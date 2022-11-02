Лондон ввел санкции против четырех олигархов из России

Под санкции Лондона попали еще четыре миллиардера, которые "позволили Путину мобилизовать промышленность для поддержки войны".

Правительство Великобритании ввело санкции против российских олигархов Александра Фролова, Айрата Шаймиева, Александра Абрамова и Альберта Шигабутдинова. Об этом в среду, 2 ноября, сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел .

Как отмечают британские чиновники, Абрамов и Фролов владеют крупным пакетом акций в металлургической корпорации Evraz, а Шигабутдинов и Шаймиев связаны с нефтедобывающей компанией ТАИФ-НК. По данным делового журнала Forbes Russia, они занимают соответственно 21 , 37 , 74 и 80-ю строчку в рейтинге миллиардеров России 2022 года. Их накопления, как оценивают журналисты, составляют от миллиона и двухсот тысяч до пяти с половиной миллионов долларов.

"Путин продолжает полагаться на часть элиты, чтобы сохранить контроль над промышленным комплексом и подпитывать незаконное вторжение в Украину. Сегодня мы подвергаем санкциям еще четырех олигархов, которые полагаются на Путина в своих властных позициях и, в свою очередь, финансируют его военную машину. Преследуя этих людей, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит", - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

В конце октября российские власти внесли в список "недружественных стран" еще 11 британских территорий, поддержавших санкции Лондона против РФ.

Санкции против России

После начала войны России с Украиной многие государства объявили санкции против РФ: они коснулись банковской системы, авиасообщения, импорта товаров и лекарств, а также отдельных политиков, военнослужащих и бизнесменов. Одновременно Европа стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России. ПАСЕ в октябре признала российский режим террористическим.

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