  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Жители Киева прячутся в метро во время воздушной тревоги
Жители Киева прячутся в метро во время воздушной тревогиФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине

Даниил Сотников
1 ч. назад

Силы РФ выпустили по Украине 55 ракет, большинство из которых сбили системы ПВО. Некоторые попали в объекты энергетической инфрастуктуры, в ряде регионов возникли проблемы с электроснабжением.

https://p.dw.com/p/4MjfJ

Российские военные в четверг, 26 января, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Утром воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Всего российские силы выпустили по Украине 55 ракет воздушного и морского базирования - Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59, сообщил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.

По его словам, запуски производились с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. "Силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", - написал Залужный. 

В результате обстрела погибли 11 человек

Украинские СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Винницкой областях. В небе над Киевом были замечены 20 ракет различного типа, все из них сбили системы ПВО.

"В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме", - сообщили в Киевской городской военной администрации. В столице прекратили работу наземные станции метро. Всего в результате массированного российского удара погибли 11 мирных жителей и еще 11 пострадали, сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий. 

Кроме того, зафиксированы попадания в Винницкой области, рассказали в военной администрации региона. Были повреждены также два объекта энергетической инфраструктуры Одесской области. 

В некоторых регионах ввели аварийные отключения энергии

В некоторых регионах из-за угрозы обстрелов ввели экстренные отключения электроэнергии. Свет отключали в Киеве, Кривом Роге, Киевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях. "К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - написал министр энергетики Украины Герман Галущенко. 

Компания "Укрэнерго" сообщила, что в результате ударов ракет и дронов "на одном из объектов в Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование". "Есть попадания и повреждение техники в южных, центральных, юго-западных районах. Проблемы с энергоснабжением, вызванные обстрелами юга, в том числе в Одесской области", - рассказали в компании. По данным "Укрэнерго", в системе возник "значительный дефицит".

Ракетному удару предшествовала атака дронами

Ракетному обстрелу предшествовал ночной удар по Украине дронами-камикадзе, сообщило командование воздушных сил ВСУ. В ночь на 26 января Россия атаковала Украину 24 беспилотниками-камикадзе Shahed-136/131. "Беспилотники были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины", - рассказали в командовании. 

Российское Минобороны пока не комментировало сегодняшний обстрел. В прошлый раз Россия наносила массированный ракетный удар по Украине 14 января. Тогда одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Днепре, в результате чего погибли 45 человек

Смотрите также:

Берлин решился на передачу Леопардов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

На месте удара по жилому дому в Днепре

Генсек ООН: Удар по Днепру - возможное военное преступление

Генсек ООН: Удар по Днепру - возможное военное преступление

Удар по жилому дому в Днепре - одна из самых смертоносных атак в войне России против Украины, подчеркнули в ООН.
Политика17 января 2023 г.
Мягкие игрушки и цветы на месте ракетного удара в Днепре

"Массовое убийство в Днепре": Европарламент - за новые санкции против РФ

"Массовое убийство в Днепре": Европарламент - за новые санкции против РФ

Ракетная атака России на Днепр должна стать поворотным моментом для ЕС, считают евродепутаты. Давление на Россию должно усилиться, а поставки Украине оружия - ускориться, убеждены они.
Конфликты17 января 2023 г.
Жилой дом в Днепре после попадания в него российской ракеты, 14 января 2023 года

Ракеты Х-22, от комплексов С-300 и С-400: почему их не сбивает ПВО Украины?

Ракеты Х-22, от комплексов С-300 и С-400: почему их не сбивает ПВО Украины?

Попадание ракеты в жилой дом в Днепре в ходе ракетного удара РФ показало, насколько уязвима ПВО Украины. Какие системы нужны Киеву, DW объяснил военный эксперт Роман Свитан.
Конфликты18 января 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мария К. в Берлине

Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Миграция2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участники акции в поддержку Алексея Навального в центре Берлина, 21 января 2023 года. На плакате одной участницы: "Верните Лешу в Германию".

Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Политика13 ч. назад
Олаф Шольц на заседании бундестага 25 января

Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Политика20 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Шольц дал танки. Лукашенко зовет белорусов домой. DW Шоу

Шольц дал танки. Лукашенко зовет белорусов домой. DW Шоу

Политика24 ч. назад60:33 мин.
На сессии ПАСЕ в Страсбурге, 24 января 2023 года

ПАСЕ призвала создать спецтрибунал для Путина и Лукашенко

ПАСЕ призвала создать спецтрибунал для Путина и Лукашенко

Политика14 мин. назад
Фото на тему финансирования немецих партий - фигурки в партийных цветах стоят на купюрах евро разного достоинства

Конституционный суд разобрался с госсубсидиями партий в ФРГ

Конституционный суд разобрался с госсубсидиями партий в ФРГ

Правовые основы государства1 ч. назад
Канцлер ФРГ Шольц возле танка Leopard 2 A6 бундесвера

День 336-й войны: Германия и США поставят Украине танки

День 336-й войны: Германия и США поставят Украине танки

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу