Лула да Силва вернулся в бразильскую политику вопреки всему

Политик левых взглядов Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии - несмотря на болезнь и 580 дней, проведенных за решеткой. Как ему это удалось?

580 дней он провел в тюрьме по обвинению в коррупции. А теперь его избрали президентом Бразилии - уже в третий раз. После вынесения в январе 2018 года обвинительного приговора Луису Инасио Луле да Силве, которого земляки называют просто Лула, многие считали, что его политическая карьера завершена. Но через три года Верховный суд Бразилии отменил приговор да Силве, и он с триумфом вернулся в политику.

Экс-президент Бразилии, представляющий левую Партию трудящихся, победил во втором туре президентских выборов, состоявшемся 30 октября. Он набрал 50,87% голосов. Его соперник - действующий глава государства, правый популист Жаир Болсонару - получил поддержку 49,13% избирателей.

Как да Силва строил карьеру

Это не первый раз, когда Лула да Силва - обычный человек из маленького бедного городка в провинции Пернамбуку на северо-востоке страны - сумел преодолеть неблагоприятные обстоятельства и выйти из них победителем. Да Силва родился 27 октября 1945 года в семье бедного крестьянина. Он седьмой из восьми детей.

Ликующие сторонники Лулы да Силвы с его портретом после объявления итогов выборов в Бразилии Фото: Pablo Porciuncula/AFP

В возрасте семи лет он вместе с матерью и братьями в кузове грузовика переехал в Сан-Паулу, где уже жил его отец, который хотел создать необходимые условия для жизни своей семьи. Но только его усилий было недостаточно. Лула да Силва довольно рано начал вносить свой вклад в семейный бюджет, поэтому совсем мало ходил в школу.

Когда он осваивал профессию рабочего по металлу, то познакомился с членами профсоюзного движения и стал в нем одним из лидеров. В 1980 году, когда в Бразилии была военная диктатура, Лула со своими соратниками использовал недовольство ситуаций профсоюзов и различных социальных групп, чтобы создать Рабочую партию с левой идеологией. С 1985 года после отстранения от власти военных да Силва три раза безуспешно баллотировался на пост главы государства. И только в 2002 году ему удалось занять президентское кресло.

Что удалось сделать Луле да Силва на посту президента

Во время своего восьмилетнего пребывания на этом посту (два срока) он заработал значительный политический капитал, добившись достижений, которые признали даже его оппоненты. Своей разумной внешней политикой да Силва сумел сблизить Бразилию с другими латиноамериканскими государствами, а в рамках БРИКС страна обрела вес на международной арене. В 2004 году Бразилия вместе с Германией, Японией и Индией создала так называемую G4, которая стремится к постоянном членству в Совете Безопасности ООН.

Лула да Силва получил известность и за свои социальные программы. Благодаря так называемой "семейной кассе", которая помогает детям из бедных семей посещать школу, а также ряду других социальных программ во время двух президентских сроков да Силвы около 20 млн бразильцев сумели из бедных слоев общества переместиться в средний класс. Это произошло и благодаря небывалому взлету полугосударственного бразильского нефтегазового концерна Petrobras, который открыл новые месторождения и развивал современные технологии.

НПЗ концерна Petrobras Фото: Nelson Almeida/AFP

Мировой финансовый кризис 2008 года не сильно коснулся Бразилии, которая экономически был не столь глубоко интегрирована в глобальную экономику, в отличие от других стран региона. В 2010 году ВВП Бразилии вырос на 7,5 процентов - согласно данным Всемирного банка, это был самый высокий экономический рост в этой стране с 1986 года.

Кульминацией нескольких лет эйфории стало проведение Бразилией чемпионата мира по футболу в 2014 году и летних Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Социальная политика Лулы, экономический рост и не в последнюю очередь его харизма обеспечивали политику временами рекордную поддержку в 87 процентов бразильцев. Популярность Лулы была так велика, что на президентских выборах 2010 года, в которых он, согласно конституции, не мог участвовать, поскольку до этого два срока подряд был главой государства, она помогла его преемнице Дилме Руссеф занять президентское кресло.

Теневые стороны правления Лулы

О теневых сторонах правления Лулы да Силвы долгое время ничего не было известно. Лишь в 2005 году выяснилось, что члены правительства ежемесячно перечисляли деньги депутатам, чтобы обеспечивать парламентское большинство. Из-за этого скандала многие известные политики оказались в тюрьме. Но самому Луле ничего предъявить не удалось, даже то, что он мог об этом знать.

Накануне ЧМ-2014 во влюбленной в футбол Бразилии были сомневающиеся в пользе проведения турнира Фото: Celso Junior/Getty Images

Судебный процесс длился несколько лет. В 2012 глава Жозе Дирсеу, руководитель администрации Лулы в период его президентства, был осужден как глава крупной коррупционной сети, выходящей далеко за партийные рамки. К этому времени Лула уже играл второстепенную роль в бразильской политике, поскольку в 2011 году заболел. У него обнаружили рак горла.

Потеря позиции партией да Силвы началась в 2013 году. Растущее недовольство в связи с экономическим кризисом и сомнения в пользе и выгоде для страны проведения ЧМ-2014 и Олимпиады-2016 вызвали за год до проведения футбольного мирового первенства массовые акции протеста по всей Бразилии.

Дилма Руссеф и Лула да Силва, сентябрь 2022 года Фото: Ricardo Moraes/REUTERS

Год спустя, в марте 2014 года, начался крупнейший судебный процесс. В центре его оказался концерн Petrobas и ряд политических партий, в том числе и Рабочая партия. Речь шла о коррупции, подкупе должностных лиц, взяточничестве, отмывании денег.

Перед выборами 2014 года бразильское общество было расколото как никогда ранее. Хотя Руссеф и удалось с незначительным перевесом в 3,3 процентных пункта переизбраться на второй срок, но вокруг Рабочей партии разгорелся новый коррупционный скандал. В 2016 году Руссеф ушла в отставку с поста президента.

Обвинения в коррупции не помешали возвращению в политику

В 2017 году Лула решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Но на тот момент он был одним из подозреваемых по делу о коррупции и в отношении него велось расследование. Да Силву обвиняли в том, что ему отремонтировали квартиру класса люкс в качестве благодарности за то, что он одобрил сомнительную сделку Petrobras со строительной компанией OAS.

Сторонники Жаира Болсонару расстроены его поражением Фото: Lucas Landau/REUTERS

Лула не признавал вину и называл весь процесс охотой на ведьм, нацеленной на то, чтобы лишить его возможности баллотироваться в президенты. Но это не помогло. Бывшего президента признали виновным и приговорили к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Когда да Силва оказался за решеткой 7 апреля 2018 года, соцопросы показывали, что его популярность была невероятно высока, но это не помогло выиграть выборы кандидату от Рабочей партии, бывшему губернатору Сан-Паулу Фернанду Аддаду.

В период президентства правого популиста Жаира Болсонару Лула да Силва настойчиво боролся за свое освобождение. И в ноябре 2019 года его выпустили на свободу. А в апреле 2021 года Верховный суд отменил все четыре приговора в отношении Лулы, согласно которым он был признан виновным в коррупции. Как постановил Верховный суд Бразилии, суд города Куритиба, в котором проходил процесс, не имел полномочий судить экс-президента,.

Таким образом Лула да Силва вновь обрел все политические права и смог выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2022 году. Но после многочисленных коррупционных скандалов не все сейчас считают Лулу достойным президентом. Кто-то проголосовал за него, из двух зол выбирая меньшее, лишь потому, что да Силва был оппонентом Болсонару.

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