Александра Матвийчук - за трибунал для Путина и Лукашенко

По словам правозащитницы, собранные свидетельства о 27 000 военных преступлений в Украине - "только верхушка айсберга". Александра Матвийчук призывает создать международный трибунал для Путина и Лукашенко.

Центр гражданских свобод (ЦГС) задокументировал признаки 27 000 военных преступлений в Украине. Об этом украинская правозащитница Александра Матвийчук - глава ЦГС, ставшего в этом году одним из лауреатов Нобелевской премии мира, сообщила в интервью немецкой газете Tagesspiegel , которое издание опубликовало на своем сайте в субботу, 17 декабря.

По словам Матвийчук, вместе с партнерами ЦГС свел десятки региональных правозащитных организаций в единую сеть. Она собирает и проверяет информацию из общедоступных источников, отправляет мобильные группы в освобожденные от оккупации РФ украинские районы, опрашивает пострадавших и свидетелей. Приводимые цифры - "это только верхушка айсберга", подчеркнула глава центра.

До этого Александра Матвийчук в течение восьми лет собирала свидетельства о военных преступлениях в оккупированных РФ районах Донбасса. "Я разговаривала с сотнями людей, переживших российский плен. Они рассказывали мне, как их били, насиловали, как им отрезали пальцы или вырывали ногти, как пытали электричеством и бросали в деревянные ящики", - отметила Матвийчук, назвав происходившее террором.

Международный трибунал для Путина и Лукашенко

Правозащитница уверена, что необходимо создать международный трибунал и привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина, белорусского правителя Александра Лукашенко и других военных преступников. По словам Матвийчук, Международный уголовный суд (МУС) сможет рассмотреть лишь несколько дел, однако необходимо восстановить справедливость в отношении сотен тысяч жертв российской агрессии. Для учреждения подобного трибунала при ООН предстоит заручиться большинством в две трети в Генеральной Ассамблее всемирной организации, поскольку РФ - постоянный член Совбеза, пояснила руководитель ЦГС.

"В качестве альтернативы мы могли бы сформировать этот трибунал под эгидой ЕС или Совета Европы. Сейчас это вопрос исторической ответственности", - подчеркнула Александра Матвийчук. "Даже первые шаги в направлении создания международного трибунала станут сигналом для преступников, что они будут привлечены к ответственности. Это может стать спасением для потенциальных (жертв. - Ред.)", - уверена она.

Правозащитница: Украина должна присоединиться к МУС

Александра Матвийчук также выразила уверенность в необходимости присоединения Украины к МУС. По словам правозащитницы, высказываются опасения, что Россия сможет использовать этот шаг в информационной войне против Украины и возбудить "сфальсифицированные дела".

"Считаю эту позицию ошибочной", - отметила глава украинского центра. По ее словам, Киев заинтересован в том, чтобы возможные преступления с украинской стороны также преследовались. "Потому что мы боремся за ценности", - подчеркнула она.

Матвийчук ждет от Германии военной помощи

Говоря о дальнейшей поддержке Берлина, глава Центра гражданских свобод отметила, что Украина ждет от германского правительства военной помощи и систем вооружений для освобождения оккупированных территорий. Матвийчук считает, что мир не настанет, если страна, подвергшаяся нападению просто прекратит борьбу.

"Если международное сообщество будет давить на нас, чтобы мы заключили такой мир, мы не согласимся. Мы никогда не оставим наш народ на пытки и смерть", - указала правозащитница. "Путин не остановится, пока его не остановят", - резюмировала она.

Нобелевская премия мира 2022 года

В Осло 10 декабря прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, лауреатами которой в 2022 году стали российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация "Центр гражданских свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

На церемонии награждения Александра Матвийчук заявила, что рассматривает присуждение премии мира "как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также как празднование важности работы, проделываемой правозащитниками для предотвращения угрозы войны для всего мира".

"Мир, прогресс и права человека неразрывно связаны"

По словам правозащитницы, на примере России стало очевидно, что "мир, прогресс и права человека неразрывно связаны". "Государство, убивающее журналистов, сажающее в тюрьмы активистов или разгоняющее мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в целом", - подчеркнула она.

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