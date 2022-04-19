 МВФ понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине | Экономические новости из Германии | DW | 19.04.2022

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Экономика

МВФ понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине

Международный валютный фонд из-за войны в Украине понизил свой прогноз роста мировой экономики с 4,4 до 3,6 процента.

IWF Report Logo

Логотип Международного валютного фонда

Из-за войны в Украине рост мировой экономики, по прогнозу Международного валютногог фонда (МВФ), замедлится до 3,6 процента, сообщает агентство AFP во вторник, 19 апреля.

В январе МВФ предсказывало мировой экономике рост на 4,4 процента. "Экономические последствия войны распространяются повсюду - подобно волнам землетрясения, исходящим из эпицентра", - прокомментировал новый прогноз главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша (Pierre-Olivier Gourinchas.). "Кризис разворачивается в то время, как мировая экономика находилась на пути к восстановлению, хотя еще не полностью оправилась от пандемии COVID-19", - сказал он.

Наиболее разрушительными экономические последствия войны станут для России и Украины. По прогнозу МВФ, экономика Украины сократится на 35 процентов в 2022 году, ВВП России упадет на 8,5 процента, в том числе из-за жестких санкций.

Медленный экономический рост и высокая инфляция

От экономики Германии МВФ ожидает в 2022 году роста только на 2,1 процента - на 1,7 процентных пункта ниже предыдущего прогноза. Для всей Еврозоны МВФ снизил прогноз на 1,1 проц. пункта до 2,8 процента, для США - на 0,3 проц. пункта  до 3,7 процента.

Из-за войны МВФ также ожидает более высокой и продолжительной инфляции: до 5,7 процента в промышленно-развитых странах и 8,7 процента в развивающихся странах. Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал новые прогнозы "еще одним предупредительным сигналом о том, что продолжать в том же духе с экономической точки зрения непросто". По его словам, более низкие темпы роста вместе с высокой инфляцией представляют собой "опасную комбинацию".

В марте 2022 года инфляция в Германии стала рекордной со времен воссоединения страны: 7,3 процента после 5,1 процента в феврале, сообщилоФедеральное статистическое ведомство. Основная причина  такого резкого роста инфляции стало подорожание энергоносителей - в годовом исчислении они выросли на 39,5 процента.

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    Автор: Клаудиа Ден


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