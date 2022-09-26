Санкции Лондона и Токио: главные события 215-го дня войны

Великобритания и Япония расширили санкции против России. В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян. Десятки человек задержаны на акциях против мобилизации в Дагестане.

На 215-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 26 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Великобритания ввела санкции в отношении РФ за "референдумы"

Великобритания объявила о пакете санкций в отношении России в ответ на "референдумы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях. Санкции направлены на высших российских чиновников, обеспечивающих проведение незаконных голосований в четырех регионах Украины, а также на "любимое PR-агентство Путина", говорится в сообщении британского правительства.

"Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить землю и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает их подход в Крыму в 2014 году, сочетая дезинформацию, запугивание и фальшивые результаты", - отмечается в сообщении.

Санкции также затронут олигархов с чистым состоянием в 6,3 млрд фунтов стерлингов (7 млрд евро) и руководителей советов директоров крупнейших российских государственных банков. "Мнимые референдумы, проводимые под дулом пистолета, не могут быть свободными или справедливыми, и мы никогда не признаем их результаты", - заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

Япония закрыла экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием

На фоне проведения российскими оккупационными властями "референдумов" в Украине санкции против России также расширила Япония. В Токио запретили экспорт в Россию товаров, связанных с производством химического оружия, говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, опубликованном на сайте ведомства.

Помимо этого, расширен санкционный список российских компаний, в отношении которых введены экспортные ограничения, - в него внесены еще 20 российских организаций, в том числе АО "Мосэлектронпроект" ("дочка" ОАО "Российская электроника"), НПО "Эталон", АО "Информакустика" (входит в "Ростех"), Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (ИТЭФ) и завод "Салют".

Еврокомиссия: РФ полностью дискредитирована как член СБ ООН

Россия дискредитирована как постоянный член Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано на брифинге в Брюсселе 26 сентября. По его словам, начиная даже не с февраля 2022 года, а с момента аннексии Крыма и волнений на востоке Украины в 2014 году она показывает, что не является ответственным членом международного сообщества.

"После недавних угроз применить ядерное оружие Россия полностью дискредитировала себя как постоянный член Совбеза ООН, - подчеркнул он. - Ведь на постоянных членах этого совета лежит долг и ответственность задавать направление, в котором движется мир, определять, будет в нем господствовать мир или же война и попрание Устава ООН".

Представитель Еврокомиссии указал, что Шарль Мишель возглавляет Совет ЕС и, призывая приостановить членство России в Совбезе ООН, выступил от имени всех стран, входящих в Евросоюз. В то же время Стано отказался комментировать возможные дальнейшие шаги в связи с этим предложением Мишеля, сделанным 23 сентября в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Польше предложили приостановить членство РФ в МАГАТЭ

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает приостановить членство России в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом она заявила, выступая на генеральной конференции организации в Вене.

"В то время, когда мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До этого времени членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если они не выполнят эти условия, их следует исключить из организации", - сказала министр.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на встрече стран-членов агентства, что готов уже на этой неделе посетить Украину и Россию для переговоров о создании зоны безопасности вокруг оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции.

Польша запретила въезд россиян по воздуху и морю

В Польше 26 сентября вступило в силу ограничение на въезд россиян через воздушные и морские пункты пропуска. Запрет касается владельцев шенгенских виз, выданных в любых странах. Ранее россиян перестали пропускать в Польшу и страны Балтии через автодорожные пункты. Варшава делает исключения для диссидентов, тех, кто покидает РФ в гуманитарных целях, для владельцев вида на жительство и по ряду других категорий.

На фоне войны в Украине армия Польши предлагает всем гражданам в возрасте от 18 до 65 лет пройти однодневный курс военной подготовки. Он включает в себя обращение с оружием, стрелковую подготовку, ближний бой и ориентирование на местности, сообщило Министерство обороны в Варшаве.

В настоящее время польская армия насчитывает 110 000 солдат, плюс 30 000 мужчин и женщин в Службе внутренней безопасности. В будущем планируется увеличить численность до 250 000 профессиональных солдат и 50 000 сотрудников службы внутренней безопасности. Польша и Украина имеют общую границу протяженностью более 500 км.

ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП из-за войны

Темпы роста мировой экономики замедляются сильнее, чем прогнозировалось несколько месяцев назад, в связи с вторжением России в Украину, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном 26 сентября. Хотя рост мирового ВВП в текущем году по-прежнему ожидается на уровне 3 процента, прогноз ОЭСР на 2023 год ухудшен до 2,2 процента с ожидавшихся в июне 2,8 процента.

