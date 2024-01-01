  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Гавань в Осло
Фото: Dalibor Brlek/Zoonar/picture alliance

Осло

Публикации по теме

Столица и самый населенный город Норвегии. Численность населения - около 710 тысяч человек.