Макрон меняет дружбу с партнерами в ЕС на союз с диктаторами

Через три недели после визита Макрона в Китай всплывают все новые сомнительные детали его тайных договоренностей с Си Цзиньпином. Президент Франции ставит под угрозу весь Евросоюз, считает Александер Гёрлах.

Президент Франции Макрон по время визита в Китай, 7 апреля 2023 года Фото: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

Своим новым внешнеполитическим курсом президент Эмманюэль Макрон, похоже, намерен порвать с партнерами Франции. Вслед за его спорным заявлением о том, что европейцы не должны позволить США втянуть себя в войну за Тайвань, последовало раскрытие тайной договоренности Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином о планах усадить нынешним летом президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Макрон хочет работать над китайским "мирным планом" по Украине.

Это "план" по праву критиковали партнеры Киева за то, что Пекин в нем использовал нарратив российского агрессора и возложил на Украину часть вины за войну. Теперь, похоже, и Макрон разделяет этот взгляд Пекина и Москвы на события. Поэтому не стало случайностью и сделанное одновременно с раскрытием тайных договоренностей Пекина и Парижа заявление посла КНР во Франции о том, что бывшие республики СССР, в том числе и Украина, на самом деле не являются настоящими суверенными государствами с точки зрения международного права.

Разворот украинской политики Китая на 180 градусов

Таким образом, Франция становится сценой, на которой Китай развернул свою политику в отношении Украины на 180 градусов. До сих пор Пекин утверждал, что выступает в защиту суверенитета национальных государств, как это записано в Уставе ООН. Хотя КНР признала Украину и в 2013 году заключила с ней масштабное экономическое соглашение, номенклатура в Пекине не смогла решиться осудить нападение России на суверенное государство. Критики Китая справедливо указывали на это противоречие с самого начала войны. Но сейчас Си Цзиньпин устраняет это противоречие, заявляя, что Украина вообще не является суверенным государством.

Александер Гёрлах Фото: Harvard University/D. Elmes

Теперь даже последние сомневающиеся должны понять, что Пекин не может быть мирным посредником в этой войне. Си говорит то же, что и его друг Путин. В его мировоззрении нет Украины, а есть "святая Русь", в которую входит и территория Украины. Вот почему Путин похищает детей из Украины, чтобы их "русифицировать", крадет из Украины художественные ценности, чтобы лишить страну собственной культуры. И этого человека, разыскиваемого за военные преступления по международному ордеру на арест, Макрон хочет посадить за стол переговоров с президентом Зеленским.

Если заявление Макрона по Тайваню было серьезной "аварией", то последние события - это полная катастрофа для французской дипломатии и положения Франции в свободном мире. Из Парижа слышно, что в МИДе шокированы действиями Макрона и в очередной раз вынуждены устранять их последствия. Президент находится под огромным давлением внутри страны из-за пенсионной реформы и своим внешнеполитическим "успехом" хотел бы показать французам, что ими руководит сильный человек, который может говорить с лидером Китая на равных.

Франция следует курсом Бразилии и Индии

Жертвами такой политики являются подвергшиеся нападению украинцы, а вместе с ними и жители Тайваня, поскольку нападение Китая на остров теперь становится более вероятным благодаря заявлениям Макрона. Сейчас Франция вступает на путь, которым следуют Бразилия и Индия: эти два государства также прижимаются к Си Цзиньпину по вопросу Украины, призывая к мирным переговорам и перенимая риторику Кремля.

Действия Макрона, похоже, обусловлены тем, что Париж до сих пор хочет отомстить за сделку в рамках военного блока AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Три государства, напомним, приняли решение, согласно которому Австралия получит атомные подводные лодки, после чего Канберра расторгла контракт с Парижем о поставках ей французских дизельных подлодок в пользу нового контракта с США.

Елисейский дворец в то время кипел от бешенства, потому что военная промышленность Франции потеряла многомиллиардные заказы. Вскоре после этого президент США Джо Байден принял разгневанного Эммануэля Макрона, но этот жест явно не удовлетворил последнего. В отличие от многочасовой встречи наедине с Си Цзиньпином во время визита в КНР.

Переломный момент для Европы

Для китайских правителей эта поездка закончилась прекрасно: они заручились благосклонностью Франции - ядерной державы, которая также присутствует в западной части Тихого океана. Тем самым Макрон разрушил зачатки общеевропейской внешней политики. Ущерб, нанесенный оси Париж-Берлин-Варшава, огромен.

Европу ожидает переломный момент, поскольку Париж меняет дружбу со своими европейскими партнерами на союз с китайской и российской диктатурами. Если Макрон немедленно не исправит свою огромную ошибку, то своими поступками он может поставить под угрозу весь Европейский Союз.

Автор: Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в международных отношениях и адъюнкт-профессор Галлатинской школы Нью-Йоркского университета, где преподает теорию демократии. После пребывания Гёрлаха на Тайване и в Гонконге этот регион мира, особенно подъем Китая и то, что он означает для демократий в Азии, стал его основной темой. Занимал различные должности в Гарвардском университете и университетах Кембриджа и Оксфорда. Живет в Нью-Йорке и Берлине.

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