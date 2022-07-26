МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,2% в 2022 году

Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), существенное снижение темпов роста экономик Китая и США приводит к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) во всем мире. МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3,2 процента, о чем международная организация объявила во вторник, 26 июля, в Вашингтоне. Еще в апреле эксперты МВФ ожидали, что рост мировой экономики составит 3,6 процента. И перспективы ее развития могут еще больше омрачиться, предупредили в МВФ.

Плохие новости для экономики Германии

МВФ значительно понизил свой прогноз роста экономики для Германии. На текущий год он ожидает для ФРГ экономического роста только в 1,2 процента - в то время как еще в апреле его аналитики предсказывали 2,1 процента. Обновленный прогноз роста заметно ухудшился для Германии и на следующий год - с 1,9 процента до 0,8 процента.

На пороге глобальной рецессии

"Несколько потрясений обрушились на мировую экономику, и без того ослабленную последствиями пандемии", - пояснили в МВФ. Прежде всего, война в Украине повлияла на глобальный экономический рост. Вторжение России в соседнюю страну привело к повышению цен на энергоносители и продукты питания, что вызвало рост инфляции, указывают эксперты.

Многие риски, о которых МВФ предупреждал еще в апреле, материализовались, отмечает главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. Мир вскоре может оказаться "на пороге глобальной рецессии - всего два года спустя после последней", предостерег он.

Ухудшение прогноза роста мирового ВВП отражает замедление роста в трех крупнейших экономиках - США, Китае и Еврозоне. Это будет иметь "серьезные последствия" для мировой экономики, подчеркнул эксперт.

Мрачные перспективы в 2023 году

Прогноз МВФ на следующий год также сильно омрачился: аналитики организации скорректировали свою оценку роста глобального ВВП на 2023 год в сторону понижения на 0,7 пункта до 2,9 процента. Основной причиной является высокая инфляция. Организация предупредила, что инфляция может вырасти еще больше, если поставки российского газа полностью прекратятся.

Борьба с инфляцией может обойтись "дороже, чем ожидалось", предупредил МВФ. Причем риск рецессии особенно высок в следующем году. В частности, страны с высокой задолженностью будут дополнительно обременены из-за роста ключевых процентных ставок во всем мире.

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