ВМС Германии участвуют в мониторинге у побережья Норвегии

Германия вместе со Швецией, Данией и Норвегией наблюдает за морской зоной, где размещена энергетическая инфраструктура. Такие меры приняты после взрывов на "Северных потоках".

Военно-морские силы Германии участвуют в мониторинге побережья Норвегии, где расположена критически важная энергетическая инфраструктура. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило немецкое агентство dpa.

По словам вице-адмирала немецкого флота Яна Каака (Jan Kaack), ВМС задействованы в патрулировании и наблюдении с воздуха - с помощью самолетов-разведчиков P-3C Orion. После взрывов на "Северных потоках" Норвегия, Дания и Швеция решили усилить меры безопасности на стратегических объектах в Северном море - нефтяных платформах, подводных кабелях и трубопроводах. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) предложил им поддержку.

Авария на "Северных потоках"

В конце сентября вблизи датского острова Борнхольм были обнаружены повреждения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", незадолго до того сейсмологи зафиксировали в этом районе подводные взрывы. Швеция, Дания и Германия начали расследование происшествия. В октябре оператор "Северных потоков" Nord Stream AG отправил на поиски источника повреждений собственное судно под российским флагом. По версии шведских правоохранителей, причиной утечек газа с большой вероятностью стала преднамеренная атака.

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