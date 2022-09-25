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Задержание на акции протеста в Москве
Задержание на акции протеста в Москве 24 сентябряФото: REUTERS
КонфликтыРоссия

В РФ на антивоенных акциях за сутки задержали 800 человек

Даниил Сотников
51 мин. назад

После объявления Путиным мобилизации на войну с Украиной в России продолжаются акции протеста. За все время задержаны уже более 2000 человек.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-na-antivoennyh-akciah-za-sutki-zaderzali-pocti-800-celovek/a-63230950

На антивоенных акциях, прошедших в городах России 24 сентября, задержаны 797 человек, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо" в воскресенье, 25 сентября.

Больше всего задержаний в Москве. Правозащитникам известно о 390 гражданах, доставленных в отделения полиции. При этом в каждом отделе задержанных может быть больше, чем в опубликованных списках, подчеркивает "ОВД-Инфо".

В Санкт-Петербурге задержали по крайне мере 142 человека. По данным газеты "Коммерсант", сотрудники ОМОНа в городе заблокировали шествие демонстрантов и пустили в ход электрошокеры и дубинки. В Новосибирске "ОВД-Инфо" известно о задержании 71 человека, в Перми - 26, в Томске - 19, в Уфе - 16.

Первая волна протестов против мобилизации на войну в Украине прошла 21 сентября, в день объявления президентом России Владимиром Путиным о подписании соответствующего указа. По данным правозащитников, в 39 городах России полиция в тот день задержала более 1300 человек, большинство - в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых отделах полиции задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат.

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