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Полиция ГерманииФото: Eibner/imago images
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Власти ФРГ усилят защиту объектов критической инфраструктуры

Даниил Сотников
1 ч. назад

Меры безопасности на объектах критической инфраструктуры ФРГ усилят на фоне взрывов на "Северных потоках" и вероятной диверсии на железной дороге.

https://www.dw.com/ru/vlasti-germanii-usilat-zasitu-obektov-kriticeskoj-infrastruktury/a-63450133

После диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" власти Германии усилят меры безопасности на объектах критической инфраструктуры страны. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Süddeutsche Zeitung в субботу, 15 октября.

"Агрессивная война России против Украины также знаменует собой поворотный момент во внутренней безопасности. Мы готовимся к этому. Защита нашей критической инфраструктуры имеет высший приоритет", - заявила Фезер. По ее словам, органы безопасности ФРГ принимают "дополнительные меры защиты там, где это необходимо". В частности, защита морской инфраструктуры уже была "усилена путем значительного увеличения присутствия федеральной полиции на море", рассказала глава МВД Германии. Операторы критической инфраструктуры должны "всесторонне вооружиться против таких опасностей, как стихийные бедствия, терроризм, диверсии, а также человеческая ошибка", призвала Нэнси Фезер.

Она пообещала к концу текущего года представить правительству ФРГ ключевые элементы зонтичного закона, регулирующего защиту критически важной инфраструктуры. Правительство, в том числе введет дополнительные требования к отчетности об инцидентах и таким образом "усилит безопасность в Германии и Европе", заявила Фезер.

Жители Германии "пока не знакомы с кризисами и катаклизмами"

Глава Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag) Хельмут Деди (Helmut Dedy) призвал правительство активнее информировать население о возможных последствиях нехватки энергии или диверсии. "Отключение электроэнергии - это реалистичный сценарий", - сказал Деди, добавив, что в таком случае функционирующая аварийная подача воды и тепла возможна в течение "не более 72 часов".

По его словам, муниципальная гражданская защита не способна справиться с отключениями электроэнергии, длящимися несколько дней, в одиночку. Кроме того, жители Германии "пока не знакомы с кризисами и катаклизмами", подчеркнул он. "Поэтому важна непрерывная, прозрачная и доступная информация о возможных рисках", - предупредил Деди.

В Германии растут опасения по поводу возможных диверсий

В Германии на фоне российского вторжения в Украину опасаются возможных диверсий на ключевых объектах инфраструктуры, отмечает агентство AFP. Самым резонансными случаями последних недель стали взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", расследованием которых занимаются власти Дании, Германии и Швеции. 

Ранее на этой неделе железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил, что в результате диверсии была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к прекращению движения поездов на севере Германии. Проблемы были связаны с нарушениями в работе коммуникационной системы GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) - эта система используется для связи между центрами управления, контролирующими движение составов, и поездами. Полиция ведет расследование этого инцидента.

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