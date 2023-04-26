Макрон меняет дружбу с партнерами в ЕС на союз с диктаторами

Своим новым внешнеполитическим курсом президент Эмманюэль Макрон, похоже, намерен порвать с партнерами Франции. Вслед за его спорным заявлением о том, что европейцы не должны позволить США втянуть себя в войну за Тайвань, последовало раскрытие тайной договоренности Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином о планах усадить нынешним летом президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Макрон хочет работать над китайским "мирным планом" по Украине.
Это "план" по праву критиковали партнеры Киева за то, что Пекин в нем использовал нарратив российского агрессора и возложил на Украину часть вины за войну. Теперь, похоже, и Макрон разделяет этот взгляд Пекина и Москвы на события. Поэтому не стало случайностью и сделанное одновременно с раскрытием тайных договоренностей Пекина и Парижа заявление посла КНР во Франции о том, что бывшие республики СССР, в том числе и Украина, на самом деле не являются настоящими суверенными государствами с точки зрения международного права.
Разворот украинской политики Китая на 180 градусов
Таким образом, Франция становится сценой, на которой Китай развернул свою политику в отношении Украины на 180 градусов. До сих пор Пекин утверждал, что выступает в защиту суверенитета национальных государств, как это записано в Уставе ООН. Хотя КНР признала Украину и в 2013 году заключила с ней масштабное экономическое соглашение, номенклатура в Пекине не смогла решиться осудить нападение России на суверенное государство. Критики Китая справедливо указывали на это противоречие с самого начала войны. Но сейчас Си Цзиньпин устраняет это противоречие, заявляя, что Украина вообще не является суверенным государством.
Теперь даже последние сомневающиеся должны понять, что Пекин не может быть мирным посредником в этой войне. Си говорит то же, что и его друг Путин. В его мировоззрении нет Украины, а есть "святая Русь", в которую входит и территория Украины. Вот почему Путин похищает детей из Украины, чтобы их "русифицировать", крадет из Украины художественные ценности, чтобы лишить страну собственной культуры. И этого человека, разыскиваемого за военные преступления по международному ордеру на арест, Макрон хочет посадить за стол переговоров с президентом Зеленским.
Если заявление Макрона по Тайваню было серьезной "аварией", то последние события - это полная катастрофа для французской дипломатии и положения Франции в свободном мире. Из Парижа слышно, что в МИДе шокированы действиями Макрона и в очередной раз вынуждены устранять их последствия. Президент находится под огромным давлением внутри страны из-за пенсионной реформы и своим внешнеполитическим "успехом" хотел бы показать французам, что ими руководит сильный человек, который может говорить с лидером Китая на равных.
Франция следует курсом Бразилии и Индии
Жертвами такой политики являются подвергшиеся нападению украинцы, а вместе с ними и жители Тайваня, поскольку нападение Китая на остров теперь становится более вероятным благодаря заявлениям Макрона. Сейчас Франция вступает на путь, которым следуют Бразилия и Индия: эти два государства также прижимаются к Си Цзиньпину по вопросу Украины, призывая к мирным переговорам и перенимая риторику Кремля.
Действия Макрона, похоже, обусловлены тем, что Париж до сих пор хочет отомстить за сделку в рамках военного блока AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Три государства, напомним, приняли решение, согласно которому Австралия получит атомные подводные лодки, после чего Канберра расторгла контракт с Парижем о поставках ей французских дизельных подлодок в пользу нового контракта с США.
Елисейский дворец в то время кипел от бешенства, потому что военная промышленность Франции потеряла многомиллиардные заказы. Вскоре после этого президент США Джо Байден принял разгневанного Эммануэля Макрона, но этот жест явно не удовлетворил последнего. В отличие от многочасовой встречи наедине с Си Цзиньпином во время визита в КНР.
Переломный момент для Европы
Для китайских правителей эта поездка закончилась прекрасно: они заручились благосклонностью Франции - ядерной державы, которая также присутствует в западной части Тихого океана. Тем самым Макрон разрушил зачатки общеевропейской внешней политики. Ущерб, нанесенный оси Париж-Берлин-Варшава, огромен.
Европу ожидает переломный момент, поскольку Париж меняет дружбу со своими европейскими партнерами на союз с китайской и российской диктатурами. Если Макрон немедленно не исправит свою огромную ошибку, то своими поступками он может поставить под угрозу весь Европейский Союз.
Автор: Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в международных отношениях и адъюнкт-профессор Галлатинской школы Нью-Йоркского университета, где преподает теорию демократии. После пребывания Гёрлаха на Тайване и в Гонконге этот регион мира, особенно подъем Китая и то, что он означает для демократий в Азии, стал его основной темой. Занимал различные должности в Гарвардском университете и университетах Кембриджа и Оксфорда. Живет в Нью-Йорке и Берлине.
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