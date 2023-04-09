Макрон рассказал о поиске общих подходов с Китаем по Украине

В ходе визита в Китай Эмманюэль Макрон обсудил с Си Цзиньпином четыре общих подхода в отношении войны в Украине. Но пока время для переговоров и окончания войны не пришло, сказал французский лидер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал целью своих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином закрепление общих подходов к вопросу российского вторжения в Украину. Об этом он заявил в интервью газете Les Échos, опубликованном в воскресенье, 9 апреля.

Макрон выделили четыре аспекта, по которым стремится найти общий подход с Китаем: поддержка принципов Устава Организации Объединенных Наций, напоминание о гуманитарном праве и защите детей, стремление к "согласованному и прочному" миру и "четкое напоминание о ядерном оружии". "Китай должен обратить внимание на последствия того, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как дал обещание не делать этого", - подчеркнул Макрон.

По его словам, "архитектура европейской безопасности", о которой говорил Си Цзиньпин, невозможна, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты. "Думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы: сейчас происходит военный этап. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу", - заключил Макрон.

Пекин и Париж "поддерживают любые усилия в пользу возврата мира в Украине"

Ранее, 6 апреля, Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) прибыли с трехдневным визитом в Китай. Французский лидер, комментируя переговоры, выразил надежду, что Пекин может сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине. "Я знаю, что могу на вас рассчитывать для того, чтобы привести Россию в чувство и усадить всех участников (конфликта) за стол переговоров", - сказал Макрон Си Цзиньпину на встрече в Пекине.

В совместной декларации по итогам визита Макрона стороны заявили о поддержке шагов по достижению мира. "Обе стороны поддерживают любые усилия в пользу возврата мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в документе.

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