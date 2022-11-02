ООН: В Европе теплеет быстрее, чем на других континентах

Температура в Европе за последние 30 лет росла в два раза быстрее по сравнению с глобальным показателем. Об этом в среду, 2 ноября, сообщается в совместном докладе Всемирной метеорологической организации при ООН и Службы ЕС по изучению климата Copernicus за 2021 год.

За период с 1991 по 2021 годы температура в европейских странах повышалась со средней скоростью около +0,5 °C за десятилетие. В результате с 1997 по 2021 годы альпийские ледники потеряли 30 метров толщины льда, говорится в докладе. Кроме того, тает ледяной панцирь Гренландии, ускоряя повышение уровня воды в мировом океане. Летом 2021 года на полярной станции в самой высокой части острова впервые были зарегистрированы дожди.

Последствия глобального потепления

Погодные и климатические явления - главным образом наводнения и штормы - в 2021 году привели в Европе к гибели сотен человек. Так или иначе их последствия повлияли на жизнь более полумиллиона европейцев и причинили экономический ущерб, превышающий 50 млрд долларов США, оценивают ситуацию эксперты.

Одновременно в докладе отмечается, что государствам Евросоюза удалось снизить выбросы парниковых газов на 31 % в период с 1990 по 2020 годы, и в регионе прикладывают много усилий для сдерживания климатических изменений и адаптации к ним. "Европа дает яркую картину потепления в мире и напоминает нам, что даже хорошо подготовленные общества не застрахованы от последствий экстремальных погодных явлений", - заявил глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас в преддверии Конференции ООН по климату , которая начнется 6 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе. "В этом году, как и в 2021-м, большая часть Европы пострадала от сильной жары и засухи, которые вызвали лесные пожары", - констатирует Таалас.

Сценарии будущего

По прогнозам ВМО и Copernicus, в будущем число стихийных бедствий, связанных с изменением климата, будет расти. "С высокой степенью достоверности" можно предполагать, что: температура по всей Европе продолжит повышаться быстрее, чем в среднем по планете; частота и интенсивность экстремально высоких температур, включая морские волны тепла, также будет увеличиваться независимо от сценария выбросов парниковых газов, а критические для людей и экосистем пороговые значения будут превышены при глобальном потеплении на 2 °C и выше; зимой в Северной Европе ожидается больше осадков, а летом в Средиземноморье - меньше. Случаи ливневых наводнений и выпадения экстремальных осадков участятся везде, кроме Средиземноморья, если глобальное потепление превысит 1,5°C.

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