Лондон ввел санкции против четырех олигархов из России
Анна Мельникова
1 ч. назад
Под санкции Лондона попали еще четыре миллиардера, которые "позволили Путину мобилизовать промышленность для поддержки войны".
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Правительство Великобритании ввело санкции против российских олигархов Александра Фролова, Айрата Шаймиева, Александра Абрамова и Альберта Шигабутдинова. Об этом в среду, 2 ноября, сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел.
Как отмечают британские чиновники, Абрамов и Фролов владеют крупным пакетом акций в металлургической корпорации Evraz, а Шигабутдинов и Шаймиев связаны с нефтедобывающей компанией ТАИФ-НК. По данным делового журнала Forbes Russia, они занимают соответственно 21, 37, 74 и 80-ю строчку в рейтинге миллиардеров России 2022 года. Их накопления, как оценивают журналисты, составляют от миллиона и двухсот тысяч до пяти с половиной миллионов долларов.
"Путин продолжает полагаться на часть элиты, чтобы сохранить контроль над промышленным комплексом и подпитывать незаконное вторжение в Украину. Сегодня мы подвергаем санкциям еще четырех олигархов, которые полагаются на Путина в своих властных позициях и, в свою очередь, финансируют его военную машину. Преследуя этих людей, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит", - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
В конце октября российские власти внесли в список "недружественных стран" еще 11 британских территорий, поддержавших санкции Лондона против РФ.