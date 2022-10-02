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Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару и бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва
Жаир Болсонару (слева) и Луис Инасиу Лула да Силва
ПолитикаБразилия

В Бразилии пройдет второй тур президентских выборов

Евгений Жуков
5 ч. назад

Бывший и действующий президенты Бразилии идут практически вровень по результатам подсчета голосов на выборах главы государства. Луис Инасиу Лула да Силва и Жаир Болсонару вышли во второй тур выборов.

https://www.dw.com/ru/v-brazilii-projdet-vtoroj-tur-prezidentskih-vyborov/a-63316807

По итогам президентских выборов в Бразилии ни действующий президент страны Жаир Болсонару, ни экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва не набрали больше половины голосов, сообщил высший избирательный суд Бразилии в понедельник, 3 октября. Оба кандидата вышли во второй тур выборов, который состоится 30 октября.

По итогам обработки 99,7 процента протоколов Лула да Силва набирает 48,42 процента голосов, а Болсонару - 43,2 процента. Как отмечает агентство Reuters, Партия трудящихся Лулы да Силвы пользуется большей поддержкой в регионах, избирательные комиссии в которых медленнее отчитываются по результатам голосования, поэтому, хотя вначале лидировал Болсонару, результат поменялся в ходе подсчета.

Ранее большинство опросов общественного мнения показывали, что Лула да Силва имел преимущество в 10-15 процентных пунктов, но Болсонару дал понять, что может отказаться признать свое поражение.

Участие в выборах после отмены приговоров

Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Впоследствии он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции, однако Верховный суд отменил приговор, что позволило ему вновь баллотироваться на выборах.

Смотрите также:

Интервью DW с вице-президентом Бразилии Амилтоном Моурау

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