NYT обнародовала видеорасследование преступлений РФ в Буче

На 302-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 22 декабря (время московское).

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Министерство обороны России снова объявило, что его глава Сергей Шойгу побывал в зоне военных действий в Украине. По версии министерства, Шойгу "проинспектировал подразделения Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции", в частности "проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей". Там же он пообщался с военными и поблагодарил их "за образцовое выполнение задач специальной военной операции". Где именно побывал Шойгу, не уточнялось.

Четыре дня назад Минобороны РФ тоже сообщало о поездке Сергея Шойгу на фронт, однако вскоре выяснилось, что в действительности он летал на расстоянии около 80 километров от линии фронта - в районе населенного пункта Армянск.

ЧВК "Вагнер" получила оружие от Северной Кореи

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ЧВК "Вагнер" получила первую партию оружия от Северной Кореи для использования в боях в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в Вашингтоне. По его словам, речь идет о партии ракет и артиллерийских снарядов.

По оценке американской разведки, эта поставка сама по себе не способна повлиять на ход боевых действий, но в руководстве США обеспокоены тем, что КНДР, возможно, "планирует поставить "Вагнеру" больше оружия", сказал собеседник агентства. Он добавил, что такие поставки прямо нарушают резолюции Совбеза ООН и США намерены поднять вопрос об этом на заседании организации.

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Поставка Киеву американских зенитно-ракетных комплексов Patriot приведет к затягиванию конфликта в Украине, заявил Владимир Путин в беседе с журналистами кремлевского пула. Сами комплексы он назвал "достаточно старой системой", которая, по его утверждению, "не работает так, как" российские С-300. "Пусть ставят, мы их пощелкаем", - сказал Путин.

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Американская газета The New York Times опубликовала получасовое видеорасследование преступлений в Буче, совершенных во время оккупации города российскими военнослужащими. В расследовании использованы свидетельства очевидцев, документы, видеокадры, снятые очевидцами или дронами, а также записи телефонных разговоров.

На одной из таких записей российский солдат рассказывает о распоряжении командира убивать гражданских. На других слышно, как проводят допросы. NYT удалось установить имена 22 военнослужащих 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка, которые звонили в Россию с телефонов людей, убитых на Яблонской улице, где после отступления ВС РФ из Бучи было обнаружено больше всего мертвых тел.

Авторы расследования подчеркивают: российское командование не могло не знать о систематических убийствах гражданских лиц. Так, на нескольких видеозаписях, сделанных рядом с местами массовых расправ, виден человек, к которому обращаются "товарищ полковник". Журналисты предполагают, что это командир 234-го полка Артем Городилов.

Зеленский по пути из США встретился с президентом Польши

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Владимир Зеленский по пути из США в Украину встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. "Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обговорили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

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Глава оккупационной “администрации" поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб в результате взрыва автомобиля в городе Каховка, сообщают местные паблики. Telegram-канал "Политика страны" опубликовал видео с предполагаемого места взрыва.

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Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter о "четырех главных выводах" из визита Зеленского в США .По словам Подоляка, в Вашингтоне "окончательно зафиксировали базу" по четырем направлениям:

"- Россия должна проиграть.

- Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет.

- Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально.

- Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует”.

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Украинская полиция обнаружила в освобожденной части Херсонской области семь пыточных и восемь мест принудительного содержания украинских граждан, созданных во время оккупации российскими захватчиками. Об этом сообщил врио начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Андрей Кованый. "В Херсоне обнаружено три пыточных и одно место несвободы. Еще четыре застенка и семь мест несвободы найдены в Бериславском районе", - сказал он. По словам Кованого, в Херсоне самым большим местом пытки граждан был изолятор временного содержания, в котором уже подтверждено более 300 случаев. Следователями подтверждена информация о гибели с начала боевых действий 332 гражданских лиц, 17 из них - дети, а еще 74 человека не установлены. "В целом начато более 8000 уголовных производств по фактам военных преступлений на территории Херсонщины с начала боевых действий", - сказал Кованый.

ЕС отправит в Украину 900 генераторов

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Европейский Союз отправит в Украину 900 генераторов, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая ее больницы", - говорится в сообщении. Кроме того, Евросоюз отправит в Украину несколько миллионов энергосберегающих лампочек.

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел новый раунд переговоров в Москве о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая находится на оккупированной Россией украинской территории. "Еще один раунд переговоров по созданию зоны безопасности на ЗАЭС", - написал Гросси в Twitter, разместив фотографию с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Глава МАГАТЭ отметил, что его единственная цель - не допустить ядерный инцидент на Запорожской АЭС. "Я продолжаю усилия, направленные на достижение этой цели, с чувством острой необходимости", - указал Гросси.

В России признали "нежелательным" Русский антивоенный комитет в Швеции

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Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" неправительственную организацию Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции), сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. По его словам, деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" России. Генпрокуратура обратилась в Минюст для внесения сведений в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Русский антивоенный комитет в Швеции был создан в мае 2022 года. Он проводит благотворительные и антивоенные акции, оказывает помощь украинским беженцам. "Основной миссией нашего движения является объединение всех граждан РФ и всех русскоговорящих в Швеции, протестующих против преступной войны, развязанной Путиным и его окружением в Украине", говорится на сайте организации.

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Фото с места падения ракеты в Пшеводуве Фото: UGC via REUTERS

В селе Пшеводув в Польше, где 15 ноября упала ракета, проведен дополнительный сбор улик, сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на представителя Национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчинского. По его словам, провести новые следственные действия рекомендовали эксперты, которые работают над уже собранными доказательными материалами. Первых результатов расследования, по словам Лапчинского, можно ожидать "через месяц-два".

По предварительным данным, в Пшеводуве упала ракета украинской системы ПВО, пытавшаяся перехватить выпущенную по Украине российскую ракету. В пользу этой версии высказывался, в частности, премьер-министр Польши Анджей Дуда.

Rheinmetall поставит в Украину 26 новых военных грузовиков

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Немецкий концерн Rheinmetall поставит в Украину 26 новых полноприводных военных грузовиков HX 8x8. Поставка будет оплачена из федерального бюджета ФРГ, стоимость заказа составляет 12,5 млн евро. Как сообщили в компании, отправка грузовиков уже началась.

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Не менее 10,3 тысячи новых могил, появившихся в Мариуполе c момента начала российской агрессии, обнаружили журналисты Associated Press. В своем расследовании они использовали спутниковые снимки, сотни видео, снятых как с беспилотников, так и с земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Адекватность проведенного анализа подтвердили AP три опытных судебных археолога.

На некоторых могилах установлены деревянные кресты с именами и датами, но большинство отмечено лишь табличками с именами и датами. У некоторых насыпей табличек несколько, а значит, в каждой могиле может быть захоронено несколько тел, отмечает агентство. Кроме того, в Мариуполя есть как минимум три траншейных захоронения, одно из которых создали сами украинцы в начале осады города. В распоряжении AP есть видео, на которых российские военные роют длинные траншеи с помощью спецтехники, а затем засыпают их землей.

При этом журналисты, опираясь на свидетельства очевидцев, полагают, что тысячи тел убитых в результате боевых действий в Мариуполе даже не попали на кладбища.

Хроника событий 22 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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