Доклад ООН указывает на взаимосвязь стихийных бедствий по всему миру

Сильные морозы в Техасе, лесные пожары в Европе, жара в Арктике - несмотря на значительную географическую удаленность, стихийные бедствия, подобные этим, имеют больше общего, чем может показаться на первый взгляд. К такому вводу приходят авторы нового доклада Университета Организации Объединенных Наций (UNU), опубликованного в среду, 8 сентября.

Ученые из Института безопасности окружающей среды и человека (UNU-EHS) в Бонне проанализировали десять разрушительных событий 2020 и 2021 годов, среди которых они зафиксировали множество взаимосвязей. Во многих случаях бедствия были спровоцированы одними и те же антропогенными факторами.

"Когда люди узнают о стихийных бедствиях в новостях, часто кажется, что они где-то далеко отсюда, - говорит Зита Себесвари (Zita Sebesvari), старший научный сотрудник UNU и один из ведущих авторов доклада. - Но даже бедствия, которые происходят на расстоянии тысяч километров друг от друга, часто связаны друг с другом".

Пандемия COVID-19 и ураган "Амфан"

Авторы приводят в пример недавнюю волну тепла в Арктике и волну холода в Техасе. По их словам, повышение температуры в Арктике дестабилизирует полярный вихрь - вращающуюся массу холодного воздуха над Северным полюсом. Это направляет более холодные воздушные потоки в сторону Северной Америки. Таким образом, перепады температур в Арктике затрагивают такие удаленные места, как американский штат Техас с его обычно теплым климатом.

Кроме того, в докладе показано, как стихийные бедствия порой усиливают друг друга. Примером может служить совпадение пандемии коронавируса и мощного циклона на востоке Индии и в Бангладеш. Когда на регион обрушился ураган "Амфан" , многие люди избегали укрытий ради соблюдения дистанции и правил гигиены и оставались в опасных местах. Сам циклон, в свою очередь, ухудшил условия для борьбы с пандемией, приведя к разрушению медицинских центров. Число зараженных COVID-19 резко возросло.

"Каждое бедствие вызвано человеком"

В докладе, озаглавленном "Взаимосвязанные риски стихийных бедствий" ("Interconnected Disaster Risks "), называются три конкретные причины, которые стали причиной большинства изученных катастроф: парниковые газы, неадекватное управление рисками стихийных бедствий и недостаточный учет экологических издержек и выгод при принятии политических решений.

"Каждое бедствие в конечном счете вызвано человеком. В этом смысле природных катастроф нет. Есть только опасные природные явления, - отмечает Себесвари. - А дальше все зависит от того, как люди с ними справляются".

Авторы доклада призвали мировое сообщество воспринимать стихийные бедствия как глобальные проблемы и решать их сообща. "Наши действия имеют последствия для всех нас, но хорошая новость в том, что взаимосвязаны не только проблемы, но и решения", - говорит старший научный сотрудник UNU Джек О'Коннор (Jack O'Connor), также являющийся одним из ведущих авторов доклада.

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