Германия поставит Украине еще семь ЗСУ Gepard

С начала года Германия передала Украине вооружений более чем на 1,9 млрд евро.

Германия поставит Украине еще семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и 100 тыс. индивидуальных аптечек. Это следует из списка поставок , опубликованных правительством Германии в четверг, 1 декабря.

Новые поставки указаны в разделе "подготовка/исполнение". Правительство подчеркивает, что из соображений безопасности воздерживается от публикации подробностей о способах и датах транспортировки до момента фактической передачи помощи.

Как сообщило издание Der Spiegel, семь ЗСУ Gepard, которые уже планировалось утилизировать, сейчас ремонтирует мюнхенская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), и весной они должны быть доставлены в Украину. На вооружение ВСУ сейчас находятся 30 таких ЗСУ, отмечает агентство Reuters.

Германия одобрила экспорт в Украину военных товаров на 1,9 млрд евро

Накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал твит с флагом Германии и изображением гепарда, намекнув таким образом, на новые поставки.

Как следует из этого же списка на сайте правительства, на прошлой неделе Германия передала Украине три бронированных мостоукладчика Beaver, восемь надводных беспилотников, 12 автомобилей пограничной службы, 4000 спальных мешков, 30 машин скорой помощи и запасные части для вертолетов МИ-24.

В общей сложности с начала года федеральное правительство одобрило экспорт в Украину военных товаров на 1,9 млрд евро. В эту сумму не входят некоторые поставки оборонительных вооружений - для ускорения поставок процесс выдачи лицензий для них был упрощен, подчеркнули в кабинете министров.

Смотрите также: