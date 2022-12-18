  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Александра Матвийчук
Александра МатвийчукФото: Maja Suslin/TT/dpa/picture alliance
Права человекаУкраина

Александра Матвийчук - за трибунал для Путина и Лукашенко

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам правозащитницы, собранные свидетельства о 27 000 военных преступлений в Украине - "только верхушка айсберга". Александра Матвийчук призывает создать международный трибунал для Путина и Лукашенко.

https://p.dw.com/p/4L7PP

Центр гражданских свобод (ЦГС) задокументировал признаки 27 000 военных преступлений в Украине. Об этом украинская правозащитница Александра Матвийчук - глава ЦГС, ставшего в этом году одним из лауреатов Нобелевской премии мира, сообщила в интервью немецкой газете Tagesspiegel, которое издание опубликовало на своем сайте в субботу, 17 декабря.

По словам Матвийчук, вместе с партнерами ЦГС свел десятки региональных правозащитных организаций в единую сеть. Она собирает и проверяет информацию из общедоступных источников, отправляет мобильные группы в освобожденные от оккупации РФ украинские районы, опрашивает пострадавших и свидетелей. Приводимые цифры - "это только верхушка айсберга", подчеркнула глава центра.

До этого Александра Матвийчук в течение восьми лет собирала свидетельства о военных преступлениях в оккупированных РФ районах Донбасса. "Я разговаривала с сотнями людей, переживших российский плен. Они рассказывали мне, как их били, насиловали, как им отрезали пальцы или вырывали ногти, как пытали электричеством и бросали в деревянные ящики", - отметила Матвийчук, назвав происходившее террором.

Международный трибунал для Путина и Лукашенко

Правозащитница уверена, что необходимо создать международный трибунал и привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина, белорусского правителя Александра Лукашенко и других военных преступников. По словам Матвийчук, Международный уголовный суд (МУС) сможет рассмотреть лишь несколько дел, однако необходимо восстановить справедливость в отношении сотен тысяч жертв российской агрессии. Для учреждения подобного трибунала при ООН предстоит заручиться большинством в две трети в Генеральной Ассамблее всемирной организации, поскольку РФ - постоянный член Совбеза, пояснила руководитель ЦГС.

"В качестве альтернативы мы могли бы сформировать этот трибунал под эгидой ЕС или Совета Европы. Сейчас это вопрос исторической ответственности", - подчеркнула Александра Матвийчук. "Даже первые шаги в направлении создания международного трибунала станут сигналом для преступников, что они будут привлечены к ответственности. Это может стать спасением для потенциальных (жертв. - Ред.)", - уверена она. 

Правозащитница: Украина должна присоединиться к МУС

Александра Матвийчук также выразила уверенность в необходимости присоединения Украины к МУС. По словам правозащитницы, высказываются опасения, что Россия сможет использовать этот шаг в информационной войне против Украины и возбудить "сфальсифицированные дела".

"Считаю эту позицию ошибочной", - отметила глава украинского центра. По ее словам, Киев заинтересован в том, чтобы возможные преступления с украинской стороны также преследовались. "Потому что мы боремся за ценности", - подчеркнула она.

Матвийчук ждет от Германии военной помощи

Говоря о дальнейшей поддержке Берлина, глава Центра гражданских свобод отметила, что Украина ждет от германского правительства военной помощи и систем вооружений для освобождения оккупированных территорий. Матвийчук считает, что мир не настанет, если страна, подвергшаяся нападению просто прекратит борьбу.

"Если международное сообщество будет давить на нас, чтобы мы заключили такой мир, мы не согласимся. Мы никогда не оставим наш народ на пытки и смерть", - указала правозащитница. "Путин не остановится, пока его не остановят", - резюмировала она.

Нобелевская премия мира 2022 года

В Осло 10 декабря прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, лауреатами которой в 2022 году стали российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация "Центр гражданских свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

На церемонии награждения Александра Матвийчук заявила, что рассматривает присуждение премии мира "как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также как празднование важности работы, проделываемой правозащитниками для предотвращения угрозы войны для всего мира".

"Мир, прогресс и права человека неразрывно связаны"

По словам правозащитницы, на примере России стало очевидно, что "мир, прогресс и права человека неразрывно связаны". "Государство, убивающее журналистов, сажающее в тюрьмы активистов или разгоняющее мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в целом", - подчеркнула она.

Смотрите также:

Первая Нобелевка мира украинцам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Шок и неожиданность!" - правозащитник Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию мира

"Шок и неожиданность!" - правозащитник Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию мира

"Первое, о чем я подумала: наконец-то", - рассказывает коллега Беляцкого Наталья Сацункевич. Алесю Беляцкому, главе правозащитной организации "Вясна", присудили сегодня Нобелевскую премию мира вместе с правозащитниками из российского "Мемориала" и украинского Центра гражданских свобод.
Права человека11 октября 2022 г.06:29 мин.
external

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Алесем Беляцким

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Алесем Беляцким

Алесь Беляцкий, глава белорусской правозащитной организации "Вясна", получил сегодня Нобелевскую премию мира. В 2020 году DW записала с Алесем интервью в Минске. С 14 июля 2021 года он находится в минском СИЗО и признан политзаключенным.
Политика11 октября 2022 г.08:28 мин.
external

Главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира

Главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира

В Осло вручили Нобелевскую премию мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и его филиппинской коллеге Марии Рессе. Муратов посвятил эту награду погибшим коллегам: по меньшей мере шесть журналистов "Новой газеты" погибли с 2000-го года.
Общество10 декабря 2021 г.02:58 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Александра Матвийчук

Александра Матвийчук - за трибунал для Путина и Лукашенко

Права человека1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сталилитейный завод в Нидерландах

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Экономика и бизнес7 ч. назад
Вильгельмсхафен, 17.12.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дает пресс-конференцию на первом в Германии СПГ-терминале

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

Экономика и бизнес20 ч. назад
ЗРК Patriot на вооружении немецкого бундесвера (фото из архива)

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Политика17 декабря 2022 г.
Монумент "Родина-мать" в Киеве

Массированный обстрел Украины и все события 296-го дня войны

Массированный обстрел Украины и все события 296-го дня войны

Конфликты16 декабря 2022 г.
Справа налево - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и премьер-министр Чехии, председательствующей в ЕС в 2022 году, Петр Фиала

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Конфликты16 декабря 2022 г.
Купянск после деоккупации

Исчез во время оккупации. Как ищут депутата из Купянска

Исчез во время оккупации. Как ищут депутата из Купянска

Конфликты16 декабря 2022 г.
На главную страницу