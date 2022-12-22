В США обсуждают три варианта окончания войны в Украине

Согласно двум моделям, часть украинских территорий может остаться под контролем России. Сторонники всех трех вариантов в Белом доме поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, пишет газета The Washington Post.

В Белом доме обсуждают три варианта возможного завершения российско-украинской войны, сообщила американская газета The Washington Post (WP) 21 декабря. У каждой из этих трех моделей имеются сторонники в администрации США, утверждает газета. Все они поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии, но придерживаются разных мнений о том, на какие уступки теоретически мог бы пойти Киев для достижения мира.

Первая модель окончания войны предусматривает вывод войск РФ со всей территории Украины, признанной международным сообществом, и именно такой мирный план предложил президент Владимир Зеленский. Согласно второй, должна быть восстановлена ситуация, существовавшая до 24 февраля нынешнего года, то есть часть Донбасса и Крым остались бы под контролем России. Третья модель предусматривает освобождение Украиной всех оккупированных территорий, кроме Крыма, вопрос о котором следовало бы решать на переговорах.

Любые решения должны принимать власти в Киеве

На возможных переговорах с Россией все решения о том, "как должно выглядеть дипломатическое решение, когда должны начаться переговоры и какие красные линии существуют", - должны принимать власти Украины, но США могут сообщить о своем мнении Киеву. Такова официальная позиция Вашингтона, заявил газете неназванный высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

Как утверждает The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме, Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским 21 декабря затронул тему возможных условий для мирных переговоров, но эта "дискуссия имела чисто теоретический характер", поскольку нет "никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах". "Россияне хотят прекращения огня для пополнения, перегруппировки и обучения новых сил", - заявила в беседе с газетой эксперт по Европе в нью-йоркском Совете по международным отношениям Лиана Фикс. По ее мнению, Россия всего лишь пытается выиграть время.

Издание отмечает, что США пока не готовы поставлять Украине танки и дальнобойные ракеты. Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским отметил, что нельзя ставить под угрозу единство НАТО и рисковать войной Североатлантического союза с Россией. При этом Вашингтон предоставит Украине комплексы ПВО Patriot, что еще недавно считали маловероятным.

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