Конференция по климату: ФРГ обещает поддержку бедным странам

На 27-й Конференции ООН по изменению климата (COP27 ) в египетском Шарм-эль-Шейхе Германия совместно с другими странами намерена разработать конкретные шаги по борьбе с потеплением на планете. С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в день открытия конференции - воскресенье, 6 ноября.

По словам главы германской дипломатии, ситуацию осложняет сейчас война России против Украины. "Атака на правила мирового сообщества привела к повсеместной неопределенности, расколу, потере доверия, что не способствует объединению всего мира на пути к общей цели", - пояснила Бербок, добавив, что 2022 год, однако, "не должен стать потерянным годом для защиты климата".

Ущерб от изменения климата

По словам министра, развивающиеся и островные государства, которым грозят особенно тяжелые последствия в связи с изменением климата, "по праву ожидают от богатых стран большего проявления солидарности и Германия готова ее проявить - как в плане финансирования борьбы с изменением климата, так и при ликвидации ущерба, который оно наносит".

Со своей стороны, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал глобальное потепление "структурным кризисом нашего времени". "Нас будут впоследствии оценивать с точки зрения того, насколько мы смогли справиться с этим кризисом", - подчеркнул он, добавив: "Несмотря на войну в Украине - больше борьбы за защиту климата".

Хабек указал, что Германия ускоряет перевод экономики на возобновляемые источники энергии и намерена к 2030 году получать за счет них 80% своей электроэнергии.

Три мировых кризиса

Между тем министр развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) объявила, что на конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе Германия намерена "возвести мосты между промышленными и развивающимися странами". По ее мнению, до сегодняшнего дня промышленные страны так и не дали "подобающего ответа на существенный урон, который наносит беднейшим странам изменение климата".

В свою очередь, министр защиты окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke) указала, что мир столкнулся сегодня с тремя кризисами, который усугубляют друг друга: климатическим, кризисом, связанным с идущим быстрыми темпами вымиранием видов, и усиливающимся загрязнением окружающей среды. По ее мнению, на конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе должен быть послан сигнал о том, что ее участники понимают взаимосвязь этих кризисов и ищут единое решение.

27-я конференция ООН по изменению климата завершится 18 ноября. В ней принимают участие представители более 190 стран.

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