СБУ назвала российских военных, причастных к удару по Днепру

На 327-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 16 января (время московское).

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предложила создать "спецтрибунал для расследования преступлений, совершенных в ходе российской агрессии против Украины». Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой была обсуждена возможность создания спецтрибунала, который бы начал "расследование в отношении руководства России и привлек его к суду", заявила Бербок, выступая в Академии международного права в Гааге.

СБУ назвала имена военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру, нанесенному 14 января и повлекшему гибель 40 человек. По предварительным данным следствия, к нему причастны несколько десятков россиян, в том числе командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар и инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно - чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", - заявил глава ведомства Василий Малюк в Telegram .

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Председательствующая в ЕС Швеция назвала военным преступлением российский ракетный удар по Днепру. "В результате этой ужасающей атаки погибли и ранены ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети. Так что скажу предельно ясно: преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - заявил премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон на совместной пресс-конференции с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в Стокгольме. Он подчеркнул, что ЕС и Швеция будут продолжать широкую поддержку Украины столько, сколько потребуется, назвав победу Украины "экзистенциальным вопросом для Европы".

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В Берлине состоялась торжественная церемония открытия площади, названной в честь Одессы. Имя украинского портового города теперь носит обновленная рыночная площадь, расположенная на Тресковаллее, сообщила районная администрация. В заявлении указывается, что для топонима решено было взять транскрипцию с украинского, а не русского языка - "Odesaplatz". Переименование площади было инициативой мэра округа Лихтенберг Михаэля Грунста (Michael Grunst) и районного советника Мартина Шефера (Martin Schaefer), решение было принято в августе 2022 года. Это решение является знаком "уважения к борьбе Украины за свободную, мирную и демократическую Европу", заявил Грунст.

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию по телефону

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по поводу обмена пленными, в первую очередь ранеными, реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России. Путин в разговоре с Эрдоганом пожаловался на "интенсификацию (Украиной. - Ред.) боевых действий при поддержке западных спонсоров" и "неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества". В канцелярии Эрдогана заявили, что турецкий президент повторил предложение посредничества в мирном урегулировании "с целью установления прочного мира между Россией и Украиной".

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Российские оккупационные войска закрывают города в Луганской области Украины на въезд и выезд, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, коллаборанты сбегают из населенных пунктов вблизи линии фронта в города, расположенные чуть дальше.

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Жительница разрушенной российским ракетным ударом многоэтажки в Днепре Анастасия Швец, ставшая известной после публикации ее фотографий в руинах подъезда мировыми СМИ, сообщила о гибели родителей. "Главной целью для меня было то, чтобы нашли моих родителей, и мне было все равно, что будет со мной, главное, чтобы достали их. Но родители не уцелели. Их сегодня извлекли из-под обломков", - заявила она в эфире телеканала "Киев".

Между тем, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что впострадавшем жилом доме полностью разрушено 236 квартир. "Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье. Так что дальше будет необходима помощь от государства. По приблизительным оценкам, восстановлению не подлежат 236 квартир. От горсовета, от городского головы мы будем оказывать материальную помощь. Также многие люди и волонтеры приносят еду и теплые вещи", - указал он в украинском телеэфире.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом заседании Ставки верховного главнокомандующего. "Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена", - сообщил он в Telegram .

В ВСУ заявили о 134 обстрелах Соледара за сутки

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По данным ВСУ, за минувшие сутки российские войска 134 раза обстреляли Соледар Донецкой области. "На самом Бахмутском направлении состоялись 259 обстрелов различными калибрами артиллерии ствольной и реактивной, состоялись 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар - 134 раза обстрелял враг. Также враг пробует проводить наступательные действия на Авдеевском направлении", - заявил в эфире "24 канала" представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый . По его словам, ВСУ продолжают удерживать оборону Соледара, против них на востоке Украины в составе российских сил воюют как морские пехотинцы, так и наемники ЧВК Вагнера, являющиеся большей частью бывшими заключенными.

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В Брюсселе назвали военным преступлением ракетный удар РФ по Днепру, в результате которого погибли не менее 40 человек. После того, как Россия решила атаковать критическую инфраструктуру, необходимую для выживания людей в Украине, она пошла на дальнейшее обострение конфликта, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в ответ на вопрос DW. "Россия продолжает демонстрировать свое бесчеловечное лицо и без разбора применяет жестокий ракетный террор. Такие действия представляют собой военные преступления и должны быть немедленно прекращены. Как сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, безнаказанности не будет", - указал представитель ЕК.

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На побережье Черного моря в Румынии вынесло фрагмент ракеты, который, предположительно, является ракетным ускорителем. Объект был обнаружен вечером 15 января в районе пляжа Гура Портитей, расположенном на косе Разелм, пишет издание Digi24 . Это в нескольких десятков километров от юга Одесской области. Инспекция по чрезвычайным ситуациям Добруджи сообщила, что фрагмент ракеты не представляет опасности и будет передан специализированным подразделениям Минобороны, отмечается далее.

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Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о предоставлении Украине в 2023 году финансирования ЕС в виде кредитов на сумму в 18 млрд евро. Первый транш в размере 3 млрд евро поступит уже на текущей неделе, указал он в Twitter . "Это поможет Украине покрыть свои текущие потребности, стабильный поток платежей будет продолжаться в течение года", - указал он далее.

Число погибших в Днепре возросло до 40

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Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 40, сообщила ГСЧС Украины . В числе погибших - три ребенка, заявило ведомство в Telegram. При этом спасены 39 человек (из них 6 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших, из которых пребывание 12 человек установлено, отмечается далее. В поисково-спасательных работах на месте обстрела в Днепре участвуют 544 человека и 75 единиц техники.

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В Ижевске собирают подписи против производства беспилотников в переоборудованном здании торгово-развлекательного центра "Италмас", расположенном среди жилых кварталов в центре города. 30 декабря многие арендаторы ТРЦ получили уведомление от нового собственника Александра Захарова, в котором им предписывается в течение 30 дней покинуть здание, сообщается в размещенной на Change.org петиции. По данным ее авторов, летом и осенью Захаров распространял в СМИ информацию о планах начать производство дронов в здании, но к ней никто серьезно не относился. "Ижевск - город оружейников. И мы знаем: все подобные производства находятся на особо охраняемых территориях, достаточно далеко от жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений. Здание для такого производства строится такое, чтобы выдерживало прямое попадание авиабомб", - отмечается далее. Авторы петиции настаивают, что строительство военных производств должно осуществляться под контролем государства и в условиях секретности, а разглашение такой информации представляет угрозу для горожан и "фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень". Петицию уже подписали более 2,3 тысячи человек.

ГУР: Путин готовится к продолжительной войне на истощение

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В Кремле понимают, что план быстрого захвата Украины нельзя осуществить, поэтому Владимир Путин теперь рассматривает вариант продолжительной войны на истощение, заявил в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, первоначально такого плана у Путина не было, но в последние месяцы растет осознание необходимости переходить на военные рельсы и заставить российское общество смириться с длительной войной. "Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории России. Безусловно, это то, к чему готовится Путин", - отметил далее Юсов. В свою очередь Украина поставила противоположную задачу и стремится сделать 2023-й годом своей победы и коренного изменения ситуации. "Ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", - добавил представитель ГУР .

Хроника событий 16 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 января 14.00 - 23.59 >>>

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