Сенат США одобрил закон о бюджете с учетом помощи Киеву

Почти 45 млрд долларов в рамках законопроекта об ассигнованиях на 2023 финансовый год, принятого Сенатом, пойдут на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО.

Сенат Конгресса США принял законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год (начался 1 октября и завершится 30 сентября) на сумму в 1,7 трлн долларов (1,6 трлн евро). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в комитете Сената по бюджетным ассигнованиям. Из указанной суммы 44,9 млрд долларов (42,4 млрд евро) пойдут на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО.

При этом 772,5 млрд долларов (728,8 млрд евро) предусмотрены на необоронные дискреционные (необязательные в рамках налогово-бюджетной политики. - Ред.) программы. Еще 858 млрд долларов (809 млрд евро) - на финансирование обороны.

Законопроект поддержали 68 законодателей, 29 проголосовали против. Документ должен быть еще одобрен в Палате представителей Конгресса США, после чего поступит для окончательного подписания американскому президентуДжо Байдену.

"Один из самых значительных пакетов ассигнований за долгое время"

"Это - один из самых значительных пакетов ассигнований, которые мы приняли за очень долгое время", - отметил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Как уточнило агентство AP, законодатели стремились проголосовать до частичной приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств в полночь (08.00 мск) 23 декабря.

Кроме того, многие законодатели хотят провести документ через Конгресс США до того, как Республиканская партия, получившая большинство в Палате представителей, сможет усложнить его принятие в следующем году.

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон

Еще перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в США Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов (1,74 млрд евро). Было также подтверждено предоставление Киеву батареи американского наземного мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности Patriot. Украинских военных обучат работе с ним.

Президент США Джо Байден объяснил, почему США не передают Киеву ряд других вооружений. "Имеется целый альянс (НАТО. - Ред.), и крайне важно, чтобы он оставался с Украиной. И если давать Украине вооружение, которое бы фундаментально отличалось от уже передаваемого туда, то в перспективе это могло бы привести к расколу в НАТО, ЕС и в мире в целом", - пояснил глава Белого дома.

Еще одна причина связана с тем, что лидеры европейских стран опасаются дальнейшей эскалации и начала третьей мировой войны. "Окончания войны можно добиться за счет того, чтобы Украина одержала победу на поле боя. Мы дадим Украине то, что ей надо, чтобы добиться успеха на поле боя", - подчеркнул Байден.

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