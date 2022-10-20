Премия Сахарова - награда украинцам за их борьбу за жизнь

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

В день, когда вся Украина находилась под массированным ракетным ударом российской армии, Европарламент объявил украинский народ лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Хотя, если быть точным, то украинцы сейчас ведут борьбу прежде всего за право жить.

Жить в свободной и независимой стране, не боясь стать жертвой убийц и насильников в форме российской армии. Жить так, чтобы наши дети не прятались от ракет в бомбоубежищах и были счастливы в своих домах. За это право сейчас мы платим очень дорого - жизнью тех, кто сегодня гибнет на войне, тех, кто, как и мы, тоже стал лауреатом премии Сахарова, но посмертно.

Премиальный год для украинцев

Скажу откровенно: я никогда не мечтал получить Пулитцеровскую премию или стать лауреатом премии имени Сахарова. Но это случилось. Первой наградой весной 2022 года были отмечены все украинские журналисты, как сказано на сайте премии, "за мужество, выносливость и преданность правдивому освещению событий во время безжалостного вторжения Владимира Путина". Премия Сахарова присуждена украинскому народу, который представляет президент Владимир Зеленский, другие избранные лидеры и гражданское общество.

Сергей Руденко

Миллионы украинцев, получившие эти высокие награды, вряд ли долго будут помнить об этом. Уверен, часть из них даже не придало этому какого-то значения. Как и тому, что в этом году одним из лауреатов Нобелевской премии мира стал украинский Центр гражданских свобод, а победу на Евровидении заывоевала украинская группа Kalush Orchestra.

Тебе не до этого, когда над твоей головой летают ракеты, а миллионы людей вынуждены покидать свои дома. Когда твоего соседа привозят с фронта в закрытом цинковом гробу, а твой ребенок сидит в бомбоубежище. Когда каждый ракетный удар по Киеву, Харькову, Днепру, Николаеву, Одессе ты воспринимаешь как удар по себе, а короткое сообщение "+" от родных на фронте доводит тебя до слез. Мы живем в реальности под названием "война", в которой главная награда - не премии, а право на жизнь.

Всех нынешних лауреатов Пулитцеровской премии и премии Сахарова из Украины объединяет одно - жажда жизни и победы. Это делает каждого из нас мужественнее, смелее и отчаяннее. По ходу войны страх постепенно отступает на второй план. Пытаясь нас запугать и лишить будущего, Путин просчитался. Рожденные летать, ползать не умеют. Рожденные украинцами до последнего будут бороться за свою землю. Никто Кремлю не собирается уступать. Мы воюем за право жить, Россия хочет лишить нас этого права.

Война в Украине это - не кино

Премии, которыми нас сегодня щедро одаривают в мире, это, конечно, хорошо и приятно. О нас помнят, нас ценят и нам отдают должное. Но плохо то, что эти награды не позволяют нам конвертировать их в получение от Запада новых партий современного оружия. Потому что только оно способно остановить жестокую бойню в Украине, которую развязал Путин.

Затянувшаяся война в Украине, за которой вот уже восемь месяцев в онлайн-режиме наблюдает весь мир, похоже, притупляет ее восприятие зрителями. Часть из них следит за происходящим как за сериалом на платформе Netflix. Добро борется со злом, на экране меняются герои сражений, мелькают картинки с разрушенными до основания городами. Глаз привыкает к горю, слезам, разрушениям. Зритель оживает только тогда, когда главный злодей в очередной раз обещает разнести весь мир ядерным оружием.

Всем живущим на планете Земля пора понять: война России в Украине это - не кино. Это война не только против нас, украинцев. Это - война против всей западной цивилизации. Рано или поздно она коснется каждого. Владимир Путин, по воле которого безжалостно убивают десятки тысяч украинцев и расстреливают жилые кварталы мирных городов, вряд ли в состоянии остановится сам. Он давно перешагнул черту, за которой нет места сочувствию другим людям и раскаянию за содеянное. Остановить его мы можем только сообща.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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