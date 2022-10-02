В Бразилии пройдет второй тур президентских выборов

По итогам президентских выборов в Бразилии ни действующий президент страны Жаир Болсонару, ни экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва не набрали больше половины голосов, сообщил высший избирательный суд Бразилии в понедельник, 3 октября. Оба кандидата вышли во второй тур выборов, который состоится 30 октября.
По итогам обработки 99,7 процента протоколов Лула да Силва набирает 48,42 процента голосов, а Болсонару - 43,2 процента. Как отмечает агентство Reuters, Партия трудящихся Лулы да Силвы пользуется большей поддержкой в регионах, избирательные комиссии в которых медленнее отчитываются по результатам голосования, поэтому, хотя вначале лидировал Болсонару, результат поменялся в ходе подсчета.
Ранее большинство опросов общественного мнения показывали, что Лула да Силва имел преимущество в 10-15 процентных пунктов, но Болсонару дал понять, что может отказаться признать свое поражение.