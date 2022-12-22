Зеленский в Вашингтоне: по следам Уинстона Черчилля

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где встретился со своим коллегой Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Его речь сравнивают с историческим выступлением Черчилля в 1941 году.

Подготовка к первому заграничному визиту президента Украины с начала полномасштабного вторжения России в феврале проходила в условиях секретности и на фоне усиленных мер безопасности. По данным американских и британских СМИ, в столицу США Зеленский в среду, 21 декабря, прибыл на самолете Air Force C-40 из Польши, а немецкий самолет-разведчик AWACS обеспечивал навигацию через Северное море, патрулируемое российскими подлодками.

Перед телекамерами в Белом доме, где на крыльце его встречали президент США и первая леди Джилл Байден, Зеленский появился в своем фирменном "милитари"-свитере оливкового цвета с золотистым трезубом - и на протяжении всего визита не сменял его на официальный костюм.

Передача Patriot - сигнал всем союзникам по НАТО

Буквально накануне прибытия в Вашингтон украинский президент посетил позиции украинских войск в Бахмуте, где идут ожесточенные бои. Во время беседы в Овальном кабинете Зеленский, по просьбе украинского военного, как уточнил президент Украины, "мужественного человека" из Бахмута, передал Байдену письмо и награду за военные заслуги. Он отметил, что военного зовут Павел, он капитан группы, управляющей расчетом HIMARS - американскими системами РСЗО, сыгравшими ключевую роль в успехах ВСУ.

Зеленский передал Байдену награду от военного из Бахмута Фото: Brendan Smialowski/AFP

Перед прибытием украинского лидера Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, подтвердив и предоставление первой системы ПВО Patriot, о чем неоднократно просил Киев на фоне практически еженедельных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, Конгресс США запланировал в бюджете на будущий год около 45 млрд долларов экстренной помощи Украине.

На обучение украинских военных работе со сложными системами Patriot уйдет определенное время, признал Байден. Учения, как ожидается, пройдут в Германии, и продлятся несколько месяцев, уточнили в Пентагоне. В Москве же ранее называли передачу Patriot Киеву "эскалацией". "Передавая Patriot, Соединенные Штаты посылают сигнал другим союзникам по НАТО, включая Германию, а также и другим, говоря, не бойтесь отправлять более совершенное оружие в Украину. Речь идет также о танках и, возможно, со временем и самолетах", - прокомментировал в беседе с DW Михал Барановски из Немецкого Фонда Маршалла.

Байден: "Украина превзошла ожидания России"

Во время совместной пресс-конференции в Белом доме оба лидера демонстрировали теплые, союзнические отношения, позволяли себе подшучивать над комментариями друг друга. Россия, заявил Байден, "старается использовать зиму как оружие, но украинский народ продолжает вдохновлять мир".

Президент США перечислил объемы помощи: более 50 государств обязались передать около 2000 единиц военной техники, более 800 артиллерийских систем, более двух миллионов единиц амуниции и более 50 современных реактивных систем залпового огня, а также предоставить миллиарды долларов финансовой поддержки. И эта помощь приносит ощутимые результаты. "Украина выиграла битвы за Киев, Херсон и Харьков и каждый раз превосходила ожидания России", - подчеркнул Байден. В то же время, президент США уклонился от прямого ответа на вопрос украинской журналистки, готов ли Вашингтон передать дальнобойные ракеты ATACMS, отметив лишь, что при поставках вооружений важно сохранять консенсус среди союзников по НАТО.

Зеленский и Байден во время пресс-конференции в Белом доме Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Американские комментаторы обратили внимание на то, что Джо Байден в своей речи говорил о поддержке Украины "на протяжении всего 2023 года" и даже дольше - "столько, сколько будет необходимо". Таким образом, в Вашингтоне никто не рассчитывает на завершение военных действий в течение недель или месяцев, отмечает старшая корреспондент CNN по международным вопросам Кларисса Уорд и добавляет: "Президент Украины озвучил достаточно максималистскую позицию(…), а президент США фактически сказал американскому народу, но также и ЕС и НАТО, - приготовьтесь, поскольку мы будем держаться этого курса так долго, как потребуется".

С этой оценкой согласен бывший постпред США при НАТО, глава Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер. "Думаю, к сожалению, маловероятно, чтобы 2023 год принес мир, скорее - дальнейшие боевые действия", - спрогнозировал он в эфире CBS News.

Выступление в Конгрессе - прямые исторические параллели

По завершению пресс-конференции в Белом доме украинская делегация во главе с президентом прибыла на Капитолийский холм, где в Конгрессе США Зеленского встречала спикер Нэнси Пелоси. На этом посту она пребывает последние недели.

Еще до начала визита выступление Зеленского в Конгрессе американская пресса сравнивала с исторической речью сэра Уинстона Черчилля в последние дни декабря 1941 года, состоявшейся вскоре после атаки Японии на Перл-Харбор и заложившей основы антигитлеровской коалиции. Пелоси, проведя для Зеленского экскурсию по Капитолию, этому, по ее выражению, "храму демократии", также акцентировала внимание на данных исторических параллелях. "Мой отец, Томас Д'Алесандро-младший был членом Конгресса, когда Уинстон Черчилль приезжал в 1941 году", - напомнила Пелоси.

В своем выступлении перед Конгрессом Зеленский, как и Черчилль в 1941-м, также говорил о войне в глобальном, даже цивилизационном измерении. По его словам, решается не только будущее Украины, но и всего цивилизованного мира. "Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки", - сказал он, призвав усилить санкции против Москвы, а также добавил, что финансовая помощь США и всего мира - это не благотворительность, а "инвестиции в глобальную" безопасность и демократию".

Президент Украины передает спикеру Конгресса Нэнси Пелоси боевое знамя из Бахмута Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

В завершение речи, около 20 раз срывавшей овации зала, Зеленский преподнес Конгрессу флаг Украины, переданный ему украинскими военными под Бахмутом. "Мы пройдем свою войну за независимость. Мы встретим это Рождество - и даже если не будет электричества, свет нашей веры в себя все равно не угаснет", - заверил президент Украины.

"Слова и жесты, привезенные Владимиром Зеленским в Конгресс США, напоминают Черчилля в 1941 году. И они еще возымеют свой эффект", - комментирует немецкая газета Die Welt.

Символическое значение визита Зеленского

Многие комментаторы назвали выступление Зеленского в Конгрессе "историческим". И все же в Белом доме уже готовятся к политическому противостоянию: в январе к республиканцам перейдет контроль над Палатой представителей и вопрос помощи Украине в ближайшие недели в США может превратиться в предмет споров.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти из Калифорнии ранее заявлял, что его партия не готова выписать Украине "чек на любую сумму". "Совсем неслучайно, что Конгресс обсуждает столь значительный дополнительный пакет для Украины "весом" в 45 млрд перед тем, как нынешний его состав уйдет на праздники. Никто не знает, как будут проходить дебаты, когда республиканцы получат контроль над Палатой представителей", - сказал в разговоре с DW старший эксперт Совета по международным отношениям (СFR) Чарльз Купчан.

Подводя итоги визита Зеленского, эксперт по вопросам безопасности из Королевского колледжа Лондона (KCL) Домитилла Саграмосо в интервью DW особо отметила символическое значение достигнутых в Вашингтоне договоренностей. "Символическая ценность в том, что США продемонстрировали - они остаются преданы защите Украины", - сказала она.

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