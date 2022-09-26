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Автомобиль полиции в Махачкале (сентябрь 2022 года)Фото: dpa/TASS/picture alliance
ОбществоРоссия

В Дагестане продолжаются акции против мобилизации

Жан Рофе
17 мин. назад

В Махачкале протестующие и полицейские вступили в массовую драку. Стычки силовиков с противниками мобилизации наблюдаются и в Хасавюрте.

https://www.dw.com/ru/v-dagestane-prodolzautsa-akcii-protiv-mobilizacii/a-63246102

В российском Дагестане в понедельник, 26 сентября, начались новые протесты против мобилизации мужчин на войну с Украиной. По сообщениям СМИ, самые многочисленные митинги проходят в столице республики, Махачкале, и городе Хасавюрт.

В Махачкале на улицу вышли несколько сотен человек, пишет "Кавказ.Реалии". Вскоре на центральной площади началась массовая драка протестующих с полицейскими. По данным издания, около 20 ее участников были задержаны.

В митинге в Хасавюрте принимают участие около 100 человек. Полиция начала задержания, протестующие им сопротивляются, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале оппозиционного чеченского движения "Адат".

Акция протеста также началась в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько мужчин из республики планируется призвать.

На задержанных в Махачкале завели восемь уголовных дел

Накануне в Махачкале уже проходил митинг против мобилизации, среди его участников было много женщин. По информации "Кавказ.Реалии", было задержано около 120 человек. В отношении многих из них открыли административные дела, против восьми возбуждены уголовные.

Акция против мобилизации 25 сентября также прошла в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Местные жители перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала. Полиция пыталась разогнать протестующих выстрелами в воздух.

В Нальчике в тот же день около 20 женщин собрались на площади перед Домом правительства, критикуя войну и мобилизацию.

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