  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Жилой дом в Днепре, разрушенный российской ракетой
Жилой дом в Днепре, разрушенный российской ракетойФото: Ukrinform/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Число жертв ракетного удара по Днепру выросло до 40

Сергей Гуща
19 мин. назад

Не менее 40 человек погибли, 75 ранены, судьба еще 30 жителей дома, разрушенного российской ракетой, неизвестна, сообщили украинские власти.

https://p.dw.com/p/4MH6p

Число погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом в Днепре выросло до 40, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник, 16 января. По состоянию на 13 часов понедельника погибли 40 человек, включая трех детей, травмы получили 75 человек, из них 14 детей.

Разборы завалов жилого дома продолжаются. Спасателям удалось освободить из-под обломков здания живыми 39 человек, сообщило ведомство в Telegram. Судьба еще около 30 жителей дома пока не известна. По данным ГСЧС, в доме разрушено 72 квартиры, повреждено - 236.

СБУ назвала имена российских военных, причастных к удару по Днепру

Российская ракетная атака по Днепру была совершена 14 января. В этот день по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов.  Как утверждает Служба безопасности Украины, для удара по Днепру российские войска использовали ракету Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения авианосных морских групп. По мнению СБУ, такие ракеты в российской армии способен запускать лишь 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Спецслужба идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.

По предварительным данным следствия, к нему, как утверждается, причастны несколько десятков россиян, в том числе командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, командир авиационного отряда этого полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, штурманы 52-го авиационного полка Григорьев Денис и Назыров Динар, а также инженер по авиационному вооружению полка Поцелуев Евгений.

В ЕС удар по Днепру назвали военным преступлением

Председательствующая в ЕС Швеция назвала военным преступлением российский ракетный удар по Днепру. "В результате этой ужасающей атаки погибли и ранены ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети. Так что скажу предельно ясно: преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - заявил премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон на совместной пресс-конференции с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в Стокгольме. Он подчеркнул, что ЕС и Швеция будут продолжать широкую поддержку Украины столько, сколько потребуется, назвав победу Украины "экзистенциальным вопросом для Европы".

Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала ракетный удар россиян по жилому дому в Днепре убийством. "Неизбирательные атаки России на Украину продолжаются: мы видели, как их объектом стали жилые дома, как были убиты женщины и дети, - сказала она. - Кадры из Днепра навсегда останутся в памяти всех, кто их видел, всех, кто был вынужден это пережить".

Смотрите также:

Что происходит в Соледаре и зачем назначен Герасимов?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Маленькая победа: украинка вернула ребенка, вывезенного в Россию 13.01.2023

Маленькая победа: украинка вернула ребенка, вывезенного в Россию 13.01.2023

С начала войны России против Украины, по данным Киева, более 12000 детей были принудительно депортированы на территорию Россию, что привело к разрыву многих семей. Родителям требуются месяцы, чтобы найти собственых детей. И очень трудно вернуть их домой. Корреспондент DW встретилась с матерью, которая только что вернула свою дочь после четырех месяцев нахождения её в России.
Политика13 января 2023 г.03:32 мин.
external

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Американский эксперт по России Фиона Хилл считает войну против Украины трагедией для России. По ее мнению, россияне еще никогда не жили так хорошо, как до агрессии, а Путин решил повернуть время вспять. Экс-советница Дональда Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша убеждена, что украинцы будут на протяжении поколений ненавидеть россиян, а сами россияне будут еще долго ощущать себя изгоями.
Конфликты13 января 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава МИД ФРГ Бербок выступает в Акдемии международного права в Гааге

Бербок призвала создать спецтрибунал для руководства РФ

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Посетители Центра ЧВК Вагнера в Санкт-Петербурге, ноябрь 2022 года

Почему в Gulagu.net помогли беглому вагнеровцу

Почему в Gulagu.net помогли беглому вагнеровцу

Конфликты1 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Десятки погибших в Днепре. DW Новости Шоу

Десятки погибших в Днепре. DW Новости Шоу

Политика2 ч. назад60:05 мин.
Алексей Навальный во время участия по видеосвязи в кассационном рассмотрении его дела, 18 октября 2022 года

"Признаки пыток - налицо": адвокаты вступились за Навального

"Признаки пыток - налицо": адвокаты вступились за Навального

Правосудие и закон3 ч. назад
Карикатура - один самолет в небе "съедает" другой самолет.

Каннибализация самолетов - будущее авиаперевозок в России?

Каннибализация самолетов - будущее авиаперевозок в России?

Политика7 ч. назад
Евгений Пригожин

Не только ЧВК. Как Пригожин расширяет свое влияние в России

Не только ЧВК. Как Пригожин расширяет свое влияние в России

Политика5 ч. назад
Автомобили на парковке

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Экономика и бизнес16 ч. назад
На главную страницу