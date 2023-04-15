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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: Eraldo Peres/AP/picture alliance
ПолитикаБразилия

Президент Бразилии призвал прекратить военную помощь Украине

Виталий Кропман
1 ч. назад

США должны "прекратить поощрять войну и начать говорить о мире". Таким образом, уверен Лула да Силва, международное сообщество сможет убедить президентов России и Украины, что "мир в интересах всего мира".

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Соединенные Штаты Америки прекратить военную поддержку Украины. США должны "прекратить поощрять войну и начать говорить о мире", сказал Лула журналистам в субботу, 15 апреля, во время своего визита в Пекин. Европейский Союз, по словам бразильского лидера, также должен "начать говорить о мире".

Таким образом, международное сообщество сможет убедить президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, что "мир в интересах всего мира", приводит слова Лулы агентство dpa.

Лула предлагал Украине отказаться от Крыма ради мира

Ранее президент Бразилии заявил, что для достижения мира украинским властям необходимо согласиться на уступки. В частности, рассказал Лула французскому изданию Le Figaro, Киев должен согласиться с присоединением Крыма к России, а также переосмыслить статус тех территорий, которые были заняты российскими войсками с начала войны. "Президент Зеленский не может хотеть всего. Необходимо искать решение, поскольку весь мир требует мира", - указал Лула.

Реакция на эти инициативы не заставила себя долго ждать. Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, но вынуждена напомнить, что "не торгует своими территориями", заявил представитель МИД Олег Николенко. "Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - написал Николенко в Facebook.

Бразилия, как и Китай, не осудила вторжение Москвы в Украину и не ввели санкции против России. Обе страны критикуют поддержку Вашингтоном Киева и в то же время пытаются представить себя в качестве нейтральных сторон и позиционируют себя как посредники в конфликте в Украине, напоминает dpa.

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