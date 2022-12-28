Почему многие звери в Библии служили дьяволу

Знаете ли вы, что драконам и единорогам в Библии отведена своя особая роль? А говорить умеет не только змея! Не следует недооценивать роль животных в Священном Писании.

Несмотря на то, что ведущую роль в Библии играют люди, в ней встречается на удивление много странных животных. Среди них - говорящие пиявки, морские чудовища и четвероногие насекомые. Теологи, супружеская пара Симон и Клаудия Паганини (Simone und Claudia Paganini) отправились по их следу: их книга "Библейские звери. Почему в Священном Писании нет кошек, а есть корова-убийца", изданная издательством Gütersloher Verlagshaus в 2022 году, раскрывает тайны, которые часто упускаются из виду. Слово "зверь" в книге и в данной публикции следует понимать не в негативном современном смысле, а как перевод латинского слова "bestia" - для обозначения дикого животного.

Безнравственное, но заманчивое предложение змеи

До появления змеи в созданном Богом раю все шло хорошо. Первая человеческая пара жила в невинности, и даже хищники вроде львов и волков никому не причиняли вреда и питались чисто вегетарианской пищей. В Эдемском саду не было никаких споров и раздоров. Бог дал Адаму и Еве все свободы. За исключением одного запрета: есть плоды с дерева познания.

Обложка книги "Библейские звери..."

Но змея, как вы помните, уговорила Еву отведать одно из этих яблок. Затем запретный плод попробовал и Адам, и началась катастрофа. Бог изгнал двоих из рая, с тех пор, согласно Библии, мужчина должен был зарабатывать на жизнь потным трудом, а женщина - рожать детей в муках. Змея тоже была наказана: она потеряла способность говорить, и ей было позволено лишь ползать. Для церкви, конечно, змея была воплощением дьявола, а обольстительность Евы воспринималась как явное доказательство пороков женского пола.

Сегодня некоторые богословы-женщины придерживаются другого мнения, которое можно прочитать в одном из буклетов супружеской пары Паганини. "Поскольку у женщины было больше чувствительности и ума, чем у мужчины, змея обратилась именно к ней. Адам, скорее всего, не понял бы, почему вкус от древа познания может быть таким привлекательным", - пишут они.

Ужасающие звери

Как бы то ни было, но пара была изгнана из рая. Бог уготовил ей особую миссию: "населить землю и властвовать над всеми животными". Однако с некоторыми из них было не так просто, потому что они вызывали ужас.

Известно, что динозавры и Библия возникли с разницей в 65 миллионов лет. Так что же они делают в Священном Писании, задаются вопросом Паганини. И все же Левиафан упоминается в нескольких псалмах. Его тело покрыто рядами чешуи, а зубы огромны. "Когда он движется по земле, он оставляет за собой следы разрушений, он приводит морские глубины в бурление, как кипящая вода в кастрюле", - такое описание морского чудовища можно найти в книгах Ветхого Завета.

Это морское чудовище с львиным брюхом иллюстрирует Библию в переводе Мартина Лютера Фото: akg-images/picture alliance

И библейский персонаж, именуемый единорогом, которого сегодня так любят дети, имеет мало общего с тем, каким они его себе представляют. Это был зверь, который "мог перемолоть кости целых народов", а когда он скакал, то земля сотрясалась. Согласно переводу Библии Мартина Лютера, даже Иисус молился незадолго до своей смерти на кресте: "Помоги мне выбраться из пасти льва и спаси меня от единорогов".

Особенно в Ветхом Завете резвятся необычные мифические существа, в том числе драконы-людоеды или базилик-петух со змеиным хвостом: "Животное так полно яда, что, если человек взглянет на него издалека, он должен немедленно умереть. Деревья и кусты вянут в его присутствии", - так охарактеризовал загадочное существо летописец конца XVIII века.

Некоторые странные животные могли быть созданы в результате неправильных переводов и произвольных интерпретаций библейских текстов, но многие из этих существ также отражают мифические образы древних культур.

Божественная месть

Одинаковым во всех переводах было следующее: Бог неоднократно использовал животных в качестве инструментов против грешного человечества. Библия часто рассказывает о нашествиях саранчи, уничтожающих целые посевы. Иногда Бог заставлял волков или львов растерзывать нечестивых.

История Ионы и Кита вообще не упоминается в Библии, ее написал Лютер Фото: Tristan Lafranchis/akg-images/picture-alliance

И почти все знают историю Ионы и кита: пророк бросает вызов воле Бога проповедовать враждебному ассирийскому народу. Он тайно уплывает, но Бог повелевает киту проглотить его и выплюнуть в месте назначения. Но как можно выжить, находясь в брюхе кита целых три дня? "Библия - это не зоологический трактат и уж тем более не руководство по выживанию", - пишут Паганини. Речь идет о послании: не противься Господу.

Боевые машины и дьявольские звери

Библия рисует вполне положительный образ осла: он вез Марию из Египта и Иисуса в Иерусалим. Это умное животное, трудолюбивое. Осел даже может говорить некоторыми псалмами. Лошадь же для израильтян была другой - прежде всего "военной машиной, которую едва ли можно было остановить, будь то в галопе или впереди колесницы". В эту концепцию вписываются и всадники апокалипсиса, которые в Судный день появятся на земле на грозных боевых конях и потребуют от народа отчета.

У библейской козы - бесславная злодейская карьера. Как и овца, она была популярным домашним животным, но затем, символически обремененный грехами людей, козел был послан к демону в пустыню. Животное стало пресловутым козлом отпущения, позже идентифицированным как воплощение дьявола.

Козел в Библии считался воплощением дьявола Фото: Christian Hütter/imageBROKER/picture alliance

Как ни странно, ни о собаке, ни о кошке в Библии не упоминается. Собака используется только как ругательство, о кошке вообще ни слова. Коллектив авторов подозревает, что это возможно потому, что израильские полукочевники всегда были в движении, а кошки привязаны к дому. Ее отсутствие в Библии заставило более поздних церковных лидеров заподозрить ее в нежелательности, поскольку она была близка к дьяволу и его ведьмам. Не совсем логично с сегодняшней точки зрения, так как и другие библейские животные заключали сделки с дьяволом, но в то время об этом никто не спрашивал.

А еще была корова-убийца. Животных, ставших причиной смерти, раньше забивали камнями или вешали, потому что по библейскому закону они считались виновными. Так что, если по вине коровы умирал человек, ее проклинали на века точно так же, как воробьев, нарушавшвих покой монахов своим щебетанием во время молитв, или мокриц, съевших архиерейский стул, отчего он упал с него на пол. Все были едины во мнении, что за всем этим стоит дьявол.

В конце своей книги Клаудия и Симон Паганини делают вывод, что Библия, безусловно, не является шедевром по защите животных, а проявление "естественной власти людей над животными должно быть подвергнуто фундаментальному переосмыслению". Лишь в этом случае можно вновь приблизиться к библейскому раю, где мирно сосуществуют люди и звери.

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