В Украине зафиксировано 40 тысяч военных преступлений

На 281-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий четверга, 1 декабря (время московское).

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Энергетическое сообщество призывает европейские энергетические компании пожертвовать Украине необходимое оборудование для ремонта инфраструктуры, поврежденной в результате нападений России, пишет CNN. "В этом месяце семь партий энергетического оборудования, координированных Секретариатом в сотрудничестве с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC), прибыли в Украину, - сказал директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковски. - Это критически необходимые инструменты, предохранители, сварочные электроды, толщиномеры, генераторы и другое электрическое и газовое оборудование, предоставленное компаниями из Эстонии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Словакии и Литвы". По данным организации, с начала войны в Украину было доставлено 37 грузов из 20 стран мира, еще 47 отправлений находятся в пути.

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Спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом свидетельствуют о подготовке новой масштабной ракетной атаки на Украину, пишет немецкое издание Der Spiegel . В частности, на снимках видно около 20 дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также топливозаправщики, ящики с боеприпасами и множество грузовых самолетов.

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Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) в очередной раз продлило запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, сообщила пресс-служба ведомства. До 9 декабря закрытыми остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной агрессии России против Украины.

В Украине зафиксировано 40 тысяч военных преступлений

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С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине, по данным министерства юстиции страны, зафиксировано уже 40 тысяч военных преступлений. Как рассказал в интервью немецкой газете Die Welt министр юстиции Украины Денис Малюська, задача состоит в том, чтобы преследовать конкретно два преступления: "акт агрессии, противоречащей международному праву, и акт геноцида". "Нападение на другую страну является уголовным преступлением, если оно совершено безосновательно и если страна, подвергшаяся нападению, оказывает явное сопротивление. Для этого мы собираем доказательства", - сказал Малюська.

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В освобожденном Херсоне из-за российских обстрелов в ночь на 1 декабря исчезло напряжение в электросетях, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram. По его словам, специалисты "Херсоноблэнерго" уже работают над устранением проблемы.

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Бои вокруг Бахмута, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), показывают, что армия РФ так и не извлекала уроков из предыдущих кампаний, когда ценой больших потерь брались объекты весьма ограниченного стратегического значения. С конца мая российские войска постоянно расходовали боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, однако в следующие шесть месяцев они смогли продвинуться лишь на несколько километров, пишут аналитики. При этом действия РФ привели к постепенному истощению живой силы и техники, в результате чего войска были скованны в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы. Как отмечается, эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки россиян взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны. По оценкам ISW, затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия города.

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По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, сообщается в утренней оперативной сводке . При этом с целью недопущения продвижения украинских войск на Сватовском и Лиманском направлениях ВС РФ осуществляют инженерное оборудование линии обороны и перемещают личный состав, боеприпасы и горюче-смазочные материалы для комплектования и обеспечения новых подразделений и тех, которые понесли потери. Отмечается, что за прошедшие сутки россияне нанесли два ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершили 41 авиационный удар и 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам, в том числе городу Херсон.

CNN: США могут значительно расширить боевую подготовку ВСУ

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки ВСУ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников. По их сведениям, число украинских военных, которые будут проходить боевое обучение на американской базе в Германии увеличится до 2500 в месяц. Кроме того, планируется изменить сам подход к подготовке бойцов. "Согласно новой программе, США начнут обучать гораздо большие группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию пехотных маневров с артиллерийской поддержкой", - говорится в материале. Отмечается, что эта подготовка будет "гораздо более интенсивная и комплексная" по сравнению с той, которую украинские военные получали в Польше или Великобритании.

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Из украинских портов в среду в рамках Черноморской зерновой инициативы вышли два сухогруза с более 94 тыс. тонн кукурузы. Как сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), судно Omicron Sky доставит 66 645 тонн в Турцию, сухогруз Baroness - 27,5 тысяч тонн в Испанию. В свою очередь, в украинские порты направляются три судна, которые в среду прошли по морскому гуманитарному коридору.

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Минобороны США заключит с американской оборонной и аэрокосмической компанией Raytheon Technologies контракт на производство шести передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для их последующей передачи Украине. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Вашингтоне. Как утверждает агентство, сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.

Дмитрий Кулеба провел переговоры с главами МИД Турции и Дании

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира Зеленского с министрами иностранных дел Турции и Дании Мевлютом Чавушоглу и Йеппе Кофодом. Обсуждение состоялось в рамках саммита глав МИД стран-членов НАТО в Бухаресте. Об этоv Кулеба сообщил вечером 30 ноября в Twitter.

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Базирующаяся в испанском городе Сарагоса компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для поставок в Украину, 30 ноября получила по почте взрывное устройство в пакете, сообщает испанское издание El Periodico. Ранее в тот же день содержимое такого же пакета, доставленного почтой, взорвалось в посольстве Украины в Мадриде.

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Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с королем Великобритании Карлом III. "Уже не впервые Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посетил их в Шотландии, еще раньше - в Румынии", - написала Зеленская в своем Telegram-канале . Карл III и первая леди Украины посетили в Лондоне собор Украинской греко-католической церкви и расположенный на территории собора центр для украинских беженцев.

Без света в Украине - около 6 млн абонентов

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В Украине около 6 миллионов абонентов остаются без света. Наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением - в семи регионах. Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Ситуация остается очень сложной в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", - сказал он.

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По оценкам администрации США, в зимний период ход наземных боевых действий в Украине может замедлиться, а воздушные операции будут затруднены из-за погодных условий. Об этом на брифинге в среду, 30 ноября, сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия, скорее всего, продолжит наносить ракетные удары по гражданским жизненно важным объектам Украины. Кирби заявил журналистам, что США и их союзники намерены и впредь оказывать помощь Киеву и в восстановлении инфраструктуры, и в укреплении ее противовоздушной обороны.

Зеленский - Маску: Приезжайте в Украину и увидите все своими глазами

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance

Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции "DealBook" в Нью-Йорке, пригласил Илона Маска посетить Украину. "Если вы, - сказал он, обращаясь к Макску, - хотите понять, что Россия сделала здесь, приезжайте в Украину, и увидите это собственными глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее завершить".

Таким образом Зеленский прокомментировал резонансные высказывания главы SpaceX и Twitter Илона Маска о перспективе мирных переговоров между РФ и Украиной.

Хроника событий 30 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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