ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП из-за войны

Мировая экономика вырастет лишь на 2,2 процента в 2023 году, прогнозирует ОЭСР. Война России против Украины будет стоить 2,8 трлн долларов потерянного ВВП.

Темпы роста мировой экономики замедляются сильнее, чем прогнозировалось несколько месяцев назад, в связи с вторжением России в Украину, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в понедельник, 26 сентября.

Хотя рост мирового ВВП в текущем году по-прежнему ожидается на уровне 3 процента, прогноз ОЭСР на 2023 год ухудшен до 2,2 процента с ожидавшихся в июне 2,8 процента.

"Война привела к подъему цен на энергоносители, особенно в Европе, усилив инфляционное давление в тот момент, когда цены и без того быстро росли по всему миру из-за последствий COVID-19, - говорится в докладе. Бизнес перекладывает на потребителей повышение расходов на энергоресурсы, транспорт и рабочую силу, указывается далее. Как подчеркивают эксперты, инфляция достигла уровней 1980-х годов, вынудив центробанки к более быстрому, чем ожидалось, ужесточению политики.

По оценке экспертов ОЭСР, война России против Украины будет стоить глобальной экономике 2,8 млрд долларов США потерянного ВВП до конца следующего года. Эти последствия могут оказаться еще более серьезными, если Европе придется нормировать потребление энергоресурсов в зимних условиях, отмечают в организации.

Прогнозы ОЭСР ухудшены почти для всех стран G20

ОЭСР понизила прогнозы на следующий год почти для всех стран "большой двадцатки" (G20), за исключением Турции, Индонезии и Великобритании, при этом в последней ожидается нулевой рост ВВП.

Экономика еврозоны в 2023 году, как теперь прогнозируется, вырастет всего на 0,3 процента, ВВП Германии снизится на 0,7 процента. Июньские прогнозы предполагали увеличение ВВП еврозоны в следующем году на 1,6 процента, Германии - на 1,7 процента.

Прогноз роста ВВП США на 2023 год понижен до 0,5 процента с ожидавшихся в июне 1,2 процента. Китайская экономика, согласно прогнозу ОЭСР, ускорит рост в следующем году до 4,7 процента с 3,2 процента в 2022 году. При этом прогноз на текущий год предполагает самые низкие темпы повышения ВВП КНР с 1970-х годов без учета периода пандемии 2020 года, указывают эксперты.

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