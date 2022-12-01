Испанскому производителю оружия для Украины прислали бомбу

В Испании компания, производящая оружие для Украины, получила бомбу по почте в тот же день, что и украинское посольство. Опасный пакет был обезврежен саперами, пострадавших нет. Полиция расследует теракты.

Базирующаяся в Сарагосе (Испания) компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины, 30 ноября получила по почте взрывное устройство в пакете, сообщает испанское издание El Periodico . Ранее в тот же день содержимое такого же пакета, доставленного почтой, взорвалось в посольстве Украины в Мадриде.

На пакете размером 10 на 15 см, доставленном в Instalaza, было написано, что он отправлен из Украины, сообщил местный чиновник радиостанции SER. Уже зная о взрыве в столице, сотрудники компании позвонили в полицию. Прибывшие правоохранители оцепили район, конверт передали саперам. Просвечивание рентгеновскими лучами показало, что в нем находится взрывное устройство и нить, приводящая его в действие при открытии. Пакет был уничтожен контролируемым взрывом, никто не пострадал.

Instalaza производит, в том числе, ручные противотанковые гранатометы С30, которые Испания поставляла Украине для противостояния ВС РФ.

При взрыве в посольстве Украины в Мадриде пострадал сотрудник

Аналогичный пакет, доставленный также 30 ноября в посольство Украины в Мадриде, был адресован послу Сергею Погорельцеву. Однако его открыл заподозревший неладное комендант посольства. Прогремел взрыв, в результате которого сотрудник получил легкую травму руки. Уже вечером того же дня он был выписан из больницы.

По данным SER, оба пакета имели одного и того же отправителя, на них был написан один адрес электронной почты. Полиция страны расследует связь между этими двумя инцидентами. Национальная судебная коллегия Испании открыла предварительное производство по факту взрыва "почтовой бомбы" в украинском посольстве, квалифицировав случившееся как теракт. Испанская национальная почтовая служба сотрудничает со следствием.

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба распорядился срочно усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом. Министр подчеркнул, что, кто бы ни стоял за нападением, им не удастся запугать украинских дипломатов или вмешаться в повседневную работу по укреплению Украины и сопротивлению российской агрессии.

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