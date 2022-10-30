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Бермудские острова теперь считаются "недружественными" для РоссииФото: picture alliance/AP Photo/M.Tatem
ПолитикаРоссия

РФ внесла в список своих "недругов" 11 британских территорий

Александра Иванова
50 мин. назад

Причина включения Россией 11 заморских территорий, находящихся под контролем Великобритании, в перечень "недружественных государств" не называется.

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Россия расширила список стран, которые она официально считает "недружественными". Как сообщается на сайте правительства РФ в воскресенье, 30 октября, перечень государств и территорий,"совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", пополнили 11 Британских заморских территорий, которые поддержали санкции Соединенного Королевства против России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

"Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных"России стран", - говорится в сообщении. Первоначально в нем числились лишь три территории, подконтрольные Великобритании,  - остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Обвинения России в адрес Великобритании

Ранее Россия обвинила Великобританию в причастности к атаке дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября. Министерство обороны РФ назвало эту атаку терактом и заявило, что его устроили бойцы 73-го специального центра морских операций ВМС Украины, а операция готовилась якобы под руководством "британских специалистов" в городе Очаков Николаевской области. До этого в Минобороны РФ утверждали, что британская сторона "принимала участие в планировании, обеспечении и реализации" подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", соединяющих Россию и Германию по дну Балтийского моря.

В Лондоне тогда назвали это утверждение "ложью эпического масштаба".

Расследование причин повреждения "Северных потоков"

В середине октября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не будет предоставлять России и другим странам результаты расследования причин повреждения труб газопроводов, случившихся в исключительной экономической зоне королевства, объяснив это высоким уровнем важности этих денных для сферы безопасности.

В Германии расследование повреждений "Северных потоков" ведет федеральная прокуратура по подозрению в "тяжком насильственном саботаже инфраструктуры энергоснабжения". В начале октября к датскому острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны были задокументировать повреждения труб газопроводов.

В середине октября информацию о ходе расследования инцидентов германской стороной запросила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), направив три письменных запроса в министерство экономики и МИД ФРГ. Вагенкнехт интересовалась, какие данные об инциденте уже имеются у правительства Германии и какие меры оно собирается принять "самостоятельно, вместе с ЕС, другими правительствами или НАТО", чтобы выявить, кто виновен в повреждении газопроводов.

Реагируя на запрос Вагенкнехт, министерство экономики ФРГ сообщило: "До сих пор остается невозможным провести расследование на месте, поэтому у правительства нет надежных данных о возможных причинах нападения". Его ответ процитировала газета Berliner Zeitung.

Кроме того, правительство пояснило Вагенкнехт, что "после тщательного размышления" оно пришло к выводу, что дальнейшее предоставление информации, даже в сокращенной форме, "невозможно по причине (защиты. - Ред.) государственного блага".

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