущим быстрыми темпами вымиранием видов, и усиливающимся загрязнением окружающей среды. По ее мнению, на конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе должен быть послан сигнал о том, что ее участники понимают взаимосвязь этих кризисов и ищут единое решение.

27-я конференция ООН по изменению климата завершится 18 ноября. В ней принимают участие представители более 190 стран.

Смотрите также:

Чрезвычайная ситуация на Дунае

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"

Война в Украине продолжается уже пять месяцев. По данным ООН, страну покинули более 9 миллионов жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, ведь мужчинам младше 60 лет покидать страну можно лишь в исключительных случаях. Большую часть украинцев приняли страны Евросоюза, в том числе и Германия. Из-за непрекращающейся войны возвращаться в Украину опасно, а многим просто некуда.
Политика21 июля 2022 г.26:00 мин.
external

Индия: локальный эффект от глобальных изменений климата (30.06.2022)

Индия: локальный эффект от глобальных изменений климата (30.06.2022)

Многие регионы Индии переживают рекордную жару, которая, по мнению экспертов, связана с изменением климата. Это сказывается на урожае. Индии даже пришлось объявить запрет на экспорт своей пшеницы. Репортаж DW из наиболее пострадавшего региона в штате Махараштра.
Общество30 июня 2022 г.02:36 мин.

Информация о COP27 на сайте ООН

Сайт ООН
unfccc.int
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Женщина на засохшем кукурузном поле

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Климат2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Наручные часы Corum

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Общество5 ноября 2022 г.
На уроке в школе в городе Ельня (25 июня 2022 года)

"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

Конфликты5 ноября 2022 г.
Бронемашины M1117 - в новом пакете помощи, который США передадут Украине

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

Политика4 ноября 2022 г.
Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Политика4 ноября 2022 г.
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура4 ноября 2022 г.
Девушка на дороге рядом с машинами во время акции протеста в Иране

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Правосудие и закон4 ноября 2022 г.
На главную страницу