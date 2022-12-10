"Мемориалу" рекомендовали отказаться от Нобелевской премии

Российские власти рекомендовали "Мемориалу" отказаться от Нобелевской премии мира, лауреатом которой правозащитная организация стала в этом году. Об этом рассказал Ян Рачинский, экс-председатель правления "Международного Мемориала", ликвидированного в РФ по решению суда.

"Мы слышали от наших властей советы отказаться от премии, потому что неподходящие солауреаты. Естественно, мы никак не отреагировали на эти советы", - сказал Рачинский в интервью в программе HARDtalk на BBC , опубликованном в субботу, 10 декабря. Рачинский назвал решение Нобелевского комитета "замечательным", поскольку оно "показывает, что гражданское общество не делится национальными границами".

Помимо российского "Мемориала", лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и украинская общественная организация "Центр гражданских свобод". Его исполнительный директор в Киеве Александра Романцова заявила, что лауреаты этого года сделают все возможное, чтобы остановить войны, подобные той, которая сейчас ведется против Украины.

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал" в России

Историко-просветительское общество "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно. Прокуроры обвинили правозащитные организации в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.

Обе организации обжаловали решения судов. Апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда РФ 28 февраля оставила без изменений решение о ликвидации "Международного мемориала", а в апреле Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение ликвидировать ПЦ "Мемориал".

В июне 2022 года сторонники ликвидированного ПЦ "Мемориал" создали новую организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал". Главные задачи этой организации - "документировать и предавать гласности" информацию о значительных нарушениях прав человека, а также содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политических заключенных и уязвимых групп.

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