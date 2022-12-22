  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме в ВашингтонеФото: Brendan Smialowski/AFP
ПолитикаУкраина

В США обсуждают три варианта окончания войны в Украине

Сергей Гуща
9 мин. назад

Согласно двум моделям, часть украинских территорий может остаться под контролем России. Сторонники всех трех вариантов в Белом доме поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, пишет газета The Washington Post.

https://p.dw.com/p/4LKlk

В Белом доме обсуждают три варианта возможного завершения российско-украинской войны, сообщила американская газета The Washington Post (WP) 21 декабря. У каждой из этих трех моделей имеются сторонники в администрации США, утверждает газета. Все они поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии, но придерживаются разных мнений о том, на какие уступки теоретически мог бы пойти Киев для достижения мира.

Первая модель окончания войны предусматривает вывод войск РФ со всей территории Украины, признанной международным сообществом, и именно такой мирный план предложил президент Владимир Зеленский. Согласно второй, должна быть восстановлена ситуация, существовавшая до 24 февраля нынешнего года, то есть часть Донбасса и Крым остались бы под контролем России. Третья модель предусматривает освобождение Украиной всех оккупированных территорий, кроме Крыма, вопрос о котором следовало бы решать на переговорах.

Любые решения должны принимать власти в Киеве

На возможных переговорах с Россией все решения о том, "как должно выглядеть дипломатическое решение, когда должны начаться переговоры и какие красные линии существуют", - должны принимать власти Украины, но США могут сообщить о своем мнении Киеву. Такова официальная позиция Вашингтона, заявил газете неназванный высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

Как утверждает The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме, Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским 21 декабря затронул тему возможных условий для мирных переговоров, но эта "дискуссия имела чисто теоретический характер", поскольку нет "никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах". "Россияне хотят прекращения огня для пополнения, перегруппировки и обучения новых сил", - заявила в беседе с газетой эксперт по Европе в нью-йоркском Совете по международным отношениям Лиана Фикс. По ее мнению, Россия всего лишь пытается выиграть время.

Издание отмечает, что США пока не готовы поставлять Украине танки и дальнобойные ракеты. Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским отметил, что нельзя ставить под угрозу единство НАТО и рисковать войной Североатлантического союза с Россией. При этом Вашингтон предоставит Украине комплексы ПВО Patriot, что еще недавно считали маловероятным.

Смотрите также:

Приведут ли поставки ЗРК Patriot Киеву к эскалации?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин и война в Украине: что будет с экономикой России и отношениями с Западом в 2023 году

Путин и война в Украине: что будет с экономикой России и отношениями с Западом в 2023 году

Для России 2022 год стал поворотным. Последствия развязанной Путиным войны в Украине уже видны на всех уровнях: как в экономике и в политике, так и в настроениях в обществе. С какими вызовами россияне столкнутся в 2023 году? Об этом мы говорим в нашем завершающем выпуске этого года.
Политика17 декабря 2022 г.44:09 мин.
external

Постпред Украины в ООН: "Путин и его приспешники - моральные деграданты"

Постпред Украины в ООН: "Путин и его приспешники - моральные деграданты"

Таких откровенных слов про Путина, Лаврова и дипломатическую кухню редко услышишь. Но Сергей Кислица - постоянный представитель Украины в ООН - в интервью DW не стеснялся в выражениях.
Политика12 декабря 2022 г.16:45 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Погибший в результате боевых дейтсвий в Украине

В Мариуполе с марта обнаружено более 10 000 могил

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Кошелек

Уксус вместо майонеза: немцам надо затянуть пояса?

Уксус вместо майонеза: немцам надо затянуть пояса?

Стиль жизни1 ч. назад
Елена Бачило в своем салоне штор в Варшаве

"Бизнес в эмиграции требует смелости". Истории белорусок

"Бизнес в эмиграции требует смелости". Истории белорусок

Экономика и бизнес6 ч. назад
Верхушку столичной елки украсили трезубцем

Праздник на фоне войны: елки несокрушимости в городах Украины

Праздник на фоне войны: елки несокрушимости в городах Украины

Общество24 ч. назад9 фото
Михаил Саакашвили участвует в заседании суда по видеосвязи, 22 декабря 2022 года

Отпустит ли суд Михаила Саакашвили лечиться за границу?

Отпустит ли суд Михаила Саакашвили лечиться за границу?

Политика7 мин. назад
На улицах Мадрида

Испанцам упростили процедуру смены пола

Испанцам упростили процедуру смены пола

Общество58 мин. назад
Награды Академии кинематографических исскуств и наук

Лучшее немецкое кино - в погоне за "Оскаром"

Лучшее немецкое кино - в погоне за "Оскаром"

Культура4 ч. назад
На главную страницу