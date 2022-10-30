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Победителем на выборах в Бразилии стал Луис Инасиу Лула да Силва
Победителем на выборах в Бразилии стал Луис Инасиу Лула да СилваФото: Amanda Perobelli/REUTERS
ПолитикаБразилия

Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии

Александра Иванова | Лиза Ламбрехт
13 мин. назад

Предвыборные прогнозы предрекали победу Лулы уже в первом туре, но тогда он получил 48,5% голосов, а Болсонару - 43,2%.

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Экс-президент Бразилии, представляющий левую Партию трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье, 30 октября. Он набрал 50,87% голосов. Его соперник - действующий глава государства правый популист Жаир Болсонару получил поддержку 49,13% избирателей. 

В первом туре выборов, состоявшемся 2 октября, 77-летний Лула да Силва опередил Жаира Болсонару, хотя и с менее существенным отрывом, чем того можно было ожидать на основании опросов: 48,5% у левого кандидата против 43,2% у действующего главы государства. 

Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Впоследствии он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции, однако Верховный суд отменил приговор, что позволило ему вновь баллотироваться на выборах.

Перед выборами Болсонару неоднократно выражал сомнения в независимости избирательной системы и допускал, что не признает результат выборов, а его сторонники даже призывали к путчу.

В Бразилии - самой крупной стране Латинской Америки избирательным правом обладают более 156 млн человек. В выборах приняло участие порядка 118 млн граждан.

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