РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине

Силы РФ выпустили по Украине 55 ракет, большинство из которых сбили системы ПВО. Некоторые попали в объекты энергетической инфрастуктуры, в ряде регионов возникли проблемы с электроснабжением.

Российские военные в четверг, 26 января, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Утром воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Всего российские силы выпустили по Украине 55 ракет воздушного и морского базирования - Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59, сообщил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.

По его словам, запуски производились с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. "Силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", - написал Залужный.

В результате обстрела погибли 11 человек

Украинские СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Винницкой областях. В небе над Киевом были замечены 20 ракет различного типа, все из них сбили системы ПВО.

"В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме", - сообщили в Киевской городской военной администрации. В столице прекратили работу наземные станции метро. Всего в результате массированного российского удара погибли 11 мирных жителей и еще 11 пострадали, сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.

Кроме того, зафиксированы попадания в Винницкой области, рассказали в военной администрации региона. Были повреждены также два объекта энергетической инфраструктуры Одесской области.

В некоторых регионах ввели аварийные отключения энергии

В некоторых регионах из-за угрозы обстрелов ввели экстренные отключения электроэнергии. Свет отключали в Киеве, Кривом Роге, Киевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях. "К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - написал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Компания "Укрэнерго" сообщила, что в результате ударов ракет и дронов "на одном из объектов в Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование". "Есть попадания и повреждение техники в южных, центральных, юго-западных районах. Проблемы с энергоснабжением, вызванные обстрелами юга, в том числе в Одесской области", - рассказали в компании. По данным "Укрэнерго", в системе возник "значительный дефицит".

Ракетному удару предшествовала атака дронами

Ракетному обстрелу предшествовал ночной удар по Украине дронами-камикадзе, сообщило командование воздушных сил ВСУ. В ночь на 26 января Россия атаковала Украину 24 беспилотниками-камикадзе Shahed-136/131. "Беспилотники были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины", - рассказали в командовании.

Российское Минобороны пока не комментировало сегодняшний обстрел. В прошлый раз Россия наносила массированный ракетный удар по Украине 14 января. Тогда одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Днепре, в результате чего погибли 45 человек.

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