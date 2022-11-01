Сторонники Жаира Болсонару заблокировали дороги в Бразилии

В Бразилии сторонники Жаира Болсонару, который проиграл выборы президента Луису Инасио Луле да Силве, перегородили дороги более чем в 200 местах.

В знак протеста против результатов президентских выборов в Бразилии сторонники Жаира Болсонару, который проиграл по итогам голосования, перегородили дороги более чем в 200 местах. Об этом сообщила в понедельник, 31 октября, бразильская газета Folha de S. Paulo со ссылкой на полицию.

Речь шла о таких важных транспортных осях, как городская автомагистраль в столице и дорога, связывающая Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Пробки растянулись на километры, затрудняя движение транспорта перед Днем всех святых. Некоторые протестующие вывесили бразильские флаги на грузовиках, другие оскорбляли избранного президента Луиса Инасиу Лула да Силву.

Высший избирательный суд Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК. - Ред.) приказал полиции положить конец блокировкам.

Многие дальнобойщики - в числе сторонников Болсонару

Многие дальнобойщики входят в число сторонников Болсонару. Они являются влиятельной профессиональной группой в Бразилии, поскольку значительная часть товаров перевозится автомобильным транспортом, уточнило агентство dpa.

Экс-президент Бразилии, представляющий левую Партию трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, состоявшемся 30 октября. Он набрал 50,9 процента голосов. Его соперник - действующий глава государства правый популист Жаир Болсонару получил поддержку 49,1 процента избирателей. После этого он пропал с экранов и не выступал с заявлениями.

В первом туре выборов, состоявшемся 2 октября, 77-летний Лула да Силва опередил Жаира Болсонару, хотя и с менее существенным отрывом, чем того можно было ожидать на основании опросов: 48,5 процента у левого кандидата против 43,2 процента у действующего главы государства.

Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Впоследствии он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции, однако Верховный суд отменил приговор, что позволило ему вновь баллотироваться на выборах.

Болсонару допускал, что не признает результаты выборов

Перед выборами Болсонару неоднократно выражал сомнения в независимости избирательной системы и допускал, что не признает результат выборов, а его сторонники даже призывали к путчу.

В Бразилии - самой крупной стране Латинской Америки - избирательным правом обладают более 156 млн человек. В выборах приняло участие порядка 118 млн граждан.

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