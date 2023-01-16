Число жертв ракетного удара по Днепру выросло до 40

Число погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом в Днепре выросло до 40, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник, 16 января. По состоянию на 13 часов понедельника погибли 40 человек, включая трех детей, травмы получили 75 человек, из них 14 детей.

Разборы завалов жилого дома продолжаются. Спасателям удалось освободить из-под обломков здания живыми 39 человек, сообщило ведомство в Telegram. Судьба еще около 30 жителей дома пока не известна. По данным ГСЧС, в доме разрушено 72 квартиры, повреждено - 236.

СБУ назвала имена российских военных, причастных к удару по Днепру

Российская ракетная атака по Днепру была совершена 14 января. В этот день по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. Как утверждает Служба безопасности Украины, для удара по Днепру российские войска использовали ракету Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения авианосных морских групп. По мнению СБУ, такие ракеты в российской армии способен запускать лишь 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Спецслужба идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.

По предварительным данным следствия, к нему, как утверждается, причастны несколько десятков россиян, в том числе командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, командир авиационного отряда этого полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, штурманы 52-го авиационного полка Григорьев Денис и Назыров Динар, а также инженер по авиационному вооружению полка Поцелуев Евгений.

В ЕС удар по Днепру назвали военным преступлением

Председательствующая в ЕС Швеция назвала военным преступлением российский ракетный удар по Днепру. "В результате этой ужасающей атаки погибли и ранены ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети. Так что скажу предельно ясно: преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - заявил премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон на совместной пресс-конференции с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в Стокгольме. Он подчеркнул, что ЕС и Швеция будут продолжать широкую поддержку Украины столько, сколько потребуется, назвав победу Украины "экзистенциальным вопросом для Европы".

Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала ракетный удар россиян по жилому дому в Днепре убийством. "Неизбирательные атаки России на Украину продолжаются: мы видели, как их объектом стали жилые дома, как были убиты женщины и дети, - сказала она. - Кадры из Днепра навсегда останутся в памяти всех, кто их видел, всех, кто был вынужден это пережить".

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