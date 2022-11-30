Кулеба: Надо усилить безопасность в дипмиссиях Украины

На 280-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 30 ноября (время московское).

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После взрыва в посольстве Украины в Мадриде украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба распорядился срочно усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом. Кулеба обратился к испанским властям с просьбой расследовать инцидент, указали в МИД Украины. Министр подчеркнул, что кто бы ни стоял за нападением, им не удастся запугать украинских дипломатов или вмешаться в повседневную работу по укреплению Украины и сопротивлению российской агрессии.

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Владимир Путин не будет применять ядерное оружие в Украине. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции "DealBook" в Нью-Йорке.

В разведке Украины объяснили, почему РФ пока не наносит новые массированные удары

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Россия пока не наносит новых массированных ракетных ударов по Украине, поскольку сейчас проводит доразведку, изучает районы и цели для атак, готовит ракеты к боевому применению, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Учитывая, что запас у Российской Федерации уменьшается, применяются старые ракеты, которые были произведены еще во времена Советского Союза, необходимо их обслуживание перед использованием", - добавил Скибицкий.

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Кристине Ламбрехт Фото: Valeria Mongelli/Zuma/IMAGO

Германия подготовит 5000 украинских солдат к лету следующего года. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на конференции по безопасности.

Лондон расширил санкционный перечень по РФ

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МИД Великобритании добавил 22 позиции в санкционный перечень по России. Как передало агентство Reuters, в список внесены должностные лица, способствовавшие проведению мобилизации в РФ.

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Суд избрал меру пресечения для бывшего замглавы мэра" Херсона Владимира Пепеля. Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на прокуратуру. Речь идет об аресте с альтернативой внесения залога в размере 744 тыс. гривен (19 тыс. евро). Пепеля подозревают в коллаборационизме с ВС РФ в период временной оккупации города. По данной статье предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет.

Петреус: В войне в Украине победителя на поле боя не будет

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В войне в Украине не будет победителя на поле боя. Такое мнение в интервью Tagesspiegel высказал бывший директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус. По его словам, президент РФ Владимир Путин "все еще верит, что Россия может переносить тяготы дольше, чем украинцы, европейцы и американцы". Однако в какой-то момент издержки станут невыносимыми для Кремля - так же, как это было с советской армией в Афганистане. После этого Украина должна получить помощь на восстановление и надежные гарантии безопасности, отметил экс-глава ЦРУ. По его словам, затем США, ЕС, Великобритания и другие страны начнут работать с Украиной и Россией над урегулированием. До этого момента США, НАТО и западные союзники должны сделать все возможное, чтобы дать Украине возможность защитить свой народ и инфраструктуру, а также ускорить осознание Путиным того, что войну невозможно выиграть, заявил Петреус.

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В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, передали агентства Reuters и AFP. По данным последнего, сотрудник дипмиссии получил легкие ранения. По предварительной информации, взрыв произошел, когда сотрудник работал с полученным письмом. Работник посольства смог самостоятельно направиться в больницу, передало Reuters со ссылкой на испанские правоохранительные органы. "Нацполиция начала расследование, в котором участвует судебно-медицинские эксперты", - сказал источник AFP. В посольстве пока официально не прокомментировали инцидент.

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Правительство Германии хочет предоставить Украине новые зенитные самоходные установки Gepard для защиты от атак России. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Берлин ясно дал понять, что сможет "отправить в Украину определенное число машин Gepard", указал пресс-секретарь германского правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Подробности о поставках будут обнародованы только после того, как передача произойдет. "Поскольку у бундесвера не было Gepard с 2012 года, они не из его запасов", - отметил Хебештрайт.

Нарышкин назвал темы обсуждения во время встречи с Бернсом

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом. По словам Нарышкина, обсуждались стратегическая стабильность, ядерная безопасность, война в Украине. Как указывал представитель Совета по национальной безопасности США при Белом доме, встреча проходила в Анкаре.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины "варварскими". "За последние несколько недель Россия разбомбила более трети энергетической системы Украины, заставив миллионы людей мерзнуть", - отметил Блинкен после встречи с коллегами по НАТО в Бухаресте. "Это - новые цели президента Путина. Он наносит по ним мощные удары. Это жестокое обращение с народом Украины является варварством", - добавил Блинкен.

Макрон и Токаев обеспокоены ситуацией вокруг Украины

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Президенты Франции и Казахстана Эмманюэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев выразили глубокую обеспокоенность "ситуацией вокруг Украины, ее гуманитарными последствиями и влиянием на глобальную экономику". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров обеих стран, опубликованном на сайте президента Казахстана по итогам его визита в Париж и встречи с французским коллегой. "Стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам Устава ООН, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - отмечается в документе.

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Москва утверждает, что российские войска полностью захватили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в Донецкой области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, добавив что были уничтожены четыре боевые бронированные машины украинской армии, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, убиты до 50 украинских военнослужащих.

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Одесский городской совет единогласно проголосовал за демонтаж и перенос памятника Екатерине II. Как сообщается в официальном Telegram-канале горсовета, за это решение выступили 43 депутата, противников и воздержавшихся не было. Кроме того, депутаты приняли решение демонтировать и перенести памятник российскому генералиссимусу Александру Суворову - его поддержал 41 депутат, трое не принимали участие в голосовании. Оба монумента будут временно перенесены в Одесский художественный музей. Ранее идею того, чтобы демонтировать памятник российской императрице, который называется "Основателям Одессы", поддержали большинство одесситов, передает РБК, уточняя, что подготовка к его демонтажу началась 6 ноября.

++14.05++

Россия планирует в 2023 году увеличить финансирование производства военной продукции в рамках государственного оборонного заказа почти в 1,5 раза. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, это даст возможность "обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97 процентов", приводит слова министра "Интерфакс". В результате проведения войны в Украине и мобилизации, по данным Шойгу, "возросли требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения".

Согласно данным украинского военного командования, за девять месяцев войны Россия потратила на ее ведение четверть годовых доходов бюджета - 82 миллиарда долларов, подсчитал украинский Forbes .

Хроника событий 30 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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