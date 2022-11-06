Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

После недавних разрушительных наводнений в Пакистане и рекордной жары и засухи по всему миру термины "потери и ущерб" должны стать ключевыми на конференции по климату COP27, которая открывается в Египте 6 ноября.

Хотя война России с Украиной и протесты в Иране доминируют в заголовках мировых СМИ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая начнет свою работу в Египте в воскресенье, 6 ноября, предупредил, что мировые лидеры теряют из виду "борьбу между жизнью и смертью", связанную с климатическими проблемами.

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке в октябре, он сказал, что ведущие промышленно развитые страны должны активизировать усилия и полностью выполнить свои коллективные обязательства, включая выделение 100 млрд долларов США (102 млрд евро) в год на поддержку мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах. Эта цель, первоначально намеченная на 2020 год, все еще недостижима.

Термины "потери и ущерб" должны стать ключевыми на саммите

"Действия развивающихся стран и самых богатых развитых просто не стыкуются, - констатировал Гутерриш. - В совокупности нынешние обязательства и политика лишают нас шанса ограничить повышение температуры на планете 2 градусами по Цельсию, не говоря уже о достижении цели в 1,5 градуса".

Антониу Гутерриш Фото: Brendan McDermid/REUTERS

После недавних разрушительных наводнений в Пакистане и рекордной жары и засухи по всему миру термины "потери и ущерб" должны стать ключевыми на конференции по климату в курортном городе Шарм-эль-Шейх на Красном море. Идея предоставления уязвимым странам компенсации за экономические и культурные потери, связанные с климатическими катастрофами, впервые была поднята на саммите по климату в 2013 году в Варшаве.

Однако прогресс с тех пор едва заметен. Богатые страны, такие как Соединенные Штаты и европейские государства, не желают брать на себя обязательства по созданию специального фонда, который к 2030 году мог бы составить сотни миллиардов долларов в год, компенсируя затраты, связанные с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Времени на пустые разговоры нет

Это особенно актуальная проблема для прибрежных и островных государств, которые наиболее уязвимы в связи с повышающимся уровнем мирового океана и все более разрушительными штормами. "У нас нет времени, которое можно было бы тратить впустую - наши острова подвергаются более серьезным и более частым климатическим воздействиям, и восстановление происходит за счет нашего развития", - указал Уолтон Вебсон, председатель Альянса малых островных государств, на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.

Последствия наводнения на Филиппинах (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/F. R. Malasig

Вебсон также добавил, что недостаточно сосредоточиться только на адаптационных мероприятиях: "Где мы находим деньги на восстановление? Почему наши острова, которые вносят наименьший вклад в выбросы, вызывающие этот кризис, должны платить самую высокую цену?".

Ваэль Абульмагд, специальный представитель Египта на саммите по климату, ранее в этом году сообщил журналистам, что COP27 уделит первоочередное внимание этому вопросу и "найдет финансирование для стран, остро нуждающихся в устранении ущерба и немедленных потерь, которые уничтожают значительную часть их годового ВВП".

Энергетический кризис и переход на возобновляемые источники энергии

Предстоящий климатический саммит - первый после того, как Россия вслед за вторжением в Украину в начале этого года начала сокращать поставки природного газа и других ископаемых видов топлива странам Запада. Ответные меры России на санкции со стороны США и ЕС вызвали энергетический кризис, особенно в Европе, и добавили аргументов в пользу необходимости перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Угольная электростанция в США Фото: Branden Camp/AP Photo/picture alliance

Египет, председательствующий на COP27, сделал "обещание инноваций и чистых технологий" ключевой частью повестки дня конференции, запланировав несколько дней для обсуждения тем "зеленого водорода" и декарбонизации энергетики.

На прошлогоднем климатическом саммите в Глазго основное внимание было уделено прекращению использования ископаемого топлива, особенно при производстве электроэнергии. В результате более 30 стран обязались прекратить прямую государственную поддержку "международного энергетического сектора, работающего на ископаемом топливе, к концу 2022 года". Она оценивается примерно в 24 млрд долларов в год.

Однако вызванный войной в Украине дефицит энергии подорвал усилия по увеличению доли ВИЭ в ее общем объеме, и некоторые страны, в том числе Германия, вернулись к использованию угля и нефти для восполнения дефицита. Вопрос, как эта новая неопределенность повлияет на цель ускорить переход на возобновляемые источники энергии, станет ключевым в ходе дискуссий в Шарм-эль-Шейхе.

Развивающийся мир нуждается в финансировании перехода на ВИЭ

Однако министры окружающей среды и финансов африканских стран выступают против быстрого отказа от ископаемых видов топлива, ссылаясь на риск для экономического роста в их странах. Хотя многие ученые, климатические активисты и ООН утверждают, что ВИЭ - единственный путь, министр финансов, бюджета и национального планирования Нигерии Зайнаб Ахмед уверена, что у некоторых стран нет выбора.

"Если мы не получим финансирование для разработки добычи газа по разумной цене, мы лишим граждан наших стран возможности добиться базового развития", - отметила она на встрече министров финансов африканских стран в Каире в сентябре. Многие государства Африки, как и Нигерия, также полагаются на экспорт нефти и газа для финансирования мер по адаптации к изменению климата, таких как расширение проектов по ВИЭ или повышению энергоэффективности.

Поскольку Египет сосредоточился на отстаивании интересов Африки во время COP27, "справедливый и доступный энергетический переход" для континента также будет одной из центральных тем на саммите. По оценкам Африканского банка развития, дефицит финансирования энергетического перехода для Африки составляет примерно 108 млрд долларов в год. Страны континента получают менее 5,5 процентов глобально выделяемых средств на эти цели, отчасти это происходит из-за высоких рисков и неразвитости рынков "зеленого" финансирования.

Амина Мохаммед, замгенерального секретаря ООН Фото: Justin Makangara/REUTERS

"Правда в том, что ресурсы, в которых мы нуждаемся, должны быть задействованы. Они должны быть освобождены от рисков, - заявила DW в сентябре Амина Мохаммед, замгенерального секретаря ООН и бывший министр окружающей среды Нигерии. - Нужны решения, которые позволят привлечь эти ресурсы. Этого не происходит, хотя это должно было случиться вчера".

Облегчение долгового бремени

Вопросы облегчения долгового бремени бедных стран также могут занять важное место в дискуссиях на COP27, особенно в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В недавнем анализе Международного института окружающей среды и развития (IIED) говорится, что немедленное облегчение долгового бремени 58 развивающихся государств - более трех четвертей из них находятся в Африке к югу от Сахары - может высвободить около 105 млрд долларов государственного финансирования, которые можно использовать в борьбе с изменениями климата.

"Учитывая, что миллионы людей в странах с наибольшей задолженностью уже страдают от наводнений, лесных пожаров и палящей жары наряду с климатическим кризисом и потерей биоразнообразия, схема, направленная на решение проблемы суверенного долга, принесет в три раза больше выгоды, - считает Седжал Патель, экономист по вопросам окружающей среды из IIED. - Хорошо продуманные программы по климату и защите окружающей среды укрепят экономическую устойчивость этих стран и, следовательно, их будущую способность нести долговые обязательства".

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