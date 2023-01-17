На 328-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 17 января (время московское).

Число жертв ракетного удара в Днепре достигло 45 человек

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По уточненной информации, в результате ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Днепре погибли 45 человек, сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, среди погибших - шестеро детей. Ранее сообщалось о 44 погибших и 79 пострадавших.

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Президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Владимир Зеленский провели встречу в формате видеоконференции. В ходе беседы Штайнмайер заверил Зеленского в широкой поддержке Киева со стороны Берлина, сообщила в Twitter пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин (Cerstin Gammelin). "Мы поддерживаем Украину в политическом, гуманитарном, финансовом и военном отношении - всем, чем можем, и всем, что необходимо, в координации с нашими союзниками", - привела она слова Штайнмайера.

Зеленский сообщил, что обсудил с главой германского государства ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины и процесс реализации предложенной Киевом "формулы мира". "Украина ценит принятые в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России", - написал он в Telegram-канале . Украинский президент поблагодарил ФРГ за содействие в усилении ВСУ, финансовую помощь и прием украинских беженцев.

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Россия в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Как говорится в заявлении МИД РФ , под ответные санкции попали руководители европейских силовых ведомств, которые занимаются подготовкой ВСУ в рамках военной помощи Украине, главы европейских компаний-производителей и поставщиков вооружения, отдельные депутаты Европарламента, а также граждане стран ЕС, замеченные "в систематической публичной антироссийской риторике". Конкретные имена не приводятся.

Украина получила первые 3 млрд евро из пакета помощи ЕС

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Еврокомиссия перечислила Украине первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи объемом до 18 млрд евро, сообщается на сайте ЕК . "Поддержка Украины в удовлетворении ее финансовых потребностей перед лицом российской агрессии является крайне важной и срочной задачей. Сегодняшняя выплата первых 3 млрд евро из макрофинансовой поддержки в размере до 18 млрд евро, согласованной в декабре, показывает, что Комиссия действует с максимальной скоростью и решимостью", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение средств. "Благодарен ЕС и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку. Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей общей победы над агрессором", – написал он в Twitter.

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Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. "Наша неизменная поддержка Украине не ослабнет, начиная от помощи в восстановлении электроснабжения, отопления и водоснабжения и заканчивая подготовкой к долгосрочным усилиям по реконструкции, - сказала фон дер Ляйен. - Мы будем в этом участвовать - столько, сколько потребуется, и будем на стороне наших украинских друзей".

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Офис президента Украины удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, руководитель аппарата офиса президента Мария Витушок подписала соответствующий приказ. Ранее стало известно, что Арестович подал прошение об отставке с этой должности из-за "принципиальной ошибки". Этому предшествовала волна резкой критики, вызванная утверждением советника офиса Зеленского, что российская ракета, которая попала в жилой дом в Днепре 14 января, была сбита украинской ПВО.

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Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком (Robert Habeck) в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Говорили о дальнейшей поддержке и помощи. В частности, о передаче вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!" - написал Кличко в Telegram-канале .

Шойгу объявил о масштабной реформе российской армии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабной реформе вооруженных сил с целью выполнить указание президента Владимира Путина об увеличении численности войск с 1,15 млн до 1,5 млн человек. "Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС", - заявил Шойгу на совещании со своими заместителями, главнокомандующими видов войск и командующими округами. По словам министра, решено создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа. Предусмотрено и формирование "самодостаточных группировок войск" на аннексированных территориях Украины.

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В Днепре завершены поисково-спасательные работы на месте жилого дома, в который 14 января попала российская ракета X-22. Последние данные таковы: погибли 44 человека, в том числе четыре ребенка, 79 человек, включая 16 детей, получили ранения и травмы, спасены 39 человек, в том числе шесть детей. Между тем 20 человек числятся пропавшими без вести.

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Анджей Дуда (фото из архива) Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Президент Польши Анджей Дуда призвал европейских союзников ускорить поставки вооружений Украине, включая боевые танки. "Мы надеемся, и мы пытаемся организовать более широкую поддержку для Украины. Поэтому мы надеемся, что у нас найдутся партнеры, которые передадут танки Украине. Мы надеемся на то, что производитель этих танков - Германия - тоже будет участвовать в поставках", - сказал Дуда в рамках круглого стола по вопросам европейской безопасности на полях Всемирного экономического форума, открывшегося в Давосе. "Есть только один месседж - оружие, оружие и еще раз оружие. Это самый важный элемент игры", - сказал глава польского государства на встрече, в которой участвовал и президент Литвы Гитанас Науседа. Науседа в свою очередь выразил твердую уверенность в том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) примет решение о поставке танков Leopard Украине.

Кремль подтвердил, что мобилизация в РФ продолжается

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Действие указа Владимира Путина о "частичной мобилизации" в России продолжается. Об этом говорится в ответе Управления президента РФ по работе с обращениями граждан на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Документ опубликовало псковское отделение партии "Яблоко". В конце ноября, после того как российские власти объявили об окончании призыва, Гайдук направил обращение Путину с просьбой издать указ о завершении мобилизации. По его мнению, отсутствие официального документа "порождает беспокойство в российских семьях и трудовых коллективах, создает почву для переживаний и слухов". В ответе администрации президента говорится, что 28 октября 2022 года "завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе", при этом военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и контрактников. "Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается", - отмечается в документе.

Хроника событий 17 января 00.00 - 13.59 >>>

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