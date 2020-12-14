 В Германии переписали Библию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.01.2021

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Культура и стиль жизни

В Германии переписали Библию

Теологи с настороженностью относятся к модернизации Библии. Однако теперь Священное Писание доступно в новом спецпереводе для поколения Z.

Библия в новом переводе

"Когда ученики увидели его идущим по воде, они закричали от страха: "Это призрак". Но Иисус сразу им сказал: "Не бойтесь! Это Я". 21 январяпроект "BasisBibel", что можно перевести как "Базовая Библия", достиг своей финальной стадии. Еще один гигантский труд теперь доступен читателям. Еще один, потому что совсем недавно мы рассказывали вам о самом уникальном словаре немецкого языка.

Библия для молодой аудитории: примеры

Библия XXI века - так называют этот перевод текста Священного Писания инициаторы проекта. 40 переводчиков работали с текстами на иврите и греческом. И перед глазами у них был современный читатель: поколение Z, выросшее с современными технологиями и в эпоху интернета. Общение в чатах, мессенджерах - привычное дело, а вот интенсивное чтение и работа с текстом -  скорее редкость. Поэтому авторы проекта решили создать Библию для современного интернет-пользователя.

Как появился на Свет Сын Божий? "Мария и Иосиф еще никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка. Иосиф был опечален, потому что он не знал еще, что этот Ребенок от Бога. Иосиф был опечален, но он не хотел опозорить Марию и хотел расстаться с ней....", - конечно, носителю языка заметно, что он имеет дело с современным немецким. Но это - языковые тонкости.

Приведем здесь один пример для тех, кто изучает немецкий. В Библии Мартина Лютера эта знаменитая фраза Иисуса звучит так: "Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?". В новом переводе - так: "Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert?". В русском варианте это звучит примерно так: "Какая польза человеку от того, что он получит весь мир, если своей душе он при этом навредит?".

Есть и еще одно существенное отличие от "старых" переводов. "Базовая Библия" сопровождается множеством сносок. В них поясняются как географические названия (например, Вифлеем), так и, например, значение даров мудрецов: золота, ладана и смирны. Сносок в тексте очень много: видимо, авторы проекта исходят из того, что читателю многие понятия еще никогда не встречались.

Стиль и язык новой Библии

Предложения в этом издании - короткие: не больше 16 слов. "Действительно, самым сложным моментом в подготовке "Базовой Библии" было найти стиль - с короткими предложениями, небольшим количеством придаточных предложений и с такими понятиями, котороые будут понятны современному читателю", - объясняет Кристоф Рёзель (Christoph Rösel), генеральный секретарь Немецкого библейского общества (Deutsche Bibelgesellschaft). Вся команда, которая работала над проектом, насчитывает более 1100 человек. Текст Библии не просто переводили на современный немецкий язык, но и проверяли его на "усваиваемость" аудиторией, проводя с этой целью специальные опросы.

Издатели учитывали и современные тенденции: Библию должно быть удобно читать и на смартфоне, и на планшете, словом - с экрана. Потребность адаптировать текст для современного пользователя интернета возникла еще в начале 2000-х. В 2010 году был опубликован Новый Завет. 200 тыс. экземпляров быстро нашли свою аудиторию. И вот теперь завершилась работа над Старым Заветом. Команда, которая работала сейчас над новым изданием, еще раз оценила первый этап работы: было принято решение упростить текст еще больше. В результате текст Нового Завета "Базовой Библии" был сокращен еще на 15 процентов.

Долгий путь и камни преткновения

Михаэль Шмидель (Michael Schmiedel), религиовед из Билефельдского университета, подчеркивает, что в процессе появления новых переводов и модернизации религиозных текстов нет ничего нового: "Это - необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях - достучаться до современного читателя".

Вот и новое издание адресовано молодой аудитории и рекомендовано для использования в работе с молодежью Объединением лютеранских и реформатских земельных церквей Германии (EKD). Для проекта это важный знак. Ведь еще совсем недавно ведущие протестантские теологи и германисты, готовясь к празднованию 500-летнего юбилея Реформации, высказывались против очередной модернизации перевода Библии, сделанного в 1521-1545 годах Мартином Лютером (Martin Luther) и его сподвижниками.

Однако к 500-летнему юбилею Реформации в 2017 году на Франкфуртской книжной ярмарке была все-таки представлена обновленная Библия Лютера. Над переводом Библии и его совершенствованием Лютер работал практически до своей смерти. Перевод Нового Завета, над которым он трудился в Вартбургском замке, был издан в сентябре 1522 года, а полный перевод Священного Писания, составленный Лютером и его ближайшими сподвижниками-протестантами (Lutherbibel), был напечатан в 1534 году.

"Базовая Библия" может служить дополнением и предназначена в первую очередь для детей и молодежи, а также для семейного чтения. Как отмечают в Немецком библейском обществе, "Базовая Библия" доступна в печатном виде, а также бесплатно в интернете и как приложение для смартфонов и планшетов.

Компактное издание Библии для молодого поколения содержит две тысячи страниц, в более удобном для чтения формате - три тысячи страниц. Так что о кратком пересказе речи нет. Стоимость печатного издания - от 25 до 148 евро (за лимитированный выпуск).

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  • Величайшая из когда-либо рассказанных историй (1965)

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  • Страсти Христовы (2004)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

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    Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина


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