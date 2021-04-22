 Президента Бразилии Болсонару обвинили в преступлениях против человечности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Президента Бразилии Болсонару обвинили в преступлениях против человечности

Австрийские экологи обвиняют президента Бразилии в вырубке лесов Амазонии, что негативно влияет на климат планеты. По их оценкам, это косвенно приведет к гибели 180 тыс человек.

Вырубки в лесах Амазонии

Вырубки в лесах Амазонии

В Международный уголовный суд (МУС) в Гааге во вторник, 12 октября, поступил иск против президента Бразилии Жаира Болсонару: австрийская экологическая организация AllRise обвиняет правопопулистского политика в преступлениях против человечности в связи с масштабной вырубкой лесов Амазонии. Это первый судебный иск, открыто увязывающий лесоистребление с потерей человеческих жизней.

В судебном иске говорится, что администрация Болсонару несет ответственность за вырубку тропических лесов Амазонии площадью 4 тысяч кв. км в год, при этом темпы выросли за время правления Болсонару на 88 процентов. "Болсонару систематически ослабляет и отменяет законы и механизмы контроля и прицельно принимает меры против экологов. Действия Болсонару непосредственно связаны с негативными последствиями для климата во всем мире", - подчеркивается в документе.

Жертвами лесоистребления станут 180 тыс человек 

По оценкам активистов, стремительное лесоистребление в Амазонии и вызванное этим дальнейшее глобальное потепление приведет к гибели более 180 тысяч человек во всем мире еще в нынешнем столетии. Объем парниковых газов от лесных пожаров и промышленного сельского хозяйства в Амазонии превышает ежегодные эмиссии в Италии или Испании. Вырубка лесов в этом регионе уже приводит к эмиссии большего объема CO2, чем оставшиеся в Амазонии леса способны поглотить.

"То, что происходит в Амазонии - массовое лесоистребление, и мы хотим понять причинную связь этого с глобальным потеплением. Именно так Римский статус и определяет понятие преступления против человечности: намеренное уничтожение природы и ее защитников", - указал основатель AllRise Йоханнес Веземанн в интервью агентству AFP.

Смотрите также:

  • Дым от горящих лесов в бассейне Амазонки

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    "Зеленые легкие" планеты в дыму и пламени

    Густой дым окутал значительную часть бассейна Амазонки. С высоты птичьего полета лучше всего становится ясно, какую драму являют собой пожары в тропических лесах Амазонии. Гигантские стены пламени пожирают лежащие на их пути громадные лесные массивы. Бесконечные клубы дыма свидетельствуют о продолжающейся экологической катастрофе: "зеленые легкие" нашей планеты охвачены огнем.

  • пожарные борются с огнем в лесах Амазонии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Пожарные самоотверженно борются с огнем

    Деревья быстро превращаются в обгорелые пни, а беспощадное пламя продолжает распространяться дальше. Тысячи пожарных, рискуя жизнью, пытаются его остановить. Видимо, их усилий уже недостаточно. Под давлением международного сообщества власти Бразилии решили направить для борьбы с лесными пожарами в Амазонии военных.

  • горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Десятки тысяч лесных пожаров с начала года

    Ситуация не терпит промедления: семь из 26 штатов Бразилии ввели чрезвычайное положение и попросили о помощи федеральное правительство. Статистика выглядит драматически: по информации Национального института космических исследований (INPI), с начала года в Бразилии зафиксировано более 75 000 лесных пожаров - на 84% больше, чем в 2018 году.

  • Крупный рогатый скот рядом с лесом, откуда идет дым

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Катастрофы, вызванные жизнедеятельностью человека

    К сожалению, сильные пожары для Бразилии вовсе не исключение. Они то и дело вспыхивают в период засух. Однако причины сокрушающего все на своем пути огня бывают вызваны и жизнедеятельностью человека. По данным экологов, ответственность за недавний рост масштабов пожаров несут фермеры. Выжигая леса, они хотят получить земли под пастбища для крупного рогатого скота.