"Война привела к подъему цен на энергоносители, особенно в Европе, усилив инфляционное давление в тот момент, когда цены и без того быстро росли по всему миру из-за последствий COVID-19, - отмечается в докладе. По оценке экспертов ОЭСР, война России против Украины будет стоить глобальной экономике 2,8 млрд долларов США потерянного ВВП до конца следующего года.

Кремль признал нарушения при "частичной мобилизации"

На фоне многочисленных сообщений Кремль признал нарушения при "частичной мобилизации". "Действительно, есть случаи, когда указ нарушается.", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству "Интерфакс". "Мы надеемся, что темпы устранения будут увеличиваться и все ошибки будут исправлены". Ответственность за организацию призыва лежит на губернаторах регионов и военкоматах на местах, напомнил он.

По данным британской разведки, поспешный характер мобилизации, а также острая нехватка инструкторов для обучения новобранцев, указывают на то, что многие солдаты отправляются на фронт без достаточной подготовки. Это делает вероятными большие потери, говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter.

В военкомате Усть-Илимска произошла стрельба

В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск, сообщили российские интернет-СМИ. Согласно последним сведениям, в результате был тяжело ранен военный комиссар, врачи борются за его жизнь. Ранее поступали сообщения, что мужчина погиб. Telegram-каналы опубликовали видео инцидента. На нем молодой мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся с криками выбегают из помещения.

Согласно некоторым сообщениям, перед стрельбой злоумышленник сказал: "Никто не будет воевать" или "Сейчас все поедем домой". На видео этих слов нет. Стрелок задержан. На видео после задержания он называет себя местным жителем 1997 года рождения. По данным издания Baza, стрелок подлежал мобилизации. Он был идентифицирован как Руслан Зинин. Ему грозит ответственность по статьям УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

В Дагестане возобновились акции против мобилизации

В Дагестане 26 сентября возобновились массовые митинги против мобилизации на войну с Украиной. Задержаны около 90 человек, из них 70 в Махачкале и около 20 в Хасавюрте, сообщает "Кавказ.Реалии".

По данным издания, в Махачкале на улицу вышли несколько сотен человек. Вскоре началась массовая драка протестующих с полицейскими. На митинг в Хасавюрте пришли около двухсот человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие им сопротивлялись.

Акция протеста также прошла в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько мужчин из республики планируется призвать.

Авиакомпании РФ просят дать сотрудникам отсрочку от мобилизации

Российские авиакомпании хотят внести своих сотрудников в категорию лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в рамках мобилизации. Соответствующее письмо замглавы Минтранса Игорю Чалику направил и.о. президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Александр Виндермут, пишет РБК.

По словам Виндермута, авиаотрасль "имеет стратегический характер", а поставленная перед ней задача перевезти в текущем году не менее 100 млн человек и перейти на использование отечественной автоматизированной системы бронирования внутренних перевозок "делает критическим решение вопроса о сохранении квалифицированного персонала в специализированных ИТ-предприятиях".

Пригожин подтвердил связь с ЧВК "Вагнер"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают тесно связанным с президентом РФ Владимиром Путиным, признал, что он является основателем частной военной компании "Вагнер", участвовавшей в операциях в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Соответствующее признание содержится в ответе пресс-службы связанной с Пригожиным компании "Конкорд на запрос издания "Блокнот", обнародованном 26 сентября в российских интернет-СМИ.

В своем ответе Пригожин сообщает, что создал военизированное формирование в мае 2014 года для поддержки сепаратистов Донбасса. Тогда, отметил он, "родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер".

Нидерланды передадут Украине две тысячи велосипедов

Нидерланды передадут Украине две тысячи велосипедов, сообщил фонд Stichting Zeilen van Vrijheid, созданный для поддержки украинцев. Власти Амстердама согласились предоставить часть транспортных средств из городского хранилища, где хранятся оставленные на улице велосипеды. Еще часть закупят на средства фонда. Их передадут медикам, волонтерам и другим нуждающимся, говорится в сообщении организации.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал, что страна усилит поддержку Украины. "Больше оружия, больше санкций (в отношении РФ. - Ред.), больше изоляции от России" - написал Рютте в Twitter после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что позиция официального Амстердама связана в том числе с мобилизацией в РФ и "референдумами" на захваченных украинских территориях.

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