Бербок призвала создать спецтрибунал для руководства РФ

Аннален Бербок предложила создать в Гааге спецтрибунал по расследованию преступлений, совершенных в ходе агрессии РФ против Украины. Он должен стать дополнением к МУС.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предложила создать "спецтрибунал для расследования преступлений, совершенных в ходе российской агрессии против Украины». Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой была обсуждена возможность создания спецтрибунала, который бы начал "расследование в отношении руководства России и привлек его к суду", заявила Бербок, выступая в Академии международного права в Гааге в понедельник, 16 января. Кроме того, немецкий политик высказалась за реформирование Римского статута, учредившего Международный уголовный суд в Гааге.

Бербок: Без справедливости по отношению к жертвам невозможен мир

"Это может стать такой суд, который опирается на украинский уголовный кодекс", - сказала Бербок и добавила, что он может быть дополнен "международными элементами" и размещен за пределами Украины, создан при "финансовой поддержке партнеров", укомплектован "прокурорами и судьями из разных стран, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность".

Как добавил позже в Twitter германский МИД, новый спецтрибунал в Гааге должен стать "дополнением к Международному уголовному суду в случаях, когда тот не может действовать из-за пробела в правовых нормах". Германия стремится "оказать Украине международную поддержку в создании такого спецтрибунала", приводит МИД ФРГ слова Бербок далее.

По словам немецкого министра, речь идет об установлении "справедливости по отношению к жертвам, без которой невозможен мир", "людям в Буче, Харькове и Мариуполе, жертвам изнасилований, похищений и убийств".

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