В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В столице Норвегии прошла церемония награждения лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году ее получили российский "Мемориал", украинский "Центр гражданских свобод" и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.

В Осло в субботу, 10 декабря, прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, лауреатами которой в 2022 году стали российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация "Центр гражданских свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Рачинский раскритиковал "безумную и преступную" войну РФ

"Международный Мемориал", ликвидированный в России по решению суда, представлял экс-председатель правления Ян Рачинский. В своем выступлении он выразил благодарность Нобелевскому комитету за его решение о совместном присуждении награды правозащитникам из РФ, Беларуси и Украины. Рачинский отметил, что "после прихода к власти Владимира Путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали яростные и агрессивные "войны памяти" против своих соседей", действуя "отнюдь не во имя "исторической правды", а ради собственных политических интересов". "Кончилось тем, что борьба с "национализмом" и "бандеровщиной" стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины", - сказал он.

При этом Рачинский подчеркнул, что "чудовищный груз", упавший на плечи после вторжения РФ в Украину 24 февраля, "стал не легче, а тяжелее" после известия о присужденной "Мемориалу" Нобелевской премии мира. "Нет, это не груз "национальной вины". Не стоит вообще говорить о "национальной" или какой-нибудь еще коллективной вине, - хотя бы потому, что концепция "коллективной вины" решительно отвергается правовым сознанием. Совместная работа участников нашего движения базируется на совсем другой мировоззренческой основе - на понимании гражданской ответственности за прошлое и за настоящее", - сказал он.

Ранее в интервью в программе HARDtalk на BBC Рачинский рассказал, что российские власти рекомендовали организации отказаться от Нобелевской премии. "Мы слышали от наших властей советы отказаться от премии, потому что неподходящие солауреаты. Естественно, мы никак не отреагировали на эти советы", - сказал он.

Матвийчук призвала создать трибунал для Путина и Лукашенко

Украинский "Центр гражданских свобод" на церемонии награждения представляла его глава - правозащитница Александра Матвийчук. Она заявила, что рассматривает присуждение Нобелевской премии мира "как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также как празднование важности работы, проделываемой правозащитниками для предотвращения угрозы войны для всего мира". По словам Матвийчук, на примере России стало очевидно, что "мир, прогресс и права человека неразрывно связаны". "Государство, убивающее журналистов, сажающее в тюрьмы активистов или разгоняющее мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в целом", - подчеркнула она.

Матвийчук призвала реформировать международную систему для защиты людей от войн и авторитарных режимов. "Нам нужны действенные гарантии безопасности и соблюдения прав человека для граждан всех государств, независимо от их участия в военных союзах, военной или экономической мощи. В основе этой новой системы должны лежать права человека", - подчеркнула правозащитница. Она также указала на необходимость создания международного трибунала и привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина, правителя Беларуси Александра Лукашенко и других лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений. "Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство закона действительно работает, а правосудие существует, даже если они запаздывают", - добавила Матвийчук.

Беляцкий: Россия хочет превратить Украину в "зависимую диктатуру"

От имени Алеся Беляцкого премию получила его жена Наталья Пинчук. В нобелевской речи она зачитала фрагменты из высказываний, сочинений и размышлений мужа, в том числе такие его слова: "Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина - зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация - вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин. Следовательно, необходимо бороться с "интернационалом диктатур".

Белорусский правозащитник, который почти полтора года находится в минском СИЗО, посвятил награду миллионам белорусов, защищающих свои гражданские права.

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