  • Пожар на обочине автомагистрали, по которой проезжает машина

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Инфраструктура в опасности

    Пожары в Бразилии представляют собой угрозу не только для отдаленных лесных регионов. Насколько близко они могут подойти к жилым зонам, показывает это фото, сделанное вблизи города Куиаба на юго-востоке страны. На обочине автомагистрали, связывающей столицу штата Мату-Гросу с соседней Боливией, огонь пылает в угрожающей близости от проезжающих мимо машин.

  • Демонстрация против президента Болсонару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Протесты против президента Болсонару

    Во многих регионах Бразилии тем временем формируется противостояние курсу центральных властей. Прежде всего это касается экологической политики президента Жаира Болсонару, превратившегося в главный раздражающий фактор для демонстрантов. Он неоднократно заявлял, что выступает за экономическое освоение бассейна Амазонки. За нерешительную реакцию на лесные пожары Болсонару критиковали по всему миру.

  • Президенты Франции и Бразилии Макрон и Болсанару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Макрон против Болсанару

    Особо отличился в этом смысле президент Франции. Эмманюэль Макрон даже пригрозил заблокировать торговое соглашение ЕС с союзом Меркосур (куда входит Бразилия), мотивируя это тем, что бразильский президент Болсонару "солгал" и не намерен выполнять взятых на себя обязательств по защите климата. По мнению Макрона, власти страны не предпринимают достаточно усилий по сохранению дождевых лесов Амазонии.

  • Горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии

    Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.

  • Горящий лес в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи

    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


Смотреть видео 26:07

Коррупционные скандалы, популизм и ущерб от коронавируса - интервью с вице-президентом Бразилии

Аудио- и видеофайлы по теме

В Бразилии не успевают хоронить жертв коронавируса (14.05.2020)  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)  

Также по теме

World leaders virtually attend the Leaders Summit on Climate, as seen from the East Room of the White House, Thursday, April 22, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

США хотят вдвое сократить выбросы углекислого газа к 2030 году 22.04.2021

К 2030 году США намерены сократить выбросы парниковых газов вдвое по сравнению с уровнем 2005 года, объявил Джо Байден на открытии климатического саммита в Вашингтоне.

HANDOUT - 25.06.2020, Brasilien, Brasilia: Auf diesem vom brasilianischen Präsidentenamt zur Verfügung gestellten Bild kommt Jair Bolsonaro (M.), Präsident von Brasilien, mit Mundschutz zu einer Veranstaltung über eine technischen Zusammenarbeit in der Legislativen. Einen Tag zuvor hatte die Verfügung eines Gerichts Bolsonaro verpflichtet, in öffentlichen Räumen, Verkehrmitteln und Geschäften im Hauptstadtbezirk Brasilia eine Schutzmaske zu tragen. Foto: Marcos Correa/Palacio Planalto/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Профсоюзы Бразилии подали иск против президента в уголовный суд в Гааге 27.07.2020

Власти Бразилии осознанно поставили под угрозу жизни сограждан, не выполняя меры против распространения COVID-19, считают авторы иска к президенту Жаиру Болсонару, поданного в Международный уголовный суд.

links: Brazilian President Jair Bolsonaro speaks during a ceremony in which the appointed Attorney General Augusto Aras (not depicted) takes office at Planalto Palace in Brasilia, on September 26, 2019. (Photo by EVARISTO SA / AFP) (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP via Getty Images) rechts: BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - NOVEMBER 07: Leonardo DiCaprio speaks onstage during SAG-AFTRA Foundation's 4th Annual Patron of the Artists Awards at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on November 07, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Vivien Killilea/Getty Images for SAG-AFTRA Foundation)

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании пожаров в Амазонии 30.11.2019

Звезда Голливуда "дает деньги на поджог Амазонии", утверждает бразильский лидер. Ранее Жаир Болсонару отверг 20 млн долларов, предложенных странами G7 для борьбы с огнем.

Реклама

Самые читаемые

В Варшаве заявили о попытке штурма границы мигрантами  

Мы не хотели крови. Алексиевич о событиях в Минске год спустя  

В Нюрнберге призвали наказать Лукашенко за преступления против человечности  