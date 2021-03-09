 Верховный суд Бразилии подтвердил отмену приговоров экс-президенту Луле да Силве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2021

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Мир

Верховный суд Бразилии подтвердил отмену приговоров экс-президенту Луле да Силве

Федеральный верховный суд Бразилии подтвердил отмену приговоров бывшему главе государства Луле да Силве. Тот не исключил, что будет баллотироваться на пост президента.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Федеральный верховный суд Бразилии подтвердил отмену приговоров бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. За это решение проголосовали 8 судей из 11, сообщил в четверг, 15 апреля, местный телеканал TV Justica. Приговоры отменены по "процессуальным причинам", об оправдании да Силвы речь не идет, подчеркнули в высшем судебном органе. Не исключено, что решение снова пересмотрят.

В марте после отмены приговоров Федеральным верховным судом Лула да Силва вновь получил свои политические права, в том числе на участие в выборах, поскольку решение суда автоматически снимает данный запрет. Да Силва, правивший с 2003 по 2011 годы, недавно допустил, что будет вновь баллотироваться в президенты. Он заявил, что действующий глава государства Жаир Болсонару, которого многие критикуют за то, что пандемия коронавируса в стране вышла из-под контроля, не должен оставаться на этом посту. Как свидетельствуют недавние опросы, Лула да Силва остается самым популярным в Бразилии политиком, Болсонару занимает второе место.

Приговор экс-президенту Бразилии и тюремное заключение

В 2017 году Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество и отмывание денег. Позднее срок увеличили до 12 лет и 1 месяца, но в апреле 2019 года решением Федерального верховного суда сократили до 8 лет и 10 месяцев. Да Силва отрицает свою вину. В ноябре 2019 года после 19 месяцев в тюрьме он вышел на свободу.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, попавшим в тюрьму по приговору о коррупции. Решение суда поставило крест на его планах вновь баллотироваться на пост президента. В октябре 2018 года президентские выборы выиграл ультраправый политик Жаир Болсонару.

Смотрите также:

  • Лула да Силва на митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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