Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии
Александра Иванова | Лиза Ламбрехт
13 мин. назад
Предвыборные прогнозы предрекали победу Лулы уже в первом туре, но тогда он получил 48,5% голосов, а Болсонару - 43,2%.
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Экс-президент Бразилии, представляющий левую Партию трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье, 30 октября. Он набрал 50,87% голосов. Его соперник - действующий глава государства правый популист Жаир Болсонару получил поддержку 49,13% избирателей.
В первом туре выборов, состоявшемся 2 октября, 77-летний Лула да Силва опередил Жаира Болсонару, хотя и с менее существенным отрывом, чем того можно было ожидать на основании опросов: 48,5% у левого кандидата против 43,2% у действующего главы государства.