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Олаф Шольц на пресс-конференции в Бразилии 30 января
Олаф Шольц на пресс-конференции в Бразилии 30 январяФото: Ueslei Marcelino/REUTERS
КонфликтыГермания

Берлин: Остановить войну в Украине может РФ, а не посредники

Никита Жолквер
30 мин. назад

В посреднических усилиях по мирному урегулированию в Украине не будет смысла до тех пор, пока Россия не проявит готовность прекратить агрессивную войну, считает правительство Германии.

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Правительство Германии прохладно восприняло предложение международного посредничества в целях прекращения войны России против Украины, с которым выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем да Силва подчеркнул, что слышал "очень мало" соображений о мирном урегулировании, и предложил себя в посредники на переговорах между Москвой и Киевом.

В возможных посредниках нехватки нет

"У меня впечатление, что сейчас нет недостатка в возможных посредниках, но есть отсутствие каких бы то ни было признаков готовности, в первую очередь российской стороны - прекратить агрессивную войну против Украины, вывести войска и пойти на честные и транспарентные мирные переговоры".

Так прокомментировал на пресс-конференции в среду, 1 февраля, предложение президента Бразилии официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Вместо этого, добавил он, Россия продолжает наносить авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины и стягивает дополнительные войска и вооружения к украинской границе.

Хебештрайт посоветовал не "давать ослеплять себя" такого рода идеями и напомнил, что в посредники для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта предлагали себя и другие зарубежные политики, в частности президент Турции и - совсем недавно - новый премьер-министр Израиля. Однако Россия, по оценке Берлина, не готова идти навстречу посредническим усилиям.

Снаряды для Gepard и нейтралитет Бразилии

Война России против Украины была темой переговоров Шольца, в том числе с глазу на глаз, не только с президентом Бразилии, но и с лидерами Аргентины и Чили, рассказал Штеффен Хебештрайт. Он напомнил, что канцлер ФРГ, как и министр иностранных дел Германии, постоянно прилагают усилия, чтобы расширить круг стран, стоящих на стороне Украины и готовых оказывать ей военную помощь для отражения российской агрессии.

В этом контексте Берлин был разочарован отказом Бразилии поставить имеющиеся в ее арсеналах боеприпасы для переданных Украине немецких зенитных самоходных установок (САУ) Gepard. Производство снарядов для этих САУ в самой Германии прекращено.  "Бразильский президент напомнил, что Бразилия уже более ста лет не вела войны и придерживается нейтралитета в таких конфликтах", - сказал Хебештрайт, который сопровождал канцлера в поездке по Латинской Америке.

Не хотят оказывать Киеву военную помощь и Аргентина с Чили, хотя все три страны, по оценке представителя правительства ФРГ, понимают, что, напав на Украину, Россия нарушила международное право и Устав ООН, пытается силой изменить границы и завладеть территорией другого государства.

"Но каждая страна сама решает, какую помощь оказывать, точно так же Германии и другим странам не нравится, когда из-за рубежам им говорят, как следует себя вести с оказанием помощи, - заявил Хебештрайт. - Канцлер изложил свою позицию, Аргентина, Чили и Бразилия заняли свои. Конечно, есть надежда на возможность изменитьих, но одновременно приходится мириться с тем, что другие страны видят ситуацию иначе".

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