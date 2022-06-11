 Австралия заплатит Франции за разрыв контракта на подводные лодки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.06.2022

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Мир

Австралия заплатит Франции за разрыв контракта на подводные лодки

Разрыв многомиллиардного контракта на строительство Францией подводных лодок для Австралии обернулся международным скандалом, который теперь удалось уладить.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Малкольм Тернбулл на борту подлодки в Сиднее в 2018 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Малкольм Тернбулл на борту подлодки в Сиднее в 2018 году.

Австралия выплатит 555 млн евро компенсации французской компании Naval Group за разрыв многомиллиардного контракта на строительство подводных лодок, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в субботу, 11 июня.

Альбанезе назвал достигнутую договоренность "справедливым и равноправным" решением. "Учитывая серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся как в регионе, так и во всем мире, важно, чтобы Австралия и Франция вновь объединились для защиты наших общих принципов и интересов", - цитирует его агентство Reuters. В общей сложности неудачный контракт с французской компанией обойдется австралийским налогоплательщикам в 2,4 млрд долларов, сказал Альбанезе.

"Это соглашение важно, потому что оно позволяет нам перевернуть страницу в наших двусторонних отношениях с Австралией и смотреть в будущее", - прокомментировал договоренность министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Военный союз Австралии с США и Великобританией

В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. В рамках заключенного пакта Вашингтон и Лондон пообещали Канберре помочь создать собственный атомный подводный флот.

Австралия уже готовит свои порты к размещению атомных подводных лодок из США и Великобритании, сообщал прежний премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в марте этого года. По его словам, это облегчит двум союзным странам доступ к Индийскому океану и южной части Тихого океана для противодействия нарастающему военному присутствию Китая.

Скандал из-за разрыва контракта с Францией

Австралия в результате заключения пакта с США и Великобританией разорвала уже подписанный с Францией контракт на поставку 12 субмарин с дизельными двигателями стоимостью 56 млрд евро. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал произошедшее "ударом в спину". "Мы установили с Австралией отношения доверия. Это доверие теперь подорвано", - сказал Ле Дриан.

"Это одностороннее, брутальное и непредсказуемое решение очень напоминает то, что делал господин Трамп. Из слов президента Байдена мы неожиданно узнали, что контракт, заключенный между Францией и Австралией, прекращен, а США предложат австралийцам ядерную сделку, о содержании которой нам ничего не известно. Так не поступают с союзниками. Мы совсем недавно говорили обо всем этом с США и вот теперь - этот разрыв. Это не лезет ни в какие ворота", - возмущался глава французского МИД. Париж также объявил, что отзывает послов из Австралии и Вашингтона для "для переоценки ситуации".

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    Автор: Михаил Бушуев


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