Число жертв ракетного удара по Днепру выросло до 40
Сергей Гуща
19 мин. назад
Не менее 40 человек погибли, 75 ранены, судьба еще 30 жителей дома, разрушенного российской ракетой, неизвестна, сообщили украинские власти.
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Число погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом в Днепре выросло до 40, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник, 16 января. По состоянию на 13 часов понедельника погибли 40 человек, включая трех детей, травмы получили 75 человек, из них 14 детей.
Разборы завалов жилого дома продолжаются. Спасателям удалось освободить из-под обломков здания живыми 39 человек, сообщило ведомство в Telegram. Судьба еще около 30 жителей дома пока не известна. По данным ГСЧС, в доме разрушено 72 квартиры, повреждено - 236.
СБУ назвала имена российских военных, причастных к удару по Днепру
Российская ракетная атака по Днепру была совершена 14 января. В этот день по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. Как утверждает Служба безопасности Украины, для удара по Днепру российские войска использовали ракету Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения авианосных морских групп. По мнению СБУ, такие ракеты в российской армии способен запускать лишь 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Спецслужба идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.
По предварительным данным следствия, к нему, как утверждается, причастны несколько десятков россиян, в том числе командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, командир авиационного отряда этого полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, штурманы 52-го авиационного полка Григорьев Денис и Назыров Динар, а также инженер по авиационному вооружению полка Поцелуев Евгений.
В ЕС удар по Днепру назвали военным преступлением
Председательствующая в ЕС Швеция назвала военным преступлением российский ракетный удар по Днепру. "В результате этой ужасающей атаки погибли и ранены ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети. Так что скажу предельно ясно: преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - заявил премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон на совместной пресс-конференции с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в Стокгольме. Он подчеркнул, что ЕС и Швеция будут продолжать широкую поддержку Украины столько, сколько потребуется, назвав победу Украины "экзистенциальным вопросом для Европы".
Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала ракетный удар россиян по жилому дому в Днепре убийством. "Неизбирательные атаки России на Украину продолжаются: мы видели, как их объектом стали жилые дома, как были убиты женщины и дети, - сказала она. - Кадры из Днепра навсегда останутся в памяти всех, кто их видел, всех, кто был вынужден это пережить".
